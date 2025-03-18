«Продукты подорожали за 10 лет на 400% — в этом тоже маркетплейсы виноваты?» Как интернет-магазины обвинили в росте инфляции

Население в любом случае проголосует за маркетплейсы Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











У российской инфляции нашелся очередной виновник. Экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода заявил, будто бы инфляцию разгоняют… маркетплейсы типа Wildberries и Ozon. Логика такая. Крупнейшие платформы занимают около 80% рынка интернет-торговли и получают сверхприбыль. Услугами интернет-торговли в прошлом году воспользовались почти 100 млн россиян, или две трети населения страны.

При этом они якобы используют тактику «хищнического ценообразования», предлагая значительные скидки на товары, которые иногда превышают их себестоимость. С начала года уровень скидок на этих платформах увеличился с 5% до 17%. Это означает, что каждый пятый товар на маркетплейсах продается с убытком. Такая стратегия позволяет им привлекать покупателей.

Однако рано или поздно сокращение «инвестиций» маркетплейсов в скидки может вызвать рост цен на площадках, что приведет к падению спроса и продаж. В свою очередь, это может стать причиной цепочки банкротств среди поставщиков, что только усугубит экономическую ситуацию и может спровоцировать раскручивание инфляционной спирали.

MSK1.RU решил узнать, что думают экономисты о реальном влиянии маркетплейсов на российскую инфляцию.

Тоже Ozon виноват?

— Получается, что у нас инфляция завязана на тех товарах, которые продаются на маркетплейсах. Мне кажется, тогда Центробанку однозначно надо менять правила расчета инфляции, причем можно сделать это сразу в приложениях Ozon и WB: заходишь, а тебе в режиме онлайн инфляцию показывают, — иронизирует профессор РЭУ им. Плеханова, доктор экономических наук Юрий Ляндау.

— Но реально могут ли скидки маркетплейсов повлиять на инфляционные процессы?

— Могут. В первую очередь, эти скидки приводят к банкротству мелких поставщиков. Соответственно, для крупных снижается конкуренция, и они дальше могут повышать цены, что и приводит к инфляции.

— Но кто-то должен с этим бороться? Центробанк, ФАС?

— Думаю, здесь следует запретить устанавливать скидки ниже себестоимости для того, чтобы малый и микробизнес мог выжить и продолжить торговать на маркетплейсах, успешно конкурируя с крупными поставщиками.

Но проблема инфляции, конечно, далеко не только в этих двух маркетплейсах. Люди действительно, видя скидки, стараются скорее что-то купить. Так как цены на всё растут космическими темпами. Взять те же продукты, на которые рост цен за последние 10 лет составил 400% и более. Здесь тоже Ozon с Wildberries виноваты?!

Продавцы могут нести убытки из-за «автоматических скидок»

— Маркетплейсы сами не устанавливают цены и не продают товары — этим занимаются селлеры (продавцы. — Прим. ред.), и именно они принимают решения о скидках и ценовой политике. Площадки лишь предоставляют инфраструктуру, инструменты продвижения и совершенствуют алгоритмы, помогающие увеличить спрос и видимость нужных клиенту товаров, — объясняет координатор Федерального общества сетевой торговли (ФОСТ) Мирослав Радкевич.

— Но скидки ведь зачастую устанавливают именно сами маркетплейсы. И нередко продавцы о них узнают уже постфактум.

— То, о чем вы говорите, называется «автоакции». Маркетплейсы запускают их для увеличения продаж. В некоторых случаях продавцы могут не сразу заметить, что их товар попал под автоматическую скидку, из-за чего он начинает продаваться значительно дешевле запланированной цены. В итоге покупатель получает максимальную выгоду, маркетплейс — лояльного клиента, а вот продавец (селлер) может остаться в минусе или даже понести убытки.

— И что же можно сделать, чтобы покупатели не чувствовали себя обманутыми, а продавцы не теряли деньги?

— Один из вариантов — ввести более прозрачные механики отображения скидок в обязательном порядке, например, показывать динамику цены за определенный период. Wildberries уже внедрил такую функцию, позволяя покупателям видеть, как менялась стоимость товара со временем. Это помогает людям лучше понимать реальную ценность товара и не попадаться на маркетинговые уловки. Также стоит пересмотреть систему автоакций и сделать их более контролируемыми для продавцов, чтобы они не оказывались в ситуации неожиданных убытков.

Но жестко регулировать скидки — плохая идея. Это создаст проблемы не только для маркетплейсов, но и для малого и среднего бизнеса, который использует акции как инструмент для конкуренции и привлечения клиентов.

Свободная конкуренция лучше госрегулирования цен на маркетплейсах

— Не все продавцы и поставщики умеют работать с маркетплейсами. Достаточно легко уйти в реальный минус, — объясняет экономику интернет-продаж эксперт в маркетинге Антон Полилов, основатель агентства OptimPro. — Например, не смогли спрогнозировать процент выкупов и оказалось, что 10–20% товаров не выкупают после заказа. Они начали просто кататься по стране, где их заказывают, смотрят… и отказываются оплачивать. Причем вы за них уже заплатили: за изготовление, доставку до маркетплейса, рекламу на маркетплейсе и т. д. И хорошо, если сроки выкупа таких проблемных товаров будут меньше месяца, а что если 2–3 месяца? И тогда получается, что их объем будет постоянно накапливаться.

— Речь как раз и идет о том, что продавцы оказываются заложниками маркетплейсов. Захотел монополист — сделал скидку, захотел — отменил.

— Маркетплейсы диктуют свои условия, просто потому что могут. У селлеров сейчас только два реальных варианта: либо вступать в акции со скидками, с заметным снижением прибыли (а у многих и в минус), либо выпадать из поиска и терять объемы продаж.

Ну есть еще третий вариант — больше вливать денег в рекламу и опять же терять процент прибыли. А можно вообще ничего не делать.

— Чтобы бороться с инфляцией, государство должно регулировать цены на маркетплейсах?

— Какое-то регулирование «сверху» вряд ли будет работать эффективно, особенно с точки зрения запретительных мер. Заметно лучше будет работать конкуренция: скажем, если тот же WB начнет «душить» продавцов, они просто уйдут в Ozon.