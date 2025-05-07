В России отказались расширять программу льготной ипотеки — причина

В Минфине РФ выступили против предложения расширить льготную ипотеку на семьи с одним ребенком в возрасте до 18 лет. Это связано с ограничениями государственного бюджета, сообщил на пресс-конференции министр Антон Силуанов, передает ТАСС.
«Мы действительно против этого предложения, так как текущие обязательства, которые мы взяли на себя, создают определенные трудности для бюджета в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Поэтому расширение программы семейной ипотеки в данный момент нецелесообразно… мы выступили против, и это вполне оправданно», — заявил Силуанов.
На данный момент льготная ипотека доступна для семей с детьми до шести лет включительно, а также для тех, кто воспитывает несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Минимальная процентная ставка по данной программе составляет от 6%, а максимальная сумма кредита может достигать 15 миллионов рублей. Для первоначального взноса или частичного погашения кредита разрешено использовать средства материнского капитала.
Предложение расширить льготную семейную ипотеку выдвинули около месяца назад. Вопрос обсуждался в правительстве.