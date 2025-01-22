Путин поручил проиндексировать пенсии и соцвыплаты: на сколько они вырастут и когда ждать

В ближайшее время для россиян проиндексируют пенсии и социальные выплаты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседание по экономическим вопросам.
— Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%. Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также сделать дополнительную индексацию, — заявил Путин.
Президент назвал в качестве приоритетов бюджета — повышение социальной справедливости и поддержка малообеспеченных граждан. Поэтому, в том числе, будут проиндексированы социальные выплаты на 5,7%.
Индексация — это регулярное увеличение выплат, таких как пенсии или зарплаты, с целью компенсации инфляции. Таким образом поддерживается покупательная способность граждан.
Он попросил Правительство в самые короткие сроки принять необходимые действия для реализации этих и других решений по индексации социальных выплат и пособий.
С 1 января страховые пенсии были проиндексированы на 7,3% для более чем 38 млн неработающих и работающих пенсионеров. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что выплаты будут скорректированы в соответствии с реальным уровнем инфляции, как только Росстат опубликует окончательные данные о росте цен. По предварительной оценке ЦБ РФ, годовая инфляция может составить до 8,5–8,7%. Уже в декабре, по данным Росстата, показатель достиг 9,52%. Можно говорить о том, что в итоге пожилые граждане недополучили повышение. Однако правительство наделено полномочиями в случае превышения годового уровня инфляции до 1 февраля принять решение по доиндексации пенсий.