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Экономика Путин отметил высокую инфляцию и потребовал замедлить рост цен

Путин отметил высокую инфляцию и потребовал замедлить рост цен

Президент провел совещание по экономическим вопросам

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14 комментариев
Владимир Путин оценил текущий уровень инфляции как высокий | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВладимир Путин оценил текущий уровень инфляции как высокий | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Владимир Путин оценил текущий уровень инфляции как высокий

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Темпы роста цен в России остаются на высоком уровне, а в экономике страны заметно охлаждение. Поэтому властям нужно внимательно отслеживать текущую ситуацию и добиться улучшения ситуации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Пока еще на высоких отметках — более 10% — остается инфляция. Важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики», — отметил он. Трансляцию вступительного слова Путина показал Кремль.

Рост ВВП при этом будет чуть ниже. Однако, как пояснил Путин, власти к этому и стремились, чтобы была «мягкая посадка» для борьбы с инфляцией.

Внутренний валовый продукт — стоимость всех произведенных товаров и услуг для потребления. Этот показатель отражает «стоимость» экономики, а при сравнении за разные периоды — и характер ее динамики. По данным Владимира Путина, рост ВВП за январь — февраль 2025 года составил 1,9% в годовом выражении.

«Тогда [на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в конце прошлого года] была поставлена цель обеспечить стабильные темпы экономического роста с одновременным сокращением инфляции и сохранением низкого уровня безработицы. Статистические данные начала текущего года подтверждают важность и актуальность такого подхода», — подчеркнул президент.

Однако он заверил, что власти постоянно анализируют ситуацию в экономике, в том числе учитывая усложнение в международной экономической обстановке.

«Нужно не только отслеживать эти факторы, прогнозировать их изменения, главное — использовать открывающиеся возможности для развития собственного производства, торговых связей и экспорта для укрепления отечественной экономики», — призвал Владимир Путин.

Администрация президента опубликовала вступительное слово Владимира Путина

Источник:

Кремль. Новости / Telegram

Другие заявления:

  • кредитный портфель банков снижается, это компенсирует своими расходами федеральный бюджет;

  • дефицит бюджета России за январь — март составил 2,2 трлн рублей. Это связано с увеличением расходов на 25%;

  • количество новых проектов, запускаемых российскими застройщиками, снижается — это требует особого внимания.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Владимир Путин Экономика Инфляция
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Комментарии
14
Гость
1 час
Это уже в который раз?
Гость
59 минут
Ему кто ни будь наконец то расскажет что происходит в стране на самом деле?
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