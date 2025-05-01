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Экономика В России проиндексируют тарифы на электроэнергию: сколько придется платить с июля 2025 года

В России проиндексируют тарифы на электроэнергию: сколько придется платить с июля 2025 года

Индексация продолжится и в будущем

1 822
22 комментария
С июля 2025 года изменятся тарифы на передачу электричества ЕНЭС | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RUС июля 2025 года изменятся тарифы на передачу электричества ЕНЭС | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

С июля 2025 года изменятся тарифы на передачу электричества ЕНЭС

Источник:
Ольга Бурлакова / NGS.RU

С лета тарифы на электроэнергию в России будут проиндексированы и составят 12,6%. Об этом сообщается в опубликованных на сайте Минэкономразвития сценарных условиях макропрогноза на 2025–2028 годы.

«С 1 июля 2027 года рост тарифов на электроэнергию для населения составит 6,9%, с июля 2028 года — 4,9%», — следует из данных прогноза.

Однако в будущем индексация тоже продолжится. Например, в июле 2027 года тарифы на электроэнергию составят 6,94%, а с июля 2028 года — 4,9%. При составлении такого прогноза в министерстве учитывали корректировку ожидаемого уровня инфляции и увеличения темпов индексации оптовых цен на газ.

Кроме того, с 1 июля 2025 года проиндексируют и тарифы на услуги по передаче электроэнергии по сетям единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Их показатель составит 11,5%. С 1 июля 2026 года — 12,1%, с 1 июля 2027 года — 9,3%, с 1 июля 2028 года — 4,3%.

Также Минэкономразвития ожидает увеличение расходов граждан на коммунальные услуги: с 1 июля 2026 года тарифы возрастут на 9,8%, в 2027 году — на 7,9%, а в 2028 году — на 5,9%.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Индексация Минэкономразвития Экономика Тариф
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Комментарии
22
Гость
1 мая, 11:03
работа за чашку супа и шапку сухарей - денег не остаётся совсем, а тут ещё и тарифы в очередной раз повышают. как жить?
Гость
1 мая, 10:56
Пенсии и зарплаты обесцениваются со скоростью света. На пенсию уже ничего не купить после оплаты ЖКХ, связи.
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