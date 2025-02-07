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Экономика Путин поручил снизить инфляцию в 2025 году — главные заявления президента на встрече с Мишустиным

Путин поручил снизить инфляцию в 2025 году — главные заявления президента на встрече с Мишустиным

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4 комментария
Путин выслушал доклад Мишустина | Источник: Кремль. Новости / Telegram Путин выслушал доклад Мишустина | Источник: Кремль. Новости / Telegram

Путин выслушал доклад Мишустина

Источник:

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу добиться снижения инфляции и роста экономики. Об этом он заявил на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

— Задача на текущий год — выйти на траекторию сбалансированного роста, добиться снижения инфляции, — сказал Владимир Путин.

Как сообщил Мишустин, этот показатель достиг уровня 9,52%. Это стало одним из главных вызовов для России, отметил премьер. Также, по его словам, экономика России выросла на 4,1% в 2024 году, а номинальный размер ВВП достиг исторического максимума в 200 трлн рублей. Более того, реальные доходы населения России за год выросли на 8,4%.

Мишустин отчитался о ключевых показателях экономики

Источник:

— Возможно, не будет столь значительный рост экономики в следующем году, однако это очень важно — остановить инфляцию и сделать всё для того, чтобы четко абсолютно обеспечить долгосрочный рост экономический, — согласился Мишустин.

Путин на встрече также поручил создавать новые предприятия и рабочие места с применением современных технологий. Президент ждет от правительства план мероприятий по продвижению структурных изменений в экономике.

— Как и договаривались, я жду от правительства план мероприятий по продвижению структурных изменений в экономике. На этой базе, уверен, мы добьемся, как я сказал, и сбалансированного роста, и качества этого роста на ближайшую и среднесрочную перспективу, — отметил Путин.

По его словам, необходимо принять решение о возобновлении работы правительства по отдельным отраслям экономики. Именно так происходило в период пандемии коронавируса. Также в числе ключевых задач на ближайшее время — повышение производительности труда в РФ.

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Владимир Путин Михаил Мишустин Инфляция Труд Доходы населения
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Комментарии
6
Гость
20 минут
Обещал переобещать обещаное и наобещал нового. Браво!
Гость
19 минут
Я тоже поручаю снизить инфляцию: Мишустин снизь инфляцию.
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