Пользователи нового российского мессенджера смогут отправлять переводы по СБП прямо в чате

— Уже в этом году пользователи отечественного мессенджера MAX смогут переводить своим знакомым и близким деньги в открытом чате в несколько «кликов». Процесс перевода через СБП будет быстрым и безопасным, — отметил Дмитрий Дубынин.



Владимир Кириенко добавил, что запрос на такие функции у аудитории давно сформировался — люди хотят переводить деньги прямо внутри привычных цифровых сервисов.