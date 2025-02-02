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Экономика Пенсии снова повысят, а за рождение ребенка дадут почти миллион: как вырастут выплаты в феврале

Пенсии снова повысят, а за рождение ребенка дадут почти миллион: как вырастут выплаты в феврале

В России проиндексируют более 40 социальных пособий

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10 комментариев
Деньги начнут поступать на счета уже в ближайшее время | Источник: Роман Данилкин / 63.RUДеньги начнут поступать на счета уже в ближайшее время | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Деньги начнут поступать на счета уже в ближайшее время

Источник:

В России с 1 февраля проиндексируют более 40 различных социальных пособий и выплат. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

— Подписано постановление правительства, согласно которому с 1 февраля на 9,5% будут проиндексированы свыше 40 различных социальных выплат и пособий, — сказал Мишустин. Он поручил вице-премьерам Татьяне Голиковой и Денису Мантурову взять этот вопрос под личный контроль.

В список попали те, что направлены на поддержку семей:

  • материнский капитал за рождение первого ребенка поднимут до 690,3 тысячи рублей;

  • за второго и последующих — 912,2 тысячи рублей;

  • единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 26,9 тысячи рублей;

  • ежегодно станет индексироваться ежемесячная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. (Раньше такие суммы были фиксированными).

Поддержка коснется и пенсионеров:

  • проиндексируют ежемесячные денежные выплаты, которые получают ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцы, Герои России, Герои Труда, люди с инвалидностью всех трех групп;

  • увеличение затронет страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров до уровня фактической инфляции за 2024 год. Доплату за январь пенсионерам перечислят в феврале.

Президент России Владимир Путин 25 января на заседании Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ как раз поручил правительству проработать вопрос индексации пособий и выплат. Он также делал акцент на пенсиях и материнском капитале. Также глава государства поручил расширить возможности семейной ипотеки на вторичное жилье для регионов, где недостаточно новых строек. Еще Путин заявил о необходимости проработать механизм предоставления скидок на авиабилеты для детей до 12 лет. Со всеми поручениями президента можно ознакомиться в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Выплаты и пособия Индексация Пенсии Михаил Мишустин Маткапитал
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Комментарии
10
Гость
27 января, 21:46
Как страшно жить стало, в стране где есть нефть, где есть , газ, свое электричество, очень сильно страшно жить в нищей России
Гость
27 января, 11:41
Неуместный заголовок, не отражает сути и вводит в заблуждение.
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