В России заработал реестр алиментщиков: что это такое и как он ограничит комфортную жизнь должникам

Пап, не платящих алименты, ждут ограничения Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











В России заработал реестр неплательщиков по алиментам. Его запустила Федеральная служба судебных приставов.

Что такое алименты

Алименты — это материальная помощь, которую закон обязывает выплачивать одного члена семьи другому. Простыми словами, это деньги на содержание несовершеннолетнего ребенка или совершеннолетнего нетрудоспособного члена семьи.

Чаще всего алименты назначают мужчинам, обязывая их помогать материально своему ребенку. Причем это может быть не только финансовая помощь, иногда стороны договариваются о том, что отец будет, например, оплачивать обучение ребенка или покупать ему одежду.

Сумма, которую нужно заплатить, в основном зависит от дохода: на одного ребенка — 25% дохода, на двух — 33,3%, на трех и более — 50%. Если у плательщика нет официальной работы или он получает непостоянный доход, размер алиментов устанавливают в твердой сумме, например определяют исходя из прожиточного минимума на ребенка в регионе. Может быть и смешанная форма, когда второй стороне платят твердую сумму и процент от дохода.

За каждый день просрочки с плательщика могут взыскать неустойку в размере 0,1% от суммы невыплаченных алиментов. Если он не выполняет свои обязательства без уважительной причины более двух месяцев, на него заводят административное дело, по которому должнику грозит штраф или административный арест.

Однако могут завести и уголовное дело. По статье должнику грозят исправительные работы, арест или лишение свободы.

Как будет работать реестр алиментщиков

Реестр должников по алиментам запустили в России с 25 мая 2025 года. Он будет отличаться от базы должников, которая есть в работе у судебных приставов. В новый реестр включат сведения о тех, кто не платит алименты, находится в розыске или привлечен к административной или уголовной ответственности за долги перед детьми.

«Реестр неплательщиков-алиментщиков будет носить социально стимулирующий характер, побуждающий граждан (в особенности при незначительном долге по алиментам) исключить репутационные потери, а также неблагоприятные последствия, связанные с социально-деловой и финансовой активностью», — отметил корреспонденту Городских медиа главный судебный пристав России Дмитрий Аристов.

По его словам, на момент запуска реестра в него попадут порядка 190 тысяч лиц. Это порядка 12% всех должников по 1,5 миллиона исполнительных производств об уплате алиментов. Всех их будут предупреждать о попадании в реестр.

Что ждет попавших туда должников

Тем, кто отказывается платить алименты, придется столкнуться с трудностями. Помимо административной или уголовной ответственности, их ждут ограничения. Пока список разрабатывают и еще не внедрили, однако планируют сделать это в течение года.

«Мы приготовили некие предложения. Первое предложение — запрет на пользование государственными интернет-сервисами, в том числе порталом „Госуслуги“», — сообщил первый замминистра юстиции РФ Евгений Забарчук.

Кроме того, им запретят:

брать кредиты и займы (кроме тех, с помощью которых планируется закрыть долг);

поступать на государственную и муниципальную службу;

покупать билеты повышенной комфортности на самолет или поезд;

открывать банковские счета.

Еще одним негативным фактором для должников будет публичность.

«Реестр должников по алиментам будет являться составной частью банка данных в исполнительном производстве. А значит, сведения, содержащиеся в нем, будут общедоступными», — разъяснила адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева.

Как исключить себя из реестра

Предполагается, что создание реестра будет превентивной мерой, стимулирующей должников заплатить по счетам. Помимо ограничений, которые он накладывает, и публичности, это межведомственная система. То есть судебные приставы будут, например, получать актуальную информацию из Соцфонда о трудоустройстве должников. Работодатель при этом сможет проверять сотрудников, не попали ли они в этот список.