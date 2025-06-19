Пользователи нового российского мессенджера смогут отправлять переводы по СБП прямо в чате

Платформа MAX получит поддержку переводов через Систему быстрых платежей (СБП). Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор «Национальной системы платежных карт» Дмитрий Дубынин и генеральный директор VK Владимир Кириенко.
Пользователи приложения MAX смогут отправлять деньги прямо в чате. Как отметил глава НСПК, первые технические работы уже завершены, и проект готовится к запуску.
— Уже в этом году пользователи отечественного мессенджера MAX смогут переводить своим знакомым и близким деньги в открытом чате в несколько «кликов». Процесс перевода через СБП будет быстрым и безопасным, — отметил Дмитрий Дубынин.
Владимир Кириенко добавил, что запрос на такие функции у аудитории давно сформировался — люди хотят переводить деньги прямо внутри привычных цифровых сервисов.