Сохранить сбережения предлагают через приложение Центробанка: мошенники придумали новую схему для обмана россиян

Злоумышленники убеждают установить граждан на телефон фейковое приложение Центробанка Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU











Мошенники стали обманывать россиян, предлагая им сохранить свои сбережения с помощью приложение ЦБ. На самом деле с его помощью злоумышленники получают виртуальный образ банковской карты жертвы. О вредоносном ПО подробнее рассказали в Telegram-канале Банка России.

Россиянам звонят по телефону и сообщают, что якобы деньги с их счета пытаются украсть, а чтобы сохранить средства, мошенники убеждают установить граждан на телефон фейковое приложение Центробанка. При этом названия приложений могут быть различными.

Во время загрузки приложения злоумышленники запрещают пользоваться смартфоном, а после установки просят поднести банковскую карту к телефону и ввести код подтверждения от банка под предлогом «авторизации в приложении регулятора».

На самом деле аферисты пытаются создать виртуальный образ банковской карты жертвы. С его помощью они могут удалённо использовать банкомат, поддерживающий бесконтактную технологию, и снимать деньги. То есть вместо карты жертвы они прикладывают к терминалу свой смартфон и списывают деньги со счета.

— Не скачивайте по просьбе незнакомцев никакие приложения или программы и не используйте приложения, в том числе банковские, по чьему-либо требованию. И конечно, нельзя сообщать посторонним личные и финансовые данные, под каким бы предлогом они ни пытались их узнать, — предупреждают в ЦБ.