В зоне риска — все. Кому и за что грозит массовая блокировка банковских карт даже за маленькие суммы

Репетиторы, фрилансеры — все самозанятые становятся объектом номер один Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Россияне, которым регулярно поступают небольшие суммы от разных людей, могут столкнуться с огромными проблемами — блокировкой. Как обычно, новый запрет объясняют благими побуждениями: якобы таким образом россиян хотят оградить от мошенников. Но опрошенные MSK1.RU эксперты говорят, что блок могут поставить и на вполне законные переводы.

Росфинмониторинг получает право приостанавливать финансовые операции граждан сроком до десяти дней без решения суда, если у регулятора возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем, или финансировании экстремизма.

— Основные изменения вводятся в статью 8 так называемого закона «О противодействии легализации доходов», — объясняет MSK1.RU адвокат Адвокатской палаты Москвы Олег Пантюшов. — Росфинмониторинг вправе принять решение о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом на срок не более чем 10 дней. А вот в случае, если решение о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом принято на основании информации, полученной от компетентного органа иностранного государства, — 30 дней. То есть инициатор приостановления операций — это не банковская организация, а органы Росфинмониторинга.

— Если перевод заблокировали, прежде всего не стоит паниковать: банк не забирает деньги, а просто временно их удерживает для проверки, — разъясняет эксперт финансовой компании «Сравни» Алексей Лоссан. — Клиенту придет уведомление — по СМС, в приложении или на почту — с причиной блокировки и дальнейшими инструкциями.

Эксперты объясняют, что в зоне риска оказываются россияне, получающие небольшие, но частые переводы от нескольких человек. Например, за репетиторство, работу по фрилансу, да или просто собирающие деньги на подарок или школьную поездку. Им всем придется объяснять, откуда денежки.

— Нужно избегать регулярных и многочисленных мелких поступлений от различных физлиц, особенно если они не имеют четкого экономического обоснования, — говорит председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов. — Например, если вам возвращают долг или ведут другие неформальные расчеты, не подкрепленные официальными документами, нужно фиксировать факт и цель перевода. Например, указывать назначение платежа в банковском приложении. Или сохранять переписку.

Кузнецов объясняет: нужно приготовиться к общению с банком. Банк обязан предоставить информацию о том, какие претензии возникли к переводу, и запросить необходимые документы, подтверждающие законность операции.

— В этот момент крайне важно оперативно предоставить все запрашиваемые сведения и документы, такие как договоры, расписки, акты выполненных работ, переписку, подтверждающую цель перевода, — советует Кузнецов.

— Если документов нет, можно объяснить ситуацию словами, главное — быть честным и последовательным. Не стоит игнорировать запросы банка: если не ответить вовремя, проверка может затянуться. Если времени на сбор документов не хватает, лучше сразу сообщить об этом банку, чтобы не пропустить дедлайн, — делится Алексей Лоссан. — Чем прозрачнее и понятнее назначение перевода, тем меньше вероятность блокировки, поэтому по возможности указывайте в назначении платежа конкретную цель, например «на учебники для 3-го „Б“».

Похоже, есть и еще одна потенциальная угроза: новыми правилами блокировки могут попытаться воспользоваться мошенники.

— Важно помнить, что сотрудники банка никогда не просят сообщать коды из СМС, CVV или пароли: если поступают такие просьбы, это мошенники, — говорит Лоссан.

— Не делайте нестандартных для вас транзакций (перевод большой суммы физическому или юридическому лицу, в пользу которого такие платежи не делали). А если такой перевод надо сделать, предупредите кол-центр банка заранее или сразу после перевода, — советует генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев. — Не думайте, что дробление платежей в пользу получателя, с которым ранее «не работали», банк не заметит. Не переводите деньги в пользу лица из базы ФинЦЕРТ Центробанка: вы не можете знать, там или нет это лицо, но очень высока вероятность попасть туда, когда вас попросили сделать перевод на телефон, «потому что терминал сегодня не работает».

Также Мехтиев советует не делать переводов в пользу человека, чьи данные не совпадают с данными того, кто попросил сделать перевод. А в случае оплаты по QR-коду не с терминала, а по счету проверять реквизиты получателя с реквизитами того, кто выставил счет.

— Ну а если вы банковских клерков не смогли убедить и деньги остались заморожены?

— Если блокировка не снята в установленные сроки или если вы считаете действия банка необоснованными, нужно обращаться за квалифицированной юридической помощью. Юрист оценит правомерность действий банка и Росфинмониторинга, подготовит официальные запросы и при необходимости обжалует решение о блокировке, — объясняет Кузнецов.

Чтобы свести к минимуму риск блокировки, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова советует гражданам, которые до сих пор получают нелегальные доходы на карту, начать их легализовать.

— Сейчас это сделать очень просто, необходимо зарегистрироваться в качестве самозанятого. Это могут сделать также и те, кто работает по найму. Закон не запрещает. И со всех своих доходов платить официальные налоги, — говорит Гусятникова. — Надо заметить, что для самозанятых это совершенно небольшие суммы от 4 до 6%, в зависимости от того, с кем они работают, — с физическими или юридическими лицами.