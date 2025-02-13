Напряженность на рынке труда упала? Почему предприятия стали меньше искать кадры и не ждут роста производительности

Неужели потребность в рабочих сократилась? Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











В России сохраняется гигантский зарплатный разрыв. Нет, не только между регионами или отраслями. А прежде всего между оплатой труда и реальной эффективностью работников. Центробанк в новом докладе отмечает: согласно опросу компаний, 85% предприятий планируют повышать зарплаты в 2025 году — в среднем на 8,4%. Тогда как прогноз прироста производительности среди опрошенных компаний составил не более 2,6% (в прошлом году — 2,7%). Подробности — в материале MSK1.RU.

Растут зарплаты, и становятся меньше требования

Более 60% предприятий, опрошенных Банком России, указали рост расходов на персонал как одну из основных причин увеличения издержек в 2024 году. Однако исчерпание возможностей для увеличения занятости в экономике приводит к росту стоимости труда темпами, превышающими рост производительности.

И несмотря на всё это, Центробанк вдруг увидел признаки снижения напряженности на рынке труда. Хотя сам же Центробанк в докладе отмечает: к концу 2024 года 69% предприятий испытывали дефицит кадров, в то время как в начале года их было лишь 65%. Наращивать персонал уже некуда (точнее, неоткуда): о планах по увеличению численности работников в 2025 году сообщили менее трети опрошенных компаний.

По оценкам компаний, якобы начинает сокращаться потребность в низкоквалифицированной рабочей силе. Правда, если разобраться, в этом мало хорошего: наблюдается переток персонала в компании с более высокими зарплатами.

Куда перетекают? Наибольший приток — в трех отраслях: информация и связь, обрабатывающая промышленность и административная деятельность.

Откуда утекают? Наибольший отток — в сельском хозяйстве, обеспечении электроэнергией и, как ни странно, госуправлении.

Более того, как фиксирует Центробанк, наблюдается очень большой рост неформальной (серой) занятости, особенно в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, а также в Чукотском и Забайкальском краях.

Увеличение числа резюме на сайтах-агрегаторах при рекордно низкой численности официально зарегистрированных безработных свидетельствует о том, что трудоустроенные работники всё чаще ищут новые возможности. То есть люди всё меньше работают на одном месте и всё чаще прыгают из компании в компанию, ища место получше. Больше всего выросло число активных резюме в трех отраслях: это логистика, туризм и продажи.

Усилилась и трудовая миграция. Причем точки притяжения, как прежде, — самые богатые регионы: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Свердловская и Новосибирская области, Татарстан.

Как отмечает Центробанк, рекрутеры в условиях падения стали лояльнее относиться к соискателям: уже не крутят носом, а берут даже тех, у кого нет опыта (включая учащихся), предпенсионеров и пенсионеров.

Просто сокращают незаполненные ставки

Приводят в докладе Центробанка и отдельные примеры (правда, без конкретных названий), как компании решают кадровую проблему. Скажем, в Московском регионе в условиях растущей конкуренции со стороны иностранных производителей швейные компании переносят производство в страны Средней Азии. Там отшивать дешевле.

Может, именно это Центробанк и считает «снижением напряженности» на рынке? Об этом MSK1.RU поговорил с членом Центрального совета независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолием Барановым.

— Откуда вообще, на ваш взгляд, Центробанк мог взять такой оптимизм в отношении рынка труда? Почему вдруг напряженность снизилась? Откуда кадры могли взяться?

— Объясняю. Тут действует простой бюрократический закон: вакансии, которые долго не заполняются, идут под сокращение. Получается, что два процесса движутся навстречу друг другу — сокращение и кадровой базы, и вакансий. При этом ситуация не сопровождается ростом производства, к примеру, по причине роботизации или массового внедрения искусственного интеллекта. Поэтому происходит его пропорциональное свертывание. Словом, кадров нет, но они уже как бы и не требуются.

— Но в реальности кадровая ситуация в экономике, мягко говоря, не радужная.

— Да, вопрос кадрового дефицита становится всё более актуальным. Только в Москве, согласно данным столичного правительства, не хватает около 1,2 миллиона работников. Однако, когда речь заходит о причинах этой ситуации, часто ссылаются на переток кадров в платформенную экономику, где курьеры и доставщики пиццы получают доходы, превышающие зарплаты многих квалифицированных рабочих и дипломированных специалистов. Такое упрощенное объяснение проблемы игнорирует более глубокие причины.

— При этом ведь даже сами опрошенные Центробанком компании заявляют: повышение зарплат не приводит к повышению производительности труда.

— Низкие зарплаты в производственных отраслях — это основная причина, по которой специалисты покидают свои позиции. Необходимо изменить сам подход к оплате труда в производящих отраслях, инвестировать в повышение их конкурентоспособности. Только так можно создать устойчивую экономическую среду, где квалифицированные специалисты будут получать достойное вознаграждение за свой труд.

Скажем, из-за санкций проблематично увеличить производительность труда в промышленности за счет стимулирования экспорта, как делало правительство британских лейбористов в послевоенный период. Но если прямо сейчас запустить процесс стимулирования производства — приблизительно в объеме 2–3 процента расходов бюджета — то к концу года, думаю, можно получить и первые результаты.