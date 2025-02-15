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Экономика Квартира за ребенка: в России первый регион готовится выдавать жилье за рождение детей

Квартира за ребенка: в России первый регион готовится выдавать жилье за рождение детей

Родить придется в ближайшие два года

389
7 комментариев
В жилищной программе смогут участвовать не все | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ жилищной программе смогут участвовать не все | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В жилищной программе смогут участвовать не все

Источник:

В Мордовии планируют выдавать готовые квартиры с отделкой семьям с детьми. С такой инициативой выступил глава региона Артем Здунов на заседании Совета директоров промышленных предприятий.

— Предоставление жилья в условиях найма с возможностью перехода жилого помещения в последующем в собственность семьи. Мы говорим о готовых квартирах, уже с отделкой, — сказал Артем Здунов.

Согласно предложению, это будет касаться семей, у которых родился ребенок в период с 1 ноября 2025 года по 1 ноября 2027 года. Более конкретные критерии для участия в программе еще находятся на стадии разработки. В приоритете — врачи, учителя, государственные и муниципальные служащие, работники промышленности и сельского хозяйства.

Он заявил, что уже обратился к Минфину, чтобы определиться с источником финансирования. По словам главы Мордовии, регион ждут колоссальные затраты, но это даст поддержку рождаемости и строительной отрасли.

Ранее в Госдуме предложили продлить оплачиваемый декретный отпуск до трех лет. С таким предложением выступила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, такая мера поможет стимулировать рождаемость и даст людям больше стабильности.

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Комментарии
7
Гость
1 час
Все датационным нациям, кроме самих Россиян!???
Гость
1 час
в центральной России готовятся выдавать повестки штрафы налоговые извещения
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