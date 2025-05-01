В России проиндексируют тарифы на электроэнергию: сколько придется платить с июля 2025 года

С июля 2025 года изменятся тарифы на передачу электричества ЕНЭС Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











С лета тарифы на электроэнергию в России будут проиндексированы и составят 12,6%. Об этом сообщается в опубликованных на сайте Минэкономразвития сценарных условиях макропрогноза на 2025–2028 годы.

«С 1 июля 2027 года рост тарифов на электроэнергию для населения составит 6,9%, с июля 2028 года — 4,9%», — следует из данных прогноза.

Однако в будущем индексация тоже продолжится. Например, в июле 2027 года тарифы на электроэнергию составят 6,94%, а с июля 2028 года — 4,9%. При составлении такого прогноза в министерстве учитывали корректировку ожидаемого уровня инфляции и увеличения темпов индексации оптовых цен на газ.

Кроме того, с 1 июля 2025 года проиндексируют и тарифы на услуги по передаче электроэнергии по сетям единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Их показатель составит 11,5%. С 1 июля 2026 года — 12,1%, с 1 июля 2027 года — 9,3%, с 1 июля 2028 года — 4,3%.