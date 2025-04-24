Путин отметил высокую инфляцию и потребовал замедлить рост цен

Владимир Путин оценил текущий уровень инфляции как высокий Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Темпы роста цен в России остаются на высоком уровне, а в экономике страны заметно охлаждение. Поэтому властям нужно внимательно отслеживать текущую ситуацию и добиться улучшения ситуации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Пока еще на высоких отметках — более 10% — остается инфляция. Важно выйти на устойчивое замедление ценовой динамики», — отметил он. Трансляцию вступительного слова Путина показал Кремль.

Рост ВВП при этом будет чуть ниже. Однако, как пояснил Путин, власти к этому и стремились, чтобы была «мягкая посадка» для борьбы с инфляцией.

Внутренний валовый продукт — стоимость всех произведенных товаров и услуг для потребления. Этот показатель отражает «стоимость» экономики, а при сравнении за разные периоды — и характер ее динамики. По данным Владимира Путина, рост ВВП за январь — февраль 2025 года составил 1,9% в годовом выражении.

«Тогда [на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в конце прошлого года] была поставлена цель обеспечить стабильные темпы экономического роста с одновременным сокращением инфляции и сохранением низкого уровня безработицы. Статистические данные начала текущего года подтверждают важность и актуальность такого подхода», — подчеркнул президент.

Однако он заверил, что власти постоянно анализируют ситуацию в экономике, в том числе учитывая усложнение в международной экономической обстановке.

«Нужно не только отслеживать эти факторы, прогнозировать их изменения, главное — использовать открывающиеся возможности для развития собственного производства, торговых связей и экспорта для укрепления отечественной экономики», — призвал Владимир Путин.

Администрация президента опубликовала вступительное слово Владимира Путина Источник: Кремль. Новости / Telegram

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