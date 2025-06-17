«Баловал девушку айфоном и дайсоном». В Россию пришла мода на личное банкротство

Специалисты говорят, что банкроты молодеют с каждым годом Источник: Илья Бархатов / 74.RU











Число признанных банкротами россиян в 2024 году выросло в полтора раза по сравнению с 2022-м, а заявлений о несостоятельности через МФЦ (то есть по упрощенной схеме) стало в 8,5 раза больше, подсчитали аналитики «Контур.Фокуса». Наши челябинские коллеги из 74.RU разбирают, что за этим стоит, кто массово бежит за списанием долгов, а также какие подвохи поджидают желающих обанкротиться.

Источник: Семен Казьмин / 74.RU

«Это какое-то поветрие среди молодежи»

Кате (имя изменено) 25 лет, она работала администратором и училась на заочном отделении университета. Зарплата была неплохая, но для более крупных покупок и развлечений Катя пользовалась кредитными картами. Последние два-три года постоянно перекрывала один заем другим. Но потом приболела, и у нее начались проблемы с работой. Катя пошла перехватить денег в микрофинансовую организацию, и долги начали расти как снежный ком. Когда общий долг с процентами перевалил за полмиллиона, девушка поняла, что не справляется, и подала на банкротство.

Банкротство (финансовая несостоятельность) — признанная арбитражным судом или наступившая в результате внесудебной процедуры неспособность должника выполнить финансовые обязательства: погасить долги перед кредиторами, рассчитаться по обязательным платежам.

Студент Егор (имя изменено) во время учебы работал в IT-компании, получал 80 тысяч рублей в месяц. Этих денег с лихвой хватало на съемную квартиру. Но хочется же попутешествовать и порадовать подарками любимую. Егор брал кредиты на айфон, на дайсон и так далее. Вместе они ездили отдыхать. В общем баловал девушку за счет кредитных средств — стандартная, по словам экспертов, история. В какой-то момент на работе сменили начальника, а новый руководитель не продлил договор с Егором. Парня уволили, а у него ежемесячный платеж по кредитам — 60 тысяч рублей.

Студент пошел было к родителям. Но те вздохнули и сказали, что у них нет столько денег. Новую работу с хорошей зарплатой он найти не смог. Отправился за «быстрыми кредитами». В итоге «благодаря» займам в микрофинансовых организациях у Егора образовалась задолженность в 750 тысяч рублей.

«На консультацию по банкротству он пришел с двумя банковскими потребительскими кредитами и десятком займов в МФК, по каждому из которых сделано лишь по одному платежу, — рассказала эксперт по банкротству Светлана Сазонова. — И это какое-то поветрие сейчас среди молодежи. Поступили в вузы, уехали от родителей — вольная жизнь начинается. Наберут кредитов на телефоны и модные обновки, кучу карт оформят — мол, буду пользоваться только льготным периодом. Они же сейчас умненькие, всё вроде бы знают. Но не понимают, что может произойти всё что угодно в жизни, и в какой-то момент у тебя не будет возможности перекинуть с одной карты на другую. Потом нехватка денег, беготня по подработкам, проседает учеба».

Родители, как правило, даже не знают о положении ребенка. Сыновья и дочери скрывают неприятную информацию, пока не припрет.

«Всё больше таких ребятишек, молоденьких совсем, которые приходят банкротиться, — прямо в разы увеличилось», — подчеркнула Светлана Сазонова и посоветовала родителям почаще разговаривать со своими детьми, обращать внимание на соответствие их трат финансам.

По словам эксперта, во многом этому способствует сложившееся представление о легкости процедуры банкротства. К тому же информпространство пестрит объявлениями «избавим от долгов». Причем акцент делается на быстроте, без уточнения немаловажных деталей — реальных потерь и ограничений для должника.

«Есть категория жестких потребителей. Они берут кредиты, когда видят то, что им хочется, и не отдают отчета, что за это надо платить, не рассчитывают свои силы. А есть те, кто почему-то решил, что наберут кредиты, не будут их платить, а потом со спокойной душой обанкротятся, — удивляется Светлана Сазонова. — Сейчас еще пошла мода брать займы в МФК, когда плохая кредитная история. Покупают поддельные справки о трудоустройстве, в разы завышают доход, которого нет, и так далее».

Но ситуация, по словам эксперта, меняется. Кредиторы стали активно участвовать в процедурах банкротства. Они требуют оспаривать все сделки, изучают, не было ли банкротство преднамеренным, не подпадает ли это под мошеннические действия.

«Если будет доказано, что человек занимал деньги без цели их вернуть, суд может привлечь должника к уголовной ответственности за фиктивное банкротство и мошенничество. При этом задолженность не спишут. По отношению к имуществу банкротов тоже стало всё жестче — его легко можно потерять. Многие думают, что „переписали“ собственность на родственников, и никто не заметит. Но это не так — все сделки за последние три года могут оспорить в суде», — добавила Светлана Сазонова.

Кто пошел за картами

В этом году продолжает расти доля заемщиков моложе 30 лет, указали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По последним данным — за апрель 2025 года — это самая массовая категория заемщиков по новым выданным кредитным картам, их уже 27,8%. Причем наиболее серьезная динамика роста доли группы моложе 30 лет отмечена в Свердловской области, Санкт-Петербурге и Московской области. Доля тех, кто старше 50 лет, напротив сокращается.

«Заемщики молодого поколения предпочитают технологичность и удобство пользования кредитными картами, а также привлекательные условия по ним (льготный период по оплате процентов, кешбэк и так далее, — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — В свою очередь, данный вид кредитования удобен и банкам, так как с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, они могут эффективно управлять кредитным риском».

В целом молодые заемщики не сторонники офлайн-кредитования. Как правило, они заказывают кредитки онлайн с доставкой на дом/офис, без похода в отделения банков.

В то же время выдача кредитных карт в 2025 году сильно сократилась по сравнению с прошлым годом. По словам экспертов, это обусловлено жесткой денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка и введением, в частности, ограничений в отношении показателя долговой нагрузки. Поэтому на получение кредитной карты с необходимым лимитом в настоящее время могут рассчитывать, прежде всего, граждане хорошего «кредитного качества», показатель долговой нагрузки которых не превышает 50%.

Особенности национального банкротства

Банкротство частных лиц становится всё более массовым явлением, подтверждают эксперты. За три года — с 2022-го по 2024-й — производство (судебное и внесудебное) начато в отношении 1 042 381 российского гражданина, подсчитали аналитики «Контур.Фокуса» со ссылкой на данные «Федресурса». Фактически банкротами стали 1 058 802 гражданина (их больше, так как завершались дела, инициированные до 2022 года. — Прим. ред.).

«Больше банкротств зафиксировано в экономически активных регионах — Москве, Московской области, Краснодарском крае, Свердловской области. Однако в лидерах есть и регионы с высокой кредитной нагрузкой и нестабильной экономикой. Внесудебные банкротства граждан распространены в регионах с невысокими доходами населения, — отметил эксперт „Контур.Фокуса“ Антон Яковлев. — Физлица стали чаще прибегать к внесудебному банкротству — с 2023 года его популярность резко возросла. Процедура привлекает простотой. Однако значительная часть таких процедур не завершается, что может говорить о сложностях с признанием неплатежеспособности. При этом обычные граждане используют банкротство в основном для списания долгов, тогда как индивидуальные предприниматели стремятся сохранить бизнес и редко выбирают внесудебную процедуру».

Источник: Семен Казьмин / 74.RU

Государство частично сглаживает процессы за счет программ государственной поддержки бизнеса и мер по сдерживанию роста задолженности населения, добавил эксперт. В частности, на сокращение долгов населения направлено ужесточение регулирования деятельности микрофинансовых организаций (МФО) и ограничение выдачи краткосрочных кредитов с высокой ставкой. Дополнительное влияние на нормализацию задолженности окажет самозапрет на кредитование.

«Влияет на рост банкротств и высокая закредитованность населения, ставшая среди прочего результатом действия мошенников. Даже понимая, что кредит оформляется заемщиком, введенным в заблуждение мошенниками, банки иной раз всё равно возлагали обязанность возврата долга на заемщиков. Именно с этим связана наблюдаемая сейчас активность по борьбе с банковским мошенничеством, включая самозапрет на выдачу кредитов», — добавил Антон Яковлев.

Итогом вала вынужденных банкротств стала повышенная нагрузка на арбитражные суды. Чтобы ее снизить, появилась процедура внесудебного банкротства. Она действует с осени 2020 года и позволяет избавиться от долгов с помощью заявления в МФЦ.

С ноября 2023 года расширен лимит по сумме долга: нижняя граница уменьшена до 25 тысяч рублей, а верхняя поднята до одного миллиона рублей. Кроме того, увеличен перечень тех, кто может воспользоваться упрощенным (то есть вне суда) банкротством. К ним добавили пенсионеров и получателей пособий на детей. А с недавнего времени банкротством через МФЦ могут воспользоваться участники СВО, если исполнительное производство длится больше года и нет подходящего для взыскания имущества.

«Внесудебное банкротство — через МФЦ — на самом деле мало кому подходит. Там надо совсем не работать, не иметь дохода. К тому же долг должен быть „просуженным“, а это не просто месяцы, а годы пройдут. В это время у должника арестуют счета, будут списывать любые поступления, придется бегать по приставам. В общем, о спокойной жизни можно забыть», — подчеркнула Светлана Сазонова.

По данным «Федресурса», резкий рост заявлений о признании банкротом начался с четвертого квартала 2023 года.