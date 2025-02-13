Стоимость минимального набора — 6 тысяч: какие продукты подешевели в Ярославской области

Что подорожало в Ярославской области Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославской области от месяца к месяцу отмечается рост цен на продовольственные продукты. Об этом свидетельствуют данные Ярославльстата.

— Стоимость условного минимального набора продуктов питания, используемого для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения, по Ярославской области на конец декабря 2024 года составила 6471,34 рубля в расчете на месяц и выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 3,4 %, — отметили аналитики в отчете от 12 февраля 2025 года.

Больше всего подорожало сливочное масло. Если еще в марте прошлого года оно в среднем стоило 816 рублей за килограмм, то уже в феврале 2025 года цена на него достигла 1177 рублей за ту же массу. Также увеличилась стоимость мяса: например, средняя цена за килограмм говядины составила 654 рубля (еще в декабре 2023 года цена была 546 рублей). По данным аналитиков, подорожали колбасные изделия, сосиски, детские консервы и печенье.

Есть продукты, которые, напротив, упали в цене. Например, по данным на начало февраля подешевела пшеничная мука, ржаной хлеб, морковь, картофель, подсолнечное масло и маргарин.

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