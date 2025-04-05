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Экономика Кризис-2025 обзор На сколько еще может подорожать доллар и что будет с рублем — прогнозы

На сколько еще может подорожать доллар и что будет с рублем — прогнозы

Эксперты — о перспективе российской нацвалюты

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10 комментариев
Доллар может подорожать до 90 уже в апреле | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUДоллар может подорожать до 90 уже в апреле | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Доллар может подорожать до 90 уже в апреле

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Рубль в начале года неожиданно для многих укрепился. Доллар с отметки 102,3 падал до 81,5. Вполне возможно, что благоприятное время для российской валюты подходит к концу. Некоторые эксперты ожидают в перспективе ослабление вплоть до 100. Наши коллеги из 72.RU спросили у них, сколько будет стоить доллар в апреле.

— Мы ожидаем, что весенние экспортные притоки валюты в страну будут ниже зимних. Причины — ухудшение ценовой конъюнктуры на рынке нефти с начала года и расширение дисконтов на отечественные сорта. При этом спрос на валюту со стороны импортеров начнет более активно восстанавливаться после сезонного снижения в начале года, — говорит Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер».

Там полагают, что в апреле–мае рубль возобновит тенденцию к ослаблению в направлении 90 рублей за доллар, 94 рубля за евро, 11,7 рубля за юань.

— Более того, сочетание крепкого рубля и дешевеющей в долларах нефти негативно для экономики, поскольку страна недополучает нефтегазовые доходы, расширяя дефицит бюджета. Соответственно, при необходимости финансовые власти могут вмешаться в курсообразование рубля и, в частности, отменить обязательную продажу валютной выручки, приостановить продажи валюты со стороны Банка России. На текущий момент власти принимают решение не прибегать к регулированию, поскольку, вероятно, ожидают, что градус волатильности будет постепенно снижаться, — добавляет Пырьева.

Она отмечает, что новостной фон в отношении геополитики по-прежнему может оказывать спекулятивное влияние на валютный рынок. В «Цифра брокере» не исключают возможности резких импульсивных движений в обе стороны в зависимости от окраса новости. По их мнению, диапазоны могут быть широким от 75 до 95 рублей за доллар, 87–97 рублей за евро, 11,1–12,1 рубля за юань.

В инвестбанке «Синара» ждут плавное ослабление рубля до 100 во втором полугодии.

— Крепкий курс привел к удешевлению электроники, этот компонент инфляции повлиял на ее торможение в последние недели. Ставка ЦБ не будет снижаться быстро, несмотря на крепкий курс. Это искусственное укрепление. Неизвестно, как долго оно продлится и будет ли позитивно для инфляции в будущем. Оптимальный курс для бюджета — 96,5 — на нем он базируется. Сейчас существенное отклонение. Оно приведет к выпадению нефтяных доходов примерно на 1 трлн при сохранении курса до конца года. Ожидаем плавного ослабления рубля до 90 в ближайший квартал, — рассказал Сергей Коныгин, старший экономист «Синары».

В ПСБ ждут сохранение относительно крепких позиций курса рубля. Там прогнозируют умеренный рост спроса на валюту с учетом приближения майских выходных и увеличения показателей выездного туризма.

— Кроме того, несмотря на осознание участниками рынка длительности и сложности стартовавших мирных переговоров, позитивный вектор геополитической повестки и растущие ожидания перехода ЦБ к смягчению политики могут периодически подпитывать спекулятивный спрос на рублевые активы, обеспечивая локальные всплески укрепления рубля. При этом полного устранения геополитической премии в курсе рубля мы не ждем, как и интенсивного притока капитала в рублевые активы, — говорит Денис Попов, управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ.

Там прогнозируют сохранение повышенной курсовой волатильности — 85–90 рублей за доллар.

— Наш прогнозный таргет на конец апреля: 86,5 рубля за доллар, 93 рубля за евро и 11,8 рубля за юань, — добавил Попов.

Еще недавно мы делали обзор на цифровой рубль. Эксперты рассказали, что это такое, какие у него плюсы и минусы. Если вам вдруг лень читать, у нас есть видеокомментарий финансового эксперта.

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Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
Доллар Рубль Евро Юань Прогноз
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Комментарии
10
Гость
3 часа
Как-то так получилось, что за последнюю сотню лет миром стали править старики 70+. Никто не спорит, опыт нужен для управления странами, но этот опыт приобретается к 40 годам и после 65 лет он становится тормозом, так как страна уходит вперёд по сравнению с предельным возрастом приобретения нового опыта правителей 50-55 лет. Пётр 1 умер в 53 года, Иван Грозный в 51 год, Наполеон в 51 год, Ленин в 53 года, Цезарь в 56 лет. Франклин Рузвельт умер в 63 года (самый адекватный президент, поднял налоги на богачей до 70%, отсюда и великая Америка 1950-1980), Сталину в 1945 было 65 лет и после ВОВ он откровенно сдал, честь ему и похвала. Сейчас же мы имеем в президентах сильных стран: Россия - 72 года, США - 78 лет, Китай - 71 год, Израиль - 75 лет, Турция - 71 год, Иран - 85 лет. Что все эти люди могут дать миру в свои годы без своего окружения, которое никто не знает? Среди 8 миллиардов людей руководить могут только уроженцы 1940-1950 годов? Это демократия или геронтократия? Или ширма, где за спинами стариков неизвестные люди меняют этнический состав стран, вводят новые и новые ограничения для граждан и оттачивают управление массами?
Гость
4 часа
Еще есть особо сообразительные граждане, что держат под подушкой доллары? Мне уже надоело этот феномен комментировать. Они бы лучше устроили тотализатор на ставки США, Британия, Германия, Франция, Польша, Финляндия. Эти гибнущие страны схватились всерьез и надолго. Все будут воевать со всеми. А мы любоваться со стороны и гордиться нашей крепкой экономикой и крепким рублем. Нормально, Григорий!
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