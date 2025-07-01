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Экономика В России вводят новую меру поддержки граждан и поднимают МРОТ: что известно о нововведениях

В России вводят новую меру поддержки граждан и поднимают МРОТ: что известно о нововведениях

Мишустин рассказал о методах борьбы с бедностью

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7 комментариев
Получение выплат сделают простым и понятным | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUПолучение выплат сделают простым и понятным | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Получение выплат сделают простым и понятным

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

В России ведется работа по улучшению качества жизни граждан. Для этого вводятся пособия, упрощается порядок их получения, увеличиваются налоговые вычеты, пенсии и МРОТ. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Расскажем подробнее о том, какие изменения уже начали работать, а что еще ждет впереди. 

«Нужно и в дальнейшем по всей стране создавать условия для того, чтобы граждане могли строить карьеру и получать достойную зарплату», — подчеркнул Михаил Мишустин на стратегической сессии по вопросам снижения уровня бедности и увеличению реальных доходов граждан.

Для россиян увеличили стандартные вычеты на второго и последующих детей. Теперь может сэкономить до 25 тысяч рублей в год. А уже с июня 2026 года появится новая ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми и доходом ниже 1,5 регионального прожиточного минимума. НДФЛ будет пересчитываться по ставке 6%, а разницу возвращать.

«Это новая мера помощи. И к ее запуску надо готовиться уже сейчас. Заранее отладить все процессы. Донастроить информационные системы, чтобы процедуры были понятными и простыми для людей, не возникало сбоев. Прошу Министерство труда и Социальный фонд обратить на это особое внимание», — заявил Мишустин. 

В России ввели единое пособие для нуждающихся семей и беременных женщин. На его выплату в 2025 году заложено 1,8 трлн рублей. Получить помощь от государства стало проще. Если семья уже получает пособие на старших детей, оно автоматически назначается и на новорожденного.

Такде ежегодно увеличивается минимальный размер оплаты труда. С начала 2025 года он вырос более чем на 16,5% — до 22 400 рублей. Ожидается, что МРОТ поднимут до 35 тысяч рублей. К 2030 году. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин. 

МРОТ — это сумма, меньше которой работодатель не может платить сотрудникам. С учетом этого показателя рассчитывают минимальный размер отпускных, больничного, в том числе по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребёнком до полутора лет и некоторые другие социальные выплаты. 

Поддержка коснулась и старшего поколения. С января текущего года страховые пенсии выросли дважды. Сначала на на 7,3%, затем — еще на 9,5%. Вернули индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров. Как напомнил председатель правительства с 2026 года страховые пенсии будут индексироваться дважды в год. О том, как изменятся выплаты для пенсионеров уже в этом месяце — читайте в отдельном материале.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Пособия и выплаты Михаил Мишустин Бедность Налоговый вычет Пенсия
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Комментарии
7
Гость
18 минут
Это не борьба, это имитация. При всех богатствах России население живет очень бедно.
Гость
16 минут
МРОТ повышает государство, премию понижает работодатель. Итог: ничего не изменилось, но щёки от важности все надули.
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