«Диктат цен»: техника и электроника в России могут подорожать на 35% к концу 2025 года — что толкает цены вверх

Цены на технику и электронику в 2025 году могут вырасти от 15 до 35% Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Жизнь в России с каждым годом становится всё дороже, и речь идет не только о жилье и продуктах питания, но и о бытовой технике и электронике. Эксперты прогнозируют, что в 2025 году россияне столкнутся с еще более высокими ценами на смартфоны, ноутбуки и другую технику. Какие факторы определяют подорожание и насколько большого роста цен ждать — в материале NGS.RU.

Как изменились цены на технику за 2024 год

В России цены выросли как на бытовую технику, так и на электронику. Правда, по данным Росстата, смартфоны подешевели — с 18 240 до 17 331 рубля. А вот цены на все остальные позиции ушли вверх: телевизоры подорожали с 33 012 до 34 894 рублей, ноутбуки — с 45 040 до 45 315 рублей, стиральные машинки — с 32 812 до 34 136 рублей, микроволновки — с 9106 до 9867 рублей.

Чего ждать в 2025 году

Основными причинами роста цен станут колебания рубля и издержки параллельного импорта Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как считает владелец и главный аналитик исследовательской компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в этом году на стоимость электроники будут влиять несколько факторов. В частности, рост мировых цен на компоненты — в этой сфере есть определенный кризис. Если говорить именно о российской специфике, то накладывается еще и ослабление курса рубля.

— По сути, мы получим двойной эффект. В зависимости от категории товаров, рост цен составит от 15% до 35%. Он будет происходить постепенно, это не разовый всплеск — то есть к концу года, например, смартфоны в среднем будут стоить на 18–20% выше. Если говорить про средний чек, то он сокращается — люди начинают выбирать более дешевые модели. Условно, флагман за 150–200 тысяч не покупают уже, выбирают аппараты более низкой ценовой группы, — отметил Эльдар Муртазин, добавив, что крупная бытовая техника тоже вырастет в цене.

Еще одной причиной роста цен является параллельный импорт: сложность логистики и траты на таможню. Это, пояснил он, особенно заметно по стоимости того же iPhone в официальной рознице и на сером рынке, который фактически является контрабандным, — цена может отличаться в два раза.

— Мы видим поляризацию рынка — он очень сильно изменился, — подчеркнул Эльдар Муртазин.

В пресс-службе группы «М.Видео — Эльдорадо» при этом не ожидают значительного роста цен на технику в этом году. По словам представителей компании, цены на ноутбуки, например, формируются под влиянием множества макроэкономических факторов, таких как стоимость логистики, доступность комплектующих и динамики курса валют.

Кроме того, новые поколения процессоров, видеокарт и оперативной памяти, которые устанавливаются в последние модели ноутбуков, всегда стоят дороже предыдущих, что увеличивает стоимость более современных гаджетов. По данным «М.Видео», за год средняя цена на ноутбуки выросла всего на 3%.

— То же самое касается и смартфонов. В 2024 году средняя цена на эти гаджеты увеличилась менее чем на 10%. Рост цен на смартфоны также связан с подорожанием комплектующих, развитием технологий, инфляцией, затратами на логистику и производство, а также стремлением производителей повысить маржу, особенно за счет премиальных моделей. В сегменте умных колонок средняя стоимость устройства выросла незначительно, на 5% по сравнению с 2023 годом, — отметили в «М.Видео».

В пресс-службе группы также добавили, что стоимость техники не вырастет резко — такое подорожание существенно снизит спрос, особенно в текущих экономических условиях с высокой ключевой ставкой Центробанка.

«Всё это попугайский рефрен»

Михаил Беляев уверен, что цены в первую очередь растут из-за аппетита продавцов Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Финансовый аналитик Михаил Беляев считает причиной роста цен совсем не внешние обстоятельства: основной фактор — не в параллельном импорте и колебании курса рубля, а в диктате цен со стороны продавцов, заявил он.

— Это всё попугайский рефрен: производители и продавцы придумывают разного рода аргументы, чтобы повысить цены на свою продукцию. Это касается не только техники и электроники, но и любых товаров в целом. Конечно, доля правды в этих заявлениях есть, но только доля, — отметил специалист.

По словам аналитика, о конкретных цифрах говорить трудно, но то, что цены ощутимо вырастут — это факт.

— Диктат цен не зависит от спроса и предложения. Утрированно говоря, продавцам выгоднее продать одну единицу товара за одну тысячу долларов, чем 100 единиц по 10 долларов, — объяснил Михаил Беляев.

Специалист при этом добавил, что в диктате цен со стороны продавцов в России виновата в первую очередь антимонопольная служба, которая, по его мнению, бездействует.

— Любой продавец хочет реализовать свои товары как можно выгоднее для себя — так устроен не только российский, но и любой другой капиталистический рынок. Просто в США, Англии, Японии и других странах за этим всем следят антимонопольные ведомства, а у нас этого не происходит, — заключил Михаил Беляев.

Корреспондент NGS.RU направил запрос в региональное УФАС с просьбой прокомментировать повышение цен продавцами техники.