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Экономика Кризис-2025 обзор «Звезды сошлись». Курс доллара упал до 79 рублей — что происходит и надо ли покупать валюту

«Звезды сошлись». Курс доллара упал до 79 рублей — что происходит и надо ли покупать валюту

Эксперты полагают, что это временная ситуация. Почему?

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3 комментария
Эксперты ждут доллар по сто к концу года | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUЭксперты ждут доллар по сто к концу года | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Эксперты ждут доллар по сто к концу года

Источник:
Ксения Филимонова / IRCITY.RU

В понедельник рубль продолжил свое укрепление. Доллар на внебиржевых торгах достигал уровня 79. Сейчас курс американской валюты находится на двухлетних минимумах. Эксперты предполагают, что это закончится в скором времени. Они рассказали нашим коллегам из 72.RU, в чем причина укрепления рубля, надо ли закупаться валютой и когда ждать доллар по 100.

Почему укрепился рубль?

По словам Михаила Зельцера, эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», обвал доллара на двухлетние минимумы вызван совокупностью факторов. Среди них: высокий экспорт и большой приток валюты на рынок; низкий импорт и слабый спрос на валюту; расширенное предложение валюты на рынке от ЦБ по бюджетному правилу; сокращение геополитической риск-премии на фоне переговорного процесса РФ и США; сильное падение самого доллара к корзине резервных валют до уровней начала 2022 года; высокая ключевая ставка снижает спрос на валюту и повышает привлекательность безрисковых рублевых инструментов.

Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер», отмечает, что в значительной степени укрепление рубля связано с падением индекса доллара из-за тарифной войны между США и другими странами мира. Еще одна причина — рост привлекательности российских активов у зарубежных инвесторов в ожидании налаживания взаимоотношений с США и снижения риска инвестиций в России.

Что будет дальше?

Если говорить кратко, то эксперты ожидают ослабление рубля: в ближайшие месяцы до уровня 90, а к концу года и вовсе ниже 100. Поэтому, если кто-то из вас собирался брать валюту для поездки за рубеж, целесообразно сделать это сейчас.

«К концу весны возможны изменения факторов, и инвалюты смогут отскочить: экспорт снизится, импорт увеличится, а ЦБ может приступить к смягчению ДКП [денежно-кредитной политики]. Курс доллара в ближайший месяц-два видится ближе к 90, чем останется у 80, а юань — дороже 11,5 и ближе к 12. Возможно, с поправкой на биржевую волатильность сейчас и формируется ценовое дно инвалют», — прогнозирует Зельцер.

Наталия Пырьева предполагает, что значительное падение цен на нефть найдет отражение в сжатии экспортных притоков валюты в страну. Также в «Цифра брокер» ждут восстановления более активного спроса на импорт. Разовые же факторы, среди которых спрос на российские активы, феноменальное ослабление индекса доллара, продажи валюты Банком России и формирование рублевой ликвидности для провидения дивидендных выплат со стороны российских экспортеров, не будут в дальнейшем присутствовать в рынке в той же мере, как «звезды сошлись» в понедельник.

«Таким образом, мы полагаем, что на текущих уровнях рубль близок к своему локальному пику в укреплении. Поэтому сейчас целесообразно покупать доллары тем, кто собирается в поездку за рубеж. Консервативно ожидаем, что в перспективе II квартала и далее до конца 2025 года рубль возобновит тенденцию к ослаблению. Первая цель — 90–95 рублей за доллар США, ближе к концу года — свыше 100 рублей, 107–115», — резюмировала Пырьева.

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Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
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Комментарии
3
Гость
22 минуты
ПОКУПАЙТЕ!!!! рубль даже в проекте бюджета стабильной по 120₽ это решённое дело нет новых долларов - берите евро Фантики банка приколов это не деньги
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