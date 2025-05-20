Без мигрантов как без рук. Где взять миллионы рабочих для новой экономики России — рассуждают специалисты

Трудовые мигранты в России на вес золота, но отношение к ним хуже некуда: в миграционных центрах всегда такие толпы Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В 2024 году Россия столкнулась с рекордным дефицитом кадров, который достиг 2,6 миллиона человек, увеличившись на 17% по сравнению с предыдущим годом. Согласно докладу Высшей школы экономики (ВШЭ), наибольшая нехватка наблюдается в обрабатывающей отрасли (391 тысяча вакансий), торговле (347 тысяч) и на транспорте (219 тысяч), где средние зарплаты превышают 100 тысяч рублей. Основными факторами роста числа вакансий стали сокращение трудовых мигрантов, падение рубля и экономические шоки.

Ситуация на строительном рынке вызывает самые серьезные опасения. Так, Национальное объединение строителей сообщило о резком сокращении числа мигрантов на стройках — до 500 тысяч человек (снижение на 20% за год). Это связано с активной антимигрантской политикой, проводимой в стране.

Российские застройщики теперь конкурируют за рабочих из Таджикистана и Узбекистана с такими странами, как ОАЭ и Саудовская Аравия. Дополнительными преградами для притока трудовых мигрантов становится требование на знание русского языка.

В ответ на сложившуюся ситуацию правительство России обсуждает идею обучения трудовых мигрантов на их родине. Как сообщают «Известия», речь идет о подготовке мигрантов, необходимых для работы на строительных объектах страны, по базовым образовательным программам.

Вице-премьер Марат Хуснуллин уже поручил Минстрою собрать статистику о потребностях отрасли в трудовых мигрантах. На данный момент в строительстве и ЖКХ занято около 11,5 миллиона человек, из которых примерно 6,8 миллиона работают непосредственно на стройках, включая сезонные колебания. При этом дефицит кадров в этой сфере оценивается более чем в 200 тысяч человек.

Правда, мнения опрошенных MSK1.RU о том, что же делать с дефицитом кадров, разошлись.

Нужно переходить на платформенную экономику

— Нехватку линейного персонала мы наблюдаем во многих отраслях, и этот дефицит продолжает расти. Пока цифры не катастрофические, но они вынуждают предпринимателей оптимизировать производственные и сервисные цепочки, искать новые подходы, — говорит руководитель оперативного штаба Независимого профсоюза «Новый Труд» Алексей Неживой. — В том числе — переходить на платформенные решения, привлекая работников на сдельной основе, включая самозанятых, платящих налог на профессиональный доход.

— А мигранты не спасение для экономики, как считалось еще недавно?

— Недавно в школах прошло тестирование по русскому языку детей мигрантов, и результаты удручающие. Из 900 тысяч около 800 тысяч не справились. Многие даже не дошли до тестирования, а из тех, кто дошел, экзамен сдали лишь 60%.

Выбора, по сути, нет. Необходим переход на платформенные решения, использование оперативного ресурса (тем более у нас есть транспорт). Но вот недавно приняли закон о локализации такси, который вытеснит из отрасли самозанятых.

Мелкий бизнес, пришедший на рынок со своими автомобилями, не сможет или не захочет пересаживаться на «Жигули». Пока не наступила эпоха массовой роботизации, кадровый вопрос в таких сферах, как торговля и транспорт, придется решать, привлекая людей, для которых это вторая или даже третья работа.

Нужно вкладываться в образование и повышение производительности труда

— У нас очень низкая производительность труда. Ну вот, например, если на сегодня исчезли бы все автомобили, мы бы пересели на лошадей. У нас резко возник бы дефицит лошадей. А мы долгое время шли путем, когда вместо экскаватора использовали сто лопат, уперлись в тупик. Но уперлись в тупик, — и у тех, кто руководит процессом, никаких новых идей нет: давай еще попробуем из других стран завести лопат, потому что закончились там, где завозили. Это опять тупиковый путь абсолютно! — возмущается президент и совладелец кадрового дома Superjob Алексей Захаров.

— И какая альтернатива массовому завозу мигрантов? Вообще, есть ли она сейчас?

— На сегодняшний день стратегия у чиновников — это экстенсивное производство: низкая производительность труда и затыкание дыр за счет дешевой рабочей силы с еще более низкой производительностью труда. Но вот уже этот путь показал его тупиковость. Изначально было понятно, что он тупиковый. Ну кончились таджики, давайте корейцев завозить. Ну кончатся корейцы, дальше что? Надо заниматься образованием, чтобы детишки учились не орудовать лопатой, а изобретать условный экскаватор, потом строить заводы, чтобы производить экскаваторы.