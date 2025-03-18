«Мы никого не выгоняли»: Путин рассказал, что будет с ушедшим из России бизнесом

Путин поручил правительству разработать правила возвращения в Россию ушедших компаний Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Ушедшие из России иностранные компании смогут вернуться на рынок, однако к ним будут выдвинуты несколько требований. О них заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Мы никого не выгоняли, кто ушел — тот сам принял такое решение. Вопрос о возвращении иностранного бизнеса в Россию будет рассматриваться только с учетом приоритета российских компаний», — заявил Владимир Путин.

Отдельно он поручил правительству следить за теми компаниями, которые ушли из РФ, бросив свой бизнес по «бросовой» цене, а теперь хотят выкупить его за «скромные деньги».

«Если какие-либо ниши ушедших из России компаний заняты, то „поезд ушел“, преференций ни для кого не будет», — отметил президент.

Теперь правительству нужно разработать правила возвращения западных компаний в Россию с гарантиями добросовестного выполнения своих обязательств.

«Вопрос о возвращении иностранного бизнеса в Россию будет рассматриваться только с учетом приоритета российских компаний», — сказал Владимир Путин на съезде.

Путин уже не первый раз подчеркивает возможность возвращения иностранных брендов. На встрече с журналистами после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко он отметил, что их уход пошел стране на пользу.