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Экономика В десятках регионов России поменяли правила расчета за электричество

В десятках регионов России поменяли правила расчета за электричество

В 42 российских регионах начали применять повышенный коэффициент

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6 комментариев
Систему тарифов на электроэнергию разделят на три группы | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUСистему тарифов на электроэнергию разделят на три группы | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Систему тарифов на электроэнергию разделят на три группы

Источник:

В 42 российских регионах изменили порядок оплаты за электроэнергию. В Подмосковье, регионах Сибири, Дальнего Востока и Кавказа увеличили диапазоны потребления электроэнергии, исходя из которых формируется итоговая сумма при оплате ЖКУ.

Дифференцированная системы оплаты за электричество с января 2025 года действует в 76 регионах России. Она делит потребление на три группы в зависимости от расходования электричества. Первая группа — это те, кто использует до 3900 киловатт-часов в месяц. Вторая — до 6000 киловатт-часов. Третья — больше 6000 киловатт-часов. Теперь в 42 регионах к первой группе относятся те, кто потребляет до 7000 киловатт-часов в месяц, ко второй — до 10 800 киловатт-часов, к третьей — свыше этого значения.

«Региональные тарифные регуляторы в 42 субъектах РФ решили пересмотреть диапазоны потребления электроэнергии по дифференцированным тарифам и применить к ним повышающий коэффициент до 1,8», — передает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ.

Повышающий коэффициент будет действовать во время отопительного сезона для тех, кто использует электроотопление. Ранее на таком значении он мог применяться только в регионах, уровень газификации которых менее 5%. Коэффициент 1,8 применяли к максимальному значению для первого и второго диапазона.

«Теперь по решению региональных властей повышающий коэффициент для населения, проживающего в негазифицированных жилых или садовых домах с электроотоплением, может применяться в любом субъекте в течение всего отопительного сезона независимо от диапазона потребления», — добавили в материале.

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Электроэнергия Электричество Тарифы Экономия ЖКХ
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Комментарии
6
Гость
18 марта, 09:34
Неужели простые люди опять писали письма, умоляли?
Гость
18 марта, 09:37
Да, сами потерпим,ведь Абхазии бесплатная электроэнергия нужнее
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