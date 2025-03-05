Почти сенсация — поток мигрантов в Россию вырос в 4 раза, никакого оттока не было! Выясняем, что происходит на самом деле

Строительная отрасль больше всего пострадала от оттока мигрантов Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Мы много пишем в последнее время об ужесточении миграционной политики в стране и оттоке мигрантов. Многие отрасли из-за этого стали испытывать острейшую нехватку кадров. И вдруг — сенсационная новость. Оказывается, за прошлый год миграционный прирост подскочил почти в четыре раза. По крайней мере, такие данные приводит Росстат: в докладе «Социально-экономическое положение России» говорится, что за январь–ноябрь в страну прибыло около 800 тысяч человек, тогда как выбыло почти вдвое меньше (381 тысяча). Таким образом, чистый миграционный приток за этот период составил 419 тысяч человек, что на 107,5 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Если верить данным Росстата, миграционный приток при этом на три четверти (83%) компенсировал естественную убыль населения, которая тоже бьет все рекорды.

Среди прибывших в Россию иностранцев преобладают выходцы из Таджикистана. Увеличение иммиграции наблюдается как из стран СНГ, так и из государств дальнего зарубежья. Например, число прибывших из бывших союзных республик возросло в полтора раза — с 448,5 до 670 тысяч человек. Почти вдвое выросла даже иммиграция из стран дальнего зарубежья.

Журналист MSK1.RU попытался узнать у экспертов, что они думают о таких статистических данных, но не все готовы комментировать миграционную статистику. Например, известный демограф Алексей Ракша решительно заявил:

— Статистика миграции в России чрезвычайно противоречива, она очень низкого качества. На бумаге миграция выросла в десятки раз, а по факту мы видим, что всё с точностью до наоборот. Так что пускай миграцией занимаются специалисты-мазохисты.

Заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских тоже отмечает, что делать поспешные выводы из сенсационной статистики Росстата не стоит. Всего лишь изменилась методика расчета.

— С августа прошлого года Росстат впервые за всю историю существования этого вида учета (а он ведется с тридцатых годов) изменил методику. Раньше она велась на бумажных носителях. И вот впервые Росстат перешел на электронную форму получения первичной информации из органов МВД, — объясняет Чудиновских. — Человеческий фактор больше не играет такую большую роль, всё делается автоматически. И, соответственно, технически стало возможным лучше вести учет.

— Получается, нынешняя статистика более объективная? То есть не миграционный прирост подскочил, а просто мы узнали то, что было на самом деле?

— Полной картины мы еще не имеем. Сами специалисты Росстата предполагают, и мы тоже так думаем, что просто улучшился охват за счет перехода на электронную форму получения данных. То есть в статистику попали те мигранты, которых по разным техническим или личным причинам в учет не включали, или по ним данные просто не передавались в Росстат.

Мы пока в переходном периоде. Мы не знаем детали технологии передачи этих данных. И надо подождать, пока это всё отладится. Специалисты Росстата вместе со специалистами МВД должны просто посмотреть первичные файлы: нет ли вдруг двойного учета, если одного и того же человека дважды посчитали.

— Но социально-экономических предпосылок для резкого увеличения миграции нет?

— Абсолютно нет. Новые цифры совершенно не доказывают никаких тенденций. То же самое было в 2011 году, когда у нас вдруг начался резкий рост миграции. А на самом деле тоже были технические изменения: Росстат начал учитывать временных мигрантов, которые по месту пребывания были зарегистрированы на девять месяцев и более. Непосвященный человек тогда, судя по цифрам, мог наблюдать вдруг «рост» внутренней миграции в три раза. Но на самом деле это просто был эффект изменения методов учета. Как и сейчас.

— Знаете, очень напоминает ситуацию, когда вдруг губернаторы начали по-новому считать туристов — исходя из данных биллинга. И после этого турпоток внезапно подскочил в разы.

— Да, губернаторы у нас вообще иногда демонстрируют такие статистические инновации, что просто за голову хочется схватиться. Есть специальные методики учета внутреннего туризма, это целая отрасль статистики. А губернаторы заинтересованы в том, чтобы у них показатели и временного населения, и постоянного были как можно больше. Вот, например, недавно губернатор Вологодской области объявил, что он будет выплачивать премии тем, кто приедет рожать на территорию его региона. Знаете, это уже не смешно! Тогда пусть он еще платит, если люди уезжают умирать на другие территории, чтобы у него в области смертность понизилась.