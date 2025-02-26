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Экономика Цены в Ярославской области растут быстрее, чем по всей России. В чём причина

Цены в Ярославской области растут быстрее, чем по всей России. В чём причина

Инфляция в регионе опередила показатели по стране

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34 комментария
Почему растут цены в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Почему растут цены в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Почему растут цены в Ярославской области

Источник:

Годовая инфляция в Ярославской области превысила показатели по стране. Об этом сообщили в ярославском отделении Банка России.

— Цены растут повышенными темпами из-за того, что рост спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг. В этих условиях Банк России поддерживает высокие ставки в экономике, что будет способствовать замедлению инфляции и ее возвращению к цели вблизи 4% в 2026 году, — сообщили в пресс-службе Банка России.

Годовая инфляция в Ярославской области в январе 2025 года увеличилась и составила 10,67%, что выше показателей по Центральному федеральному округу (10,07%) и России (9,92%).

Инфляция в Ярославской области в сравнении с другими регионами | Источник: отделение Банка России в Ярославской области Инфляция в Ярославской области в сравнении с другими регионами | Источник: отделение Банка России в Ярославской области

Инфляция в Ярославской области в сравнении с другими регионами

Источник:

В сравнении с декабрем 2024 года в Ярославской области темп роста цен на продовольственные товары снизился — с 12,22% до 12,04%.

При этом на непродовольственные товары в январе цены увеличились до 5,87% после 4,70% месяцем ранее. Отмечается подорожания золотых ювелирных изделий, в частности обручальных колец.

— Стоимость российских автомобилей повысилась вслед за среднерыночными ценами, которые выросли из-за повышения утильсбора с 1 января 2025 года. В результате цены на отечественные автомобили в годовом соотношении росли быстрее, чем в декабре 2024 года, — добавили в пресс-службе Банка России.

Утилизационный сбор (Утильсбор) — это разовый платеж, предназначенный для утилизации вышедшего из эксплуатации транспортного средства.

Также увеличился годовой рост цен на услуги в январе до 13,52% после 13,24% в декабре 2024 года.

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Инфляция Деньги Подорожание
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Комментарии
34
Гость
8 часов
С ужасом ждём чем всё кончится. А народ даже размножаться перестал.
Гость
8 часов
Кто-нибудь что-нибудь понимает в происходящем? 17 Декабря 2023 г. - Президент заявил о желании коллективного Запада подчинить Россию и использовать её ресурсы. Мы противостоим этому! 24 февраля 2025 г. - Президент пригласил партнёров из США к инвестициям и совместной разработке полезных ископаемых, в частности редкоземельных металлов. Готовы предлагать их всем, и коллективному Западу в первую очередь. Как теперь ориентироваться бедному плебсу? А то от патрициев объяснений нет.
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