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Экономика Кризис-2025 эксперт Напряженность на рынке труда упала? Почему предприятия стали меньше искать кадры и не ждут роста производительности

Напряженность на рынке труда упала? Почему предприятия стали меньше искать кадры и не ждут роста производительности

И почему при повышении зарплат не растут другие показатели

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2 комментария
Неужели потребность в рабочих сократилась? | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUНеужели потребность в рабочих сократилась? | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Неужели потребность в рабочих сократилась?

Источник:

В России сохраняется гигантский зарплатный разрыв. Нет, не только между регионами или отраслями. А прежде всего между оплатой труда и реальной эффективностью работников. Центробанк в новом докладе отмечает: согласно опросу компаний, 85% предприятий планируют повышать зарплаты в 2025 году — в среднем на 8,4%. Тогда как прогноз прироста производительности среди опрошенных компаний составил не более 2,6% (в прошлом году — 2,7%). Подробности — в материале MSK1.RU.

Растут зарплаты, и становятся меньше требования

Более 60% предприятий, опрошенных Банком России, указали рост расходов на персонал как одну из основных причин увеличения издержек в 2024 году. Однако исчерпание возможностей для увеличения занятости в экономике приводит к росту стоимости труда темпами, превышающими рост производительности.

И несмотря на всё это, Центробанк вдруг увидел признаки снижения напряженности на рынке труда. Хотя сам же Центробанк в докладе отмечает: к концу 2024 года 69% предприятий испытывали дефицит кадров, в то время как в начале года их было лишь 65%. Наращивать персонал уже некуда (точнее, неоткуда): о планах по увеличению численности работников в 2025 году сообщили менее трети опрошенных компаний.

По оценкам компаний, якобы начинает сокращаться потребность в низкоквалифицированной рабочей силе. Правда, если разобраться, в этом мало хорошего: наблюдается переток персонала в компании с более высокими зарплатами.

Куда перетекают? Наибольший приток — в трех отраслях: информация и связь, обрабатывающая промышленность и административная деятельность.

Откуда утекают? Наибольший отток — в сельском хозяйстве, обеспечении электроэнергией и, как ни странно, госуправлении.

Более того, как фиксирует Центробанк, наблюдается очень большой рост неформальной (серой) занятости, особенно в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, а также в Чукотском и Забайкальском краях.

Увеличение числа резюме на сайтах-агрегаторах при рекордно низкой численности официально зарегистрированных безработных свидетельствует о том, что трудоустроенные работники всё чаще ищут новые возможности. То есть люди всё меньше работают на одном месте и всё чаще прыгают из компании в компанию, ища место получше. Больше всего выросло число активных резюме в трех отраслях: это логистика, туризм и продажи.

Усилилась и трудовая миграция. Причем точки притяжения, как прежде, — самые богатые регионы: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Свердловская и Новосибирская области, Татарстан.

Как отмечает Центробанк, рекрутеры в условиях падения стали лояльнее относиться к соискателям: уже не крутят носом, а берут даже тех, у кого нет опыта (включая учащихся), предпенсионеров и пенсионеров.

Просто сокращают незаполненные ставки

Приводят в докладе Центробанка и отдельные примеры (правда, без конкретных названий), как компании решают кадровую проблему. Скажем, в Московском регионе в условиях растущей конкуренции со стороны иностранных производителей швейные компании переносят производство в страны Средней Азии. Там отшивать дешевле.

Может, именно это Центробанк и считает «снижением напряженности» на рынке? Об этом MSK1.RU поговорил с членом Центрального совета независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолием Барановым.

 Откуда вообще, на ваш взгляд, Центробанк мог взять такой оптимизм в отношении рынка труда? Почему вдруг напряженность снизилась? Откуда кадры могли взяться?

— Объясняю. Тут действует простой бюрократический закон: вакансии, которые долго не заполняются, идут под сокращение. Получается, что два процесса движутся навстречу друг другу — сокращение и кадровой базы, и вакансий. При этом ситуация не сопровождается ростом производства, к примеру, по причине роботизации или массового внедрения искусственного интеллекта. Поэтому происходит его пропорциональное свертывание. Словом, кадров нет, но они уже как бы и не требуются.

 Но в реальности кадровая ситуация в экономике, мягко говоря, не радужная.

— Да, вопрос кадрового дефицита становится всё более актуальным. Только в Москве, согласно данным столичного правительства, не хватает около 1,2 миллиона работников. Однако, когда речь заходит о причинах этой ситуации, часто ссылаются на переток кадров в платформенную экономику, где курьеры и доставщики пиццы получают доходы, превышающие зарплаты многих квалифицированных рабочих и дипломированных специалистов. Такое упрощенное объяснение проблемы игнорирует более глубокие причины.

 При этом ведь даже сами опрошенные Центробанком компании заявляют: повышение зарплат не приводит к повышению производительности труда.

— Низкие зарплаты в производственных отраслях — это основная причина, по которой специалисты покидают свои позиции. Необходимо изменить сам подход к оплате труда в производящих отраслях, инвестировать в повышение их конкурентоспособности. Только так можно создать устойчивую экономическую среду, где квалифицированные специалисты будут получать достойное вознаграждение за свой труд.

Скажем, из-за санкций проблематично увеличить производительность труда в промышленности за счет стимулирования экспорта, как делало правительство британских лейбористов в послевоенный период. Но если прямо сейчас запустить процесс стимулирования производства — приблизительно в объеме 2–3 процента расходов бюджета — то к концу года, думаю, можно получить и первые результаты.

А у вас выросла зарплата за прошлый год?

Ощутимо выросла
Немного выросла, но всё съел рост цен
Осталась прежней
Стала еще меньше

ПО ТЕМЕ
Дефицит кадров Нехватка кадров Рынок труда Рост зарплат Кризис-2025
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Комментарии
2
Гость
43 минуты
Немного выросла. И то - только потому, что я как раз из тех, кого вы назвали "кто прыгает с места на место, ища где лучше". А так - ничего не менялось (спрашивал бывших коллег).
Гость
29 минут
Рекрутеры упорно продолжают искать простачков, готовых работать за тарелку риса и шапку сухарей. Готовы брать в штат людей ни дня не работавших по специальности, готовы брать выпускников и даже переучивать, готовы брать на руководящие технические должности людей с гуманитарным образованием, НО не готовы достойно платить квалифицированным работникам, профессионалам с многолетним стажем. Бабки решают всё. Спецы им не по карману.
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