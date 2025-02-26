Цены в Ярославской области растут быстрее, чем по всей России. В чём причина

Почему растут цены в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Годовая инфляция в Ярославской области превысила показатели по стране. Об этом сообщили в ярославском отделении Банка России.

— Цены растут повышенными темпами из-за того, что рост спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг. В этих условиях Банк России поддерживает высокие ставки в экономике, что будет способствовать замедлению инфляции и ее возвращению к цели вблизи 4% в 2026 году, — сообщили в пресс-службе Банка России.

Годовая инфляция в Ярославской области в январе 2025 года увеличилась и составила 10,67%, что выше показателей по Центральному федеральному округу (10,07%) и России (9,92%).

Инфляция в Ярославской области в сравнении с другими регионами Источник: отделение Банка России в Ярославской области











В сравнении с декабрем 2024 года в Ярославской области темп роста цен на продовольственные товары снизился — с 12,22% до 12,04%.

При этом на непродовольственные товары в январе цены увеличились до 5,87% после 4,70% месяцем ранее. Отмечается подорожания золотых ювелирных изделий, в частности обручальных колец.

— Стоимость российских автомобилей повысилась вслед за среднерыночными ценами, которые выросли из-за повышения утильсбора с 1 января 2025 года. В результате цены на отечественные автомобили в годовом соотношении росли быстрее, чем в декабре 2024 года, — добавили в пресс-службе Банка России.

Утилизационный сбор (Утильсбор) — это разовый платеж, предназначенный для утилизации вышедшего из эксплуатации транспортного средства.