Путин поручил снизить инфляцию в 2025 году — главные заявления президента на встрече с Мишустиным

Путин выслушал доклад Мишустина Источник: Кремль. Новости / Telegram











Президент РФ Владимир Путин поставил задачу добиться снижения инфляции и роста экономики. Об этом он заявил на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

— Задача на текущий год — выйти на траекторию сбалансированного роста, добиться снижения инфляции, — сказал Владимир Путин.

Как сообщил Мишустин, этот показатель достиг уровня 9,52%. Это стало одним из главных вызовов для России, отметил премьер. Также, по его словам, экономика России выросла на 4,1% в 2024 году, а номинальный размер ВВП достиг исторического максимума в 200 трлн рублей. Более того, реальные доходы населения России за год выросли на 8,4%.

Мишустин отчитался о ключевых показателях экономики Источник: Кремль. Новости / Telegram

— Возможно, не будет столь значительный рост экономики в следующем году, однако это очень важно — остановить инфляцию и сделать всё для того, чтобы четко абсолютно обеспечить долгосрочный рост экономический, — согласился Мишустин.

Путин на встрече также поручил создавать новые предприятия и рабочие места с применением современных технологий. Президент ждет от правительства план мероприятий по продвижению структурных изменений в экономике.

— Как и договаривались, я жду от правительства план мероприятий по продвижению структурных изменений в экономике. На этой базе, уверен, мы добьемся, как я сказал, и сбалансированного роста, и качества этого роста на ближайшую и среднесрочную перспективу, — отметил Путин.