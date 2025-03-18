НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

переменная облачность, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 748мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,85
EUR 90,83
Примета Кубка Континента
Собака напала на ребенка
Хоккеиста отстранили от игр
Пробки на двух проспектах
Рыбаков унесло на льдине
Массовая авария в Ярославле
На дне Волги показался корабль
Самые оплачиваемые вакансии
Миллиард за роды
Экономика «Мы никого не выгоняли»: Путин рассказал, что будет с ушедшим из России бизнесом

«Мы никого не выгоняли»: Путин рассказал, что будет с ушедшим из России бизнесом

Для их возвращения власти проработают особый механизм

1 334
6 комментариев
Путин поручил правительству разработать правила возвращения в Россию ушедших компаний | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПутин поручил правительству разработать правила возвращения в Россию ушедших компаний | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Путин поручил правительству разработать правила возвращения в Россию ушедших компаний

Источник:

Ушедшие из России иностранные компании смогут вернуться на рынок, однако к ним будут выдвинуты несколько требований. О них заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Мы никого не выгоняли, кто ушел — тот сам принял такое решение. Вопрос о возвращении иностранного бизнеса в Россию будет рассматриваться только с учетом приоритета российских компаний», — заявил Владимир Путин.

Отдельно он поручил правительству следить за теми компаниями, которые ушли из РФ, бросив свой бизнес по «бросовой» цене, а теперь хотят выкупить его за «скромные деньги».

«Если какие-либо ниши ушедших из России компаний заняты, то „поезд ушел“, преференций ни для кого не будет», — отметил президент.

Теперь правительству нужно разработать правила возвращения западных компаний в Россию с гарантиями добросовестного выполнения своих обязательств.

«Вопрос о возвращении иностранного бизнеса в Россию будет рассматриваться только с учетом приоритета российских компаний», — сказал Владимир Путин на съезде.

Путин уже не первый раз подчеркивает возможность возвращения иностранных брендов. На встрече с журналистами после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко он отметил, что их уход пошел стране на пользу.

«Что касается импортозамещения и всего, что с этим связано, с незаконными ограничениями, которые называются санкциями, и так далее, во-первых, нам наши так называемые партнеры сделали хорошую прививку, прививку самостоятельности, суверенитета. И поэтому все наши программы, связанные с укреплением нашего технологического суверенитета, мы будем, безусловно, продолжать. Мы не закрывались ни от кого и никого не выгоняли. Тем, кто хочет вернуться, мы говорим „Добро пожаловать“, Welcome», — заявил тогда президент России.

ПО ТЕМЕ
Владимир Путин Иностранные компании Возвращение
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
18 марта, 16:30
сначала он их цап-царап, а теперь еще и условия ставит. ну-ну, успехов, вова
Гость
23 часа
Очень правильная позиция Президента! Одобряем и поддерживаем.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Могу перепутать названия улиц и не выбраться из соседнего двора». Журналистка — откровенно о том, как она живет и работает с дислексией
Маша Вишенина
Мнение
«Чтобы быть счастливым, денег должно просто хватать»: как живет менеджер, который зарабатывает из дома 150 тысяч
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
В месяц тратил всего 45 тысяч рублей. Россиянин честно рассказал о ценах на жизнь в Китае и неприятных привычках местных жителей
Евгений Бондарев
Мнение
Банкротство спасет от долгов и проблем? Рассказываем обо всех рисках такой процедуры
Анна Ермакова
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление