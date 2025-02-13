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Экономика Стоимость минимального набора — 6 тысяч: какие продукты подешевели в Ярославской области

Стоимость минимального набора — 6 тысяч: какие продукты подешевели в Ярославской области

Публикуем данные аналитиков

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1 комментарий
Что подорожало в Ярославской области | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЧто подорожало в Ярославской области | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Что подорожало в Ярославской области

Источник:

В Ярославской области от месяца к месяцу отмечается рост цен на продовольственные продукты. Об этом свидетельствуют данные Ярославльстата.

— Стоимость условного минимального набора продуктов питания, используемого для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения, по Ярославской области на конец декабря 2024 года составила 6471,34 рубля в расчете на месяц и выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 3,4 %, — отметили аналитики в отчете от 12 февраля 2025 года.

Больше всего подорожало сливочное масло. Если еще в марте прошлого года оно в среднем стоило 816 рублей за килограмм, то уже в феврале 2025 года цена на него достигла 1177 рублей за ту же массу. Также увеличилась стоимость мяса: например, средняя цена за килограмм говядины составила 654 рубля (еще в декабре 2023 года цена была 546 рублей). По данным аналитиков, подорожали колбасные изделия, сосиски, детские консервы и печенье.

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Есть продукты, которые, напротив, упали в цене. Например, по данным на начало февраля подешевела пшеничная мука, ржаной хлеб, морковь, картофель, подсолнечное масло и маргарин.

А вы заметили подорожание?

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Подорожание на продукты наблюдается по всей стране. Одна из причин — инфляция. Внутренний спрос опережает возможности экономики наращивать производство товаров и услуг. Подробнее об этой проблеме рассказал экономист Артем Деев.

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Цены на продукты Продукты Цены Подорожание
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Комментарии
1
Гость
9 минут
Подорожание на 3,4% это 40,8% в год. Инфляция разгоняется с постоянно возрастающей скоростью.
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