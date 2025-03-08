Средняя зарплата в России — почти 130 тысяч, а в Москве — 282. Выясняем, откуда такие цифры

Чем больше цифры озвучивается, тем яснее понимаешь, какое расслоение в доходах по стране Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Росстат обнаружил в России очередную порцию зарплатных рекордов. Якобы рост среднемесячной номинальной зарплаты стал самым большим за последние 16 лет.

Средняя зарплата в России в декабре была 128,7 тысячи рублей (до вычета налогов), включая премии и надбавки. Это значительное увеличение по сравнению с ноябрем, когда средняя зарплата составляла 86,4 тысячи. Таким образом, средняя зарплата в декабре почти в полтора раза превысила ноябрьский уровень, что является еще одним рекордным показателем. До этого в декабре зарплаты подскакивали в среднем на 40%

Однако стоит отметить, что средние зарплаты варьируются в зависимости от региона. Например, в Москве к концу года зарплата достигла 281,8 тысячи рублей.

Другие регионы с высокими зарплатами:

Чукотский автономный округ — 262 тысячи рублей;

Магаданская область — 224 тысячи рублей;

Ямало-Ненецкий автономный округ — 209,6 тысячи рублей.

В декабре 2024 года среднемесячная зарплата россиян увеличилась почти на 22% в годовом выражении. Это максимальный показатель с ноября 2008 года, когда зарплаты тоже разогнались на 22%. Если говорить о динамике роста зарплат по регионам, то наиболее заметные изменения были зафиксированы в следующих субъектах:

Татарстан — рост на 33,4% в годовом выражении;

Адыгея — рост на 32,5%;

Липецкая область — рост на 32%.

Призывает не сильно доверять подобной статистике крупнейший специалист по HR, основатель и президент рекрутингового портала SuperJob Алексей Захаров, который ответил на вопросы MSK1.RU.

— Давайте о самой методике подсчета. Из этих цифр нужно вычесть еще 43% как минимум, и получится что-то ближе к реальности. Росстат выдает данные о начисленных зарплатах, из которых потом надо заплатить все налоги. НДФЛ, единый социальный налог — в общем, всё, что положено. Да и сама средняя зарплата — условный показатель, откидывается значение самых высоких и самых низких зарплат. А как именно считает Росстат, я даже не представляю. Но уж точно за месяц ничего на 40% не растет и не падает, если нет ядерной войны. Поэтому, скорее всего, просто кто-то неправильно подсчитал какие-то цифры.

— Все чиновники — из Росстата, Минэкономики, Минтруда, Центробанка — нас убеждают, что в России уже третий год стремительно растут зарплаты. А что в реальности?

— Знаете, у нас для абсолютного большинства населения зарплаты не догоняют реальную инфляцию. В лучшем случае следуют за ней, в худшем случае зарплаты за ней не успевают.

Если в этом году ничего не изменится, ключевая ставка Центробанка останется такой же высокой, значит, работодатели будут тянуться к ней. А кто не может, будет закрываться. Вот, например, недавно прошла информация, что Gloria Jeans закрыла свои производства и будет торговать пошитым за рубежом.

— То есть торговать импортом сейчас более выгодная бизнес-модель, чем производить свое, российское?

— Такова экономическая регуляторика, которая идет от Центробанка, от Минфина. У сферы услуг у нас огромные преференции, а квалифицированный труд нам не нужен. Никто не хочет идти на производство, потому что молодому токарю платят меньше в два раза, чем курьеру. Но это не потому, что производство не хочет платить. Оно не может физически при таких условиях, при той системе налоговой, которая существует, платить токарю столько, сколько курьеру платят.

— Но так же много зарабатывают не только курьеры, но и официанты, бариста, укладчики товаров в дарксторах?

— Да, все те, кто у нас сегодня числится самозанятыми, а это уже 12,5 миллиона сейчас. Наверное, уже даже больше. И это всё налоговая дыра в 4 триллиона. А выручка всего IT-рынка, например, в России, — это 3 с небольшим триллиона рублей. То есть выручка всего IT-рынка меньше, чем налоговая преференция для серых услуг. Поэтому, если бы такие налоговые преференции имел, например, Роскосмос, мы бы давно, наверное, на Марсе построили город. Суперкомпьютеры бы свои строили, если бы у IT-отрасли были такие преференции. Зато в крупных городах России лучшая потребительская сфера услуг в мире. По сути, мы проедаем и пенсии родителей, и будущее наших детей.