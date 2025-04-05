На сколько еще может подорожать доллар и что будет с рублем — прогнозы

Доллар может подорожать до 90 уже в апреле Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Рубль в начале года неожиданно для многих укрепился. Доллар с отметки 102,3 падал до 81,5. Вполне возможно, что благоприятное время для российской валюты подходит к концу. Некоторые эксперты ожидают в перспективе ослабление вплоть до 100. Наши коллеги из 72.RU спросили у них, сколько будет стоить доллар в апреле.

— Мы ожидаем, что весенние экспортные притоки валюты в страну будут ниже зимних. Причины — ухудшение ценовой конъюнктуры на рынке нефти с начала года и расширение дисконтов на отечественные сорта. При этом спрос на валюту со стороны импортеров начнет более активно восстанавливаться после сезонного снижения в начале года, — говорит Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер».

Там полагают, что в апреле–мае рубль возобновит тенденцию к ослаблению в направлении 90 рублей за доллар, 94 рубля за евро, 11,7 рубля за юань.

— Более того, сочетание крепкого рубля и дешевеющей в долларах нефти негативно для экономики, поскольку страна недополучает нефтегазовые доходы, расширяя дефицит бюджета. Соответственно, при необходимости финансовые власти могут вмешаться в курсообразование рубля и, в частности, отменить обязательную продажу валютной выручки, приостановить продажи валюты со стороны Банка России. На текущий момент власти принимают решение не прибегать к регулированию, поскольку, вероятно, ожидают, что градус волатильности будет постепенно снижаться, — добавляет Пырьева.

Она отмечает, что новостной фон в отношении геополитики по-прежнему может оказывать спекулятивное влияние на валютный рынок. В «Цифра брокере» не исключают возможности резких импульсивных движений в обе стороны в зависимости от окраса новости. По их мнению, диапазоны могут быть широким от 75 до 95 рублей за доллар, 87–97 рублей за евро, 11,1–12,1 рубля за юань.

В инвестбанке «Синара» ждут плавное ослабление рубля до 100 во втором полугодии.

— Крепкий курс привел к удешевлению электроники, этот компонент инфляции повлиял на ее торможение в последние недели. Ставка ЦБ не будет снижаться быстро, несмотря на крепкий курс. Это искусственное укрепление. Неизвестно, как долго оно продлится и будет ли позитивно для инфляции в будущем. Оптимальный курс для бюджета — 96,5 — на нем он базируется. Сейчас существенное отклонение. Оно приведет к выпадению нефтяных доходов примерно на 1 трлн при сохранении курса до конца года. Ожидаем плавного ослабления рубля до 90 в ближайший квартал, — рассказал Сергей Коныгин, старший экономист «Синары».

В ПСБ ждут сохранение относительно крепких позиций курса рубля. Там прогнозируют умеренный рост спроса на валюту с учетом приближения майских выходных и увеличения показателей выездного туризма.

— Кроме того, несмотря на осознание участниками рынка длительности и сложности стартовавших мирных переговоров, позитивный вектор геополитической повестки и растущие ожидания перехода ЦБ к смягчению политики могут периодически подпитывать спекулятивный спрос на рублевые активы, обеспечивая локальные всплески укрепления рубля. При этом полного устранения геополитической премии в курсе рубля мы не ждем, как и интенсивного притока капитала в рублевые активы, — говорит Денис Попов, управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ.

Там прогнозируют сохранение повышенной курсовой волатильности — 85–90 рублей за доллар.

— Наш прогнозный таргет на конец апреля: 86,5 рубля за доллар, 93 рубля за евро и 11,8 рубля за юань, — добавил Попов.