Золотая карта — не от хорошей жизни. Большинству россиян отказывают в выдаче кредиток, но тем, кто побогаче, дают от души

Кредитную карту дадут не всем Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Центробанк может открывать шампанское: борьба с кредитами дает результат. В марте российские банки резко сократили количество выдач кредитных карт. По крайней мере, такую информацию предоставляет «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ).

MSK1.RU разбирается в цифрах вместе с экспертами.

Итак, количество новых договоров на кредитные карты уменьшилось более чем в два раза (на 53%) по сравнению с мартом 2024 года.

Общий объем кредитных лимитов сократился почти на столько же (на 45%).

В марте банки открыли для россиян более 1,1 миллиона новых кредитных карт с общим лимитом в 144 миллиарда рублей. Для сравнения: в марте 2024 года было выдано 2,4 миллиона кредиток с общим лимитом в 261 миллиард.

Зато средний размер лимита по кредитной карте вырос на 18% — с 107 тысяч рублей в марте 2024 года до 126 тысяч рублей в этом марте.

Так меньше стали россияне кредитоваться или нет? Мнения опрошенных экспертов разделились.

В майские нас еще ждет всплеск кредитования

— Я вижу три причины снижения количества выданных кредитных карт: жесткая политика Центробанка, высокие ставки по кредитам и общая нестабильность экономики, которая не позволяет заемщику спокойно планировать бюджет, — говорит финансовый советник, основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин. — Скажем, Центробанк нацелен на уменьшение кредитования: например, банки не могут выдавать кредитные карты тем, у кого долговая нагрузка более 80%. А для заемщика, хотя бы умеющего считать, ставки по кредитам просто являются заградительным барьером.

— Ну понятно, что кредиток меньше. Но почему лимит по ним растет?

— Потому что банки пытаются нивелировать снижение выдачи карт увеличением лимита существующим платежеспособным клиентам с низкой долговой нагрузкой. Кстати, я бы особенно хотел отметить: впереди период праздников и отпусков, и это может увеличить спрос на кредитование населения.

40% карт открывают для покрытия других долгов

— Банки стали строже оценивать заемщиков. Теперь одобрение получают в основном клиенты с высокой кредитоспособностью — им-то и предлагают увеличенные лимиты, — раскрывает суть банковских уловок член Федеральной палаты налоговых консультантов Анна Веденеева. — При этом на фоне дорогих кредитов россияне предпочитают не дробить задолженность на несколько карт, а использовать одну, но с большим лимитом. По данным «Эксперт РА», 40% заемщиков оформляют карты именно для рефинансирования других долгов.

Но при этом, кстати, и сами банки делают ставку на премиум-сегмент. Финучреждения активно продвигают золотые и платиновые карты с повышенными лимитами и кешбэком. По данным Frank RG, доля таких продуктов в новых выпусках за год выросла с 25 до 40%.

— А не говорит ли рост лимитов по кредиткам о том, что просто жизнь становится дороже и денег на всё не хватает?

— Конечно, из-за высокой инфляции людям требуются всё более крупные суммы на повседневные траты. Например, средний чек в ретейле за год вырос на 20%, что, конечно, и подталкивает к выбору карт с запасом по лимиту.

Несмотря на всю осторожность банков, увеличение лимитов может привести к росту долговой нагрузки. Особенно среди клиентов с нестабильными доходами. Для людей кредитки кажутся выгодными и удобными. Но всегда важно помнить о рисках необдуманного использования кредитных лимитов!

Клиенту просто невыгодно иметь несколько кредиток

— Арифметика кредитных карт — снижение числа выдач при росте лимита — объясняется развитием банковских продуктов. Банки стараются сформировать экосистемы для того, чтобы вовлечь клиентов, создать для них дополнительную ценность и, конечно, увеличивать средний чек, — объясняет доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Плеханова Юрий Ляндау. — Получается, что у клиента есть и банковская карта, и подписка на онлайн-кинотеатр, и страховка. Пользуясь кредитной картой, клиент получает определенные бонусы, а также скидки на другие сервисы банковской экосистемы.

— Получается, те, у кого уже есть кредитка, за новой не побегут? И дело тут вовсе не в охлаждении спроса, которым хвалится Центробанк?

— Ну представьте. Клиент уже выбрал банк. И ему выгоднее пользоваться его сервисами, так как он на этом может сэкономить и получить дополнительные бонусы, которые можно использовать для оплаты на маркетплейсах, в аптеках, кинотеатрах и т. д. Например, у клиента карта «Сбера», он получает бонусы «СберСпасибо», использует их при покупке в «Мегамаркете».

Получается, что, если клиенту нужна карта с кредитным лимитом в 200 тысяч рублей, он делает одну карту в банке, сервисы которого ему подходят, вместо двух по 100 тысяч рублей, — доступно объясняет Ляндау хитрости банковского маркетинга.