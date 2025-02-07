Путин поручил снизить инфляцию в 2025 году — главные заявления президента на встрече с Мишустиным

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу добиться снижения инфляции и роста экономики. Об этом он заявил на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
— Задача на текущий год — выйти на траекторию сбалансированного роста, добиться снижения инфляции, — сказал Владимир Путин.
Как сообщил Мишустин, этот показатель достиг уровня 9,52%. Это стало одним из главных вызовов для России, отметил премьер. Также, по его словам, экономика России выросла на 4,1% в 2024 году, а номинальный размер ВВП достиг исторического максимума в 200 трлн рублей. Более того, реальные доходы населения России за год выросли на 8,4%.
— Возможно, не будет столь значительный рост экономики в следующем году, однако это очень важно — остановить инфляцию и сделать всё для того, чтобы четко абсолютно обеспечить долгосрочный рост экономический, — согласился Мишустин.
Путин на встрече также поручил создавать новые предприятия и рабочие места с применением современных технологий. Президент ждет от правительства план мероприятий по продвижению структурных изменений в экономике.
— Как и договаривались, я жду от правительства план мероприятий по продвижению структурных изменений в экономике. На этой базе, уверен, мы добьемся, как я сказал, и сбалансированного роста, и качества этого роста на ближайшую и среднесрочную перспективу, — отметил Путин.
По его словам, необходимо принять решение о возобновлении работы правительства по отдельным отраслям экономики. Именно так происходило в период пандемии коронавируса. Также в числе ключевых задач на ближайшее время — повышение производительности труда в РФ.