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Экономика В Госдуме объявили о двойной индексации пенсий в 2026 году: кому ждать прибавки

В Госдуме объявили о двойной индексации пенсий в 2026 году: кому ждать прибавки

Размер пенсии может увеличиться до 24 633 рублей

2 024
14 комментариев
За год реальное повышение пенсий составит около 1633 рублей | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUЗа год реальное повышение пенсий составит около 1633 рублей | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

За год реальное повышение пенсий составит около 1633 рублей

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В следующем году россиян ожидает двойное повышение пенсий. Каким будет реальный размер индексации пенсий и какие меры возможны по ее увеличению, рассказал глава комитета Госдумы РФ по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

«С 1 января 2026 года начнет действовать новый порядок двойной индексации страховых пенсий. Согласно законодательству, в феврале выплаты пересчитают с учетом текущей инфляции, а в апреле — прибавят еще в зависимости от того, сколько средств собралось в Соцфонде страны», — отметил депутат.

По словам Гаврилова, дополнительная прибавка возможна, если средние зарплаты россиян окажутся выше инфляции. Однако ее размер всё равно зависит от объема реальных средств, которые можно будет использовать для выплат пенсий.

Размер пенсии увеличится до 24 633 рублей. В результате за год реальное повышение составит около 1633 рублей, предположил депутат. Гаврилов полагает, что задача этой новой системы, вероятно, заключается в том, чтобы учесть различные экономические аспекты и сделать пенсионные выплаты более соответствующими реальным изменениям цен и зарплат, передает ТАСС.

В этом году средний размер страховой пенсии вырастет на 1634 рубля 94 копейки и составит 24 059 рублей 12 копеек. Средний размер социальной пенсии (ее получают люди с инвалидностью и те, у кого нет стажа) с апреля 2025 года вырастет сразу на 14,75%. Об этом напомнил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая перед Госдумой.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Пенсия Пенсионер Индексация Госдума Выплата
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Комментарии
14
Гость
8 апреля, 07:21
Может пора реально платить нормальные пенсии а не грать словами,
Гость
8 апреля, 08:25
Эх,дожить бы, только перед добавкой выкачают ценами больше,чем будет эта хваленая добавка...Как было в 24 году.Лучше бы не обещали почти за год вперёд!
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