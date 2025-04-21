«Звезды сошлись». Курс доллара упал до 79 рублей — что происходит и надо ли покупать валюту

Эксперты ждут доллар по сто к концу года Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











В понедельник рубль продолжил свое укрепление. Доллар на внебиржевых торгах достигал уровня 79. Сейчас курс американской валюты находится на двухлетних минимумах. Эксперты предполагают, что это закончится в скором времени. Они рассказали нашим коллегам из 72.RU, в чем причина укрепления рубля, надо ли закупаться валютой и когда ждать доллар по 100.

Почему укрепился рубль?

По словам Михаила Зельцера, эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», обвал доллара на двухлетние минимумы вызван совокупностью факторов. Среди них: высокий экспорт и большой приток валюты на рынок; низкий импорт и слабый спрос на валюту ; расширенное предложение валюты на рынке от ЦБ по бюджетному правилу; сокращение геополитической риск-премии на фоне переговорного процесса РФ и США; сильное падение самого доллара к корзине резервных валют до уровней начала 2022 года; высокая ключевая ставка снижает спрос на валюту и повышает привлекательность безрисковых рублевых инструментов.

Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер», отмечает, что в значительной степени укрепление рубля связано с падением индекса доллара из-за тарифной войны между США и другими странами мира . Еще одна причина — рост привлекательности российских активов у зарубежных инвесторов в ожидании налаживания взаимоотношений с США и снижения риска инвестиций в России.

Что будет дальше?

Если говорить кратко, то эксперты ожидают ослабление рубля: в ближайшие месяцы до уровня 90, а к концу года и вовсе ниже 100. Поэтому, если кто-то из вас собирался брать валюту для поездки за рубеж, целесообразно сделать это сейчас.

«К концу весны возможны изменения факторов, и инвалюты смогут отскочить: экспорт снизится, импорт увеличится, а ЦБ может приступить к смягчению ДКП [денежно-кредитной политики]. Курс доллара в ближайший месяц-два видится ближе к 90, чем останется у 80, а юань — дороже 11,5 и ближе к 12 . Возможно, с поправкой на биржевую волатильность сейчас и формируется ценовое дно инвалют», — прогнозирует Зельцер.

Наталия Пырьева предполагает, что значительное падение цен на нефть найдет отражение в сжатии экспортных притоков валюты в страну. Также в «Цифра брокер» ждут восстановления более активного спроса на импорт. Разовые же факторы, среди которых спрос на российские активы, феноменальное ослабление индекса доллара, продажи валюты Банком России и формирование рублевой ликвидности для провидения дивидендных выплат со стороны российских экспортеров, не будут в дальнейшем присутствовать в рынке в той же мере, как «звезды сошлись» в понедельник.