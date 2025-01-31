Трех топ-менеджеров «Роснано» задержали: их обвиняют в подделке финансовой отчетности на десятки миллиардов рублей

Судьбу фигурантов уголовного дела решит суд Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Силовики задержали трех топ-менеджеров «Роснано» по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Речь идет о трех бывших заместителях экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса.

По информации МВД, задержаны заместитель руководителя ООО «УК „Роснано“» — исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова.

Следствие полагает, что в 2017 году фигуранты предоставили единственному акционеру общества — Российской Федерации — искаженные сведения о финансовом положении. Это позволило избежать отзыва ранее выданных госгарантий, а также привлечь дополнительное бюджетное финансирование. В результате государству в 2022–2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей.

«Фонтанка» ранее писала об убытках в «Роснано», которые понесла госкорпорация после инвестиций в компании, продвигающие нанотехнологии в различных отраслях. По данным на конец прошлого года, ущерб по инвестиционным проектам «Роснано» до 2020 года, по которым возбуждены уголовные дела, превысил 40 млрд рублей.

Директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов ранее пояснял, что оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций в компании превысил 200 млрд рублей. После этого депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Луговой запросили у Генпрокуратуры и СК материалы, имеющиеся у следственных органов в отношении Анатолия Чубайса, который возглавлял корпорацию с 2008 по 2020 год. Депутат Луговой возмутился «безумным масштабом воровства» и призвал завести уголовное дело против бывшего главы корпорации.