В России отказались расширять программу льготной ипотеки — причина

Решение по ипотеке предлагали Министерство финансов и Министерство строительства и ЖКХ в сотрудничестве с агентством «Дом.РФ» Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В Минфине РФ выступили против предложения расширить льготную ипотеку на семьи с одним ребенком в возрасте до 18 лет. Это связано с ограничениями государственного бюджета, сообщил на пресс-конференции министр Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Мы действительно против этого предложения, так как текущие обязательства, которые мы взяли на себя, создают определенные трудности для бюджета в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Поэтому расширение программы семейной ипотеки в данный момент нецелесообразно… мы выступили против, и это вполне оправданно», — заявил Силуанов.

На данный момент льготная ипотека доступна для семей с детьми до шести лет включительно, а также для тех, кто воспитывает несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Минимальная процентная ставка по данной программе составляет от 6%, а максимальная сумма кредита может достигать 15 миллионов рублей. Для первоначального взноса или частичного погашения кредита разрешено использовать средства материнского капитала.