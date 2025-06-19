НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

3 м/c,

зап.

 738мм 73%
Подробнее
6 Пробки
USD 78,72
EUR 90,31
Участки под жилые дома
Гид по отдыху в России
Кто займет место Никитина
Пожар в жилом доме
Обрушится непогода
Когда откроют новую поликлинику
Новая площадка у ТЮЗа
Новый глава Ярославского округа
Когда откроется новая школа
Отзыв на отдых в Абхазии
Экономика Пользователи нового российского мессенджера смогут отправлять переводы по СБП прямо в чате

Пользователи нового российского мессенджера смогут отправлять переводы по СБП прямо в чате

Такую функцию запускает платформа MAX, принадлежащая VK

243
2 комментария
Пользователи приложения MAX смогут в несколько кликов отправлять переводы своим контактам | Источник: freepik.comПользователи приложения MAX смогут в несколько кликов отправлять переводы своим контактам | Источник: freepik.com

Пользователи приложения MAX смогут в несколько кликов отправлять переводы своим контактам

Источник:

freepik.com

Платформа MAX получит поддержку переводов через Систему быстрых платежей (СБП). Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор «Национальной системы платежных карт» Дмитрий Дубынин и генеральный директор VK Владимир Кириенко.

Пользователи приложения MAX смогут отправлять деньги прямо в чате. Как отметил глава НСПК, первые технические работы уже завершены, и проект готовится к запуску.

— Уже в этом году пользователи отечественного мессенджера MAX смогут переводить своим знакомым и близким деньги в открытом чате в несколько «кликов». Процесс перевода через СБП будет быстрым и безопасным, — отметил Дмитрий Дубынин.

Владимир Кириенко добавил, что запрос на такие функции у аудитории давно сформировался — люди хотят переводить деньги прямо внутри привычных цифровых сервисов.

ПО ТЕМЕ
Вера Новосельцева
СБП VK Мессенджеры
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Инженер1
1 час
А ещё, грят, он стучать будет сразу, чего не напишешь.
Гость
1 час
Это приёмная товарища майора. Не вздумайте там писать чего нескрепного, в том числе, картинки непатриотичные репостить, - сами себя под статью подведёте. И да, как вы уже, наверое, догадались, он НЕ АНОНИМЕН.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«У нас не стало возможностей»: зумер — о том, почему для молодежи не самое лучшее время
Александра Куляпина
заместитель главного редактора 59.RU
Мнение
Придется срочно менять заборы: что надо знать всем дачникам
Антон Данилов
Корреспондент
Мнение
Болельщик «Локомотива» — об уходе Игоря Никитина: «Ярославль надолго запомнит его имя»
Артем Ушков
блогер
Мнение
Видели ракеты из иллюминатора. Россиянка попала под обстрел между Израилем и Ираном и едва не погибла
Анонимный автор
Мнение
«Без раздумий полетели в Сочи»: туристка рассказала о пятидневном отпуске, который обошелся в 120 тысяч
Олеся Евсеева
Тюменка
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление