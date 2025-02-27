В марте россияне получат пенсию меньше, чем в феврале. Что случилось?

Всё дело в индексации Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











В марте 2025-го многие российские пенсионеры получат пенсию меньше, чем в феврале. Так случилось из-за ее прошлой индексации.

Дело в том, что изначально правительство прогнозировало инфляцию на уровне 7,3%. Так что в январе пенсии проиндексировали именно на 7,3%. Однако в феврале посчитали реальный уровень инфляции — и он оказался равен 9,5%. То есть на 2,2% выше прогноза.

Поэтому в феврале пенсию, во-первых, проиндексировали на 9,5%, а во-вторых, добавили к ней 2,2% за январь. Эта «январская надбавка» увеличила общую сумму пенсий. Однако в марте такой доплаты не будет — так что общий размер выплат окажется меньше.

Всё это объяснил Вадим Виноградов, декан факультета права НИУ ВШЭ. Он разъяснил подробности в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, у некоторых категорий пенсионеров ситуация будет иная. К примеру, у работающих пенсионеров перерасчет выплат с учетом всех пропущенных индексаций будет сделан только после того, как они прекратят работать.