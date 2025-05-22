«У нас самые дешевые iPhone в мире»: война за покупателя обрушила рынок техники — эксперты ждут роста цен на 25%

Цены на электронику и бытовую технику могут вырасти на 25–30% уже этим летом Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Российский рынок электроники и бытовой техники находится на пороге серьезных изменений. После периода искусственно заниженных цен, вызванного острой конкуренцией и ценовой войной, эксперты прогнозируют значительный рост стоимости товаров уже к лету 2025 года. Что станет причиной подорожания и как это отразится на потребителях — в материале наших коллег из NGS.RU.

Неминуемый рост

В России за последний год цены выросли как на бытовую технику, так и на электронику, но очень незначительно, а на некоторые позиции прайсы и вовсе упали. Согласно данным Росстата, в апреле этого года средняя цена смартфона в стране составила 17 043 рубля — на 5,95% больше, чем в апреле 2024 года, когда он стоил 16 085 рублей. Телевизоры за год подорожали на 0,72% — с 33 809 до 34 053 рублей.

А вот ноутбуки, напротив, подешевели: в апреле этого года купить их можно было в среднем за 43 923 рубля, а в апреле 2024 года — за 45 238 рублей. Удешевление составило 2,99%.

Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Если говорить о бытовой технике, то она подорожала немного сильнее, чем электроника. Средняя цена стиральной машины в апреле составила 33 859 рублей, что на 8,29% больше, чем в прошлом году, когда она стоила 31 266 рублей.

Такая же ситуация и с холодильниками: в апреле прошлого года они стоили в среднем 40 199 рублей, но спустя год выросли в цене до 42 774 рублей. Рост составил 6,41%.

Курс, санкции и реэкспорт: триггеры ценового коллапса

По словам экспертов, сейчас сети продают товары дешевле, чем закупают их у поставщиков Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU











К лету 2025 года рынок электроники и бытовой техники в России рискует пережить беспрецедентную трансформацию. По данным исследовательской компании Mobile Research Group, уже к июлю цены на большинство устройств могут взлететь на 20–25%. Ключевой причиной станет не только падение рубля, но и уникальная рыночная аномалия: сегодня розничные сети продают товары дешевле, чем закупают их у поставщиков.

«Если говорить про серый рынок, то сейчас в России самые дешевые iPhone в мире. Их массово вывозят в Китай — идет такой реэкспорт. А Huawei у нас стоит меньше, чем на родине бренда. Это нонсенс, такого никогда не было», — отметил в разговоре с NGS.RU владелец Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, ценовая война между ретейлерами, пытающимися удержать покупателей, привела к тому, что рынок «живет в минусе». Например, Samsung остается одним из немногих брендов, чьи продажи приносят прибыль, — товары большинства других брендов уходят с полок им в ущерб.

Точка невозврата

Дорожать будут не только бытовая техника и электроника, но и любые другие импортные товары Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Ситуация усугубляется обвалом спроса: за год продажи электроники в штуках упали на 30%, а в мае 2025-го аналитики ждут падения еще на 40%.

«Рынок буквально уполовинится, — предупредил Эльдар Муртазин. — Ретейлеры теряют деньги, курс доллара давит на себестоимость, и единственный выход — резко поднять цены».

Старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Ольга Валиева добавила к этому прогнозу политические риски. По словам экономиста, летом рубль традиционно слабеет из-за роста спроса на валюту и сокращения экспортной выручки. Если учесть возможные новые санкции, давление на нефтяные котировки и высокие ставки Центробанка, то ситуация начинает выглядеть еще более плачевно.

«Бытовая техника — это та часть товаров, которая импортируется и связана с курсом рубля. По прогнозам, курс рубля по целому ряду причин к лету будет падать — значит, стоимость импорта будет дорожать. И это не только бытовая техника, а всё, что ввозится на территорию страны: оборудование и производственные линии, техника и технологии, комплектующие, сырье и расходные материалы», — объяснила в разговоре с NGS.RU Ольга Валиева.

Подорожания бытовой техники и электроники ожидает и коммерческий директор интернет-магазина «Холодильник.Ру» Алексей Погудалов. По его мнению, рост цен может быть вызван также введением торговых пошлин со стороны Соединенных Штатов.

«Это, безусловно, является фактором, который может оказать влияние на стоимость бытовой техники и электроники в России. Тем не менее прогнозировать конкретные сроки и процентное увеличение цен в данный момент не представляется возможным», — отметил в разговоре с NGS.RU Алексей Погудалов.

Он также напомнил, что стоимость продукции в конечном итоге зависит от целого комплекса факторов, и пошлины — лишь один из них. Ключевое значение имеют курс доллара, стоимость денег и логистика.