«Мы никого не выгоняли»: Путин рассказал, что будет с ушедшим из России бизнесом

Ушедшие из России иностранные компании смогут вернуться на рынок, однако к ним будут выдвинуты несколько требований. О них заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Мы никого не выгоняли, кто ушел — тот сам принял такое решение. Вопрос о возвращении иностранного бизнеса в Россию будет рассматриваться только с учетом приоритета российских компаний», — заявил Владимир Путин.
Отдельно он поручил правительству следить за теми компаниями, которые ушли из РФ, бросив свой бизнес по «бросовой» цене, а теперь хотят выкупить его за «скромные деньги».
«Если какие-либо ниши ушедших из России компаний заняты, то „поезд ушел“, преференций ни для кого не будет», — отметил президент.
Теперь правительству нужно разработать правила возвращения западных компаний в Россию с гарантиями добросовестного выполнения своих обязательств.
«Вопрос о возвращении иностранного бизнеса в Россию будет рассматриваться только с учетом приоритета российских компаний», — сказал Владимир Путин на съезде.
Путин уже не первый раз подчеркивает возможность возвращения иностранных брендов. На встрече с журналистами после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко он отметил, что их уход пошел стране на пользу.
«Что касается импортозамещения и всего, что с этим связано, с незаконными ограничениями, которые называются санкциями, и так далее, во-первых, нам наши так называемые партнеры сделали хорошую прививку, прививку самостоятельности, суверенитета. И поэтому все наши программы, связанные с укреплением нашего технологического суверенитета, мы будем, безусловно, продолжать. Мы не закрывались ни от кого и никого не выгоняли. Тем, кто хочет вернуться, мы говорим „Добро пожаловать“, Welcome», — заявил тогда президент России.