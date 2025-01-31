НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

облачно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 757мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 98,01
EUR 102,78
Влетел в авто на аварийке
Новый тест на туберкулез
Сбой в работе операторов связи
Как отдохнуть зимой по-русски
Сбили пять беспилотников
Продают легендарный бар
Погода февраля
Водитель спас пассажиров
Сына депутата осудили за взятку
Суд за исторический дом
Экономика Трех топ-менеджеров «Роснано» задержали: их обвиняют в подделке финансовой отчетности на десятки миллиардов рублей

Трех топ-менеджеров «Роснано» задержали: их обвиняют в подделке финансовой отчетности на десятки миллиардов рублей

Депутаты призывают завести уголовное дело и на экс-главу корпорации Анатолия Чубайса

167
2 комментария
Судьбу фигурантов уголовного дела решит суд | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUСудьбу фигурантов уголовного дела решит суд | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Судьбу фигурантов уголовного дела решит суд

Источник:

Силовики задержали трех топ-менеджеров «Роснано» по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Речь идет о трех бывших заместителях экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса.

По информации МВД, задержаны заместитель руководителя ООО «УК „Роснано“» — исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова.

Следствие полагает, что в 2017 году фигуранты предоставили единственному акционеру общества — Российской Федерации — искаженные сведения о финансовом положении. Это позволило избежать отзыва ранее выданных госгарантий, а также привлечь дополнительное бюджетное финансирование. В результате государству в 2022–2024 годах пришлось выделить корпорации свыше 43 миллиардов рублей.

«Фонтанка» ранее писала об убытках в «Роснано», которые понесла госкорпорация после инвестиций в компании, продвигающие нанотехнологии в различных отраслях. По данным на конец прошлого года, ущерб по инвестиционным проектам «Роснано» до 2020 года, по которым возбуждены уголовные дела, превысил 40 млрд рублей.

Директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов ранее пояснял, что оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций в компании превысил 200 млрд рублей. После этого депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Луговой запросили у Генпрокуратуры и СК материалы, имеющиеся у следственных органов в отношении Анатолия Чубайса, который возглавлял корпорацию с 2008 по 2020 год. Депутат Луговой возмутился «безумным масштабом воровства» и призвал завести уголовное дело против бывшего главы корпорации.

Сейчас Чубайс находится за границей. Он эмигрировал за пару дней до того, как Владимир Путин уволил его с поста своего специального представителя по вопросам устойчивого развития в марте 2022 года.

ПО ТЕМЕ
Анатолий Чубайс Роснано Уголовное дело Задержание Топ-менеджеры
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
А при чем тут Чубайс? Он не в курсе, при нем все работало, и вообще он на больничном был...
Гость
18 минут
..кибуц " патронят"...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Мнение
«Везла 15 кг за 200 рублей». Курьер — честно о зарплате и сложностях работы
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление