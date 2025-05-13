Путина попросили разрешить вернуться некоторым иностранным компаниям — что ответил президент

Во время онлайн-встречи «Деловой России» президенту Владимиру Путину предложили рассмотреть вопрос о возвращении зарубежных компаний на российский рынок. Однако к такому решению следует подойти очень взвешенно. С такой инициативой выступил глава «Деловой России» Алексей Репик. Владимир Путин выступил со своим заявлением по этому вопросу.
По словам главы государства, России будет недостаточно извинений от некоторых ушедших компаний, в том числе тех, кто перечислял деньги ВСУ.
«Они сейчас „наизвиняются“. Послушайте, я десятилетиями со многими общался, со многими представителям бизнеса в той же Европе, в Штатах. Я их очень уважаю. Они очень серьезные люди, грамотные, прагматичные, считать умеют всё, умеют добиваться своих целей», — заявил президент.
Путин считает, что на эти вопросы необходимо смотреть с прагматической точки зрения: не пускать на внутренний рынок компании, если это не отвечает интересам страны. Кроме того, президент абсолютно против возвращения на отечественный рынок тех зарубежных компаний, которые «хамили и оскорбляли» Россию.