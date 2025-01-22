Путин поручил проиндексировать пенсии и соцвыплаты: на сколько они вырастут и когда ждать

Путин выступил за повышение социальной справедливости Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











В ближайшее время для россиян проиндексируют пенсии и социальные выплаты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседание по экономическим вопросам.

— Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%. Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также сделать дополнительную индексацию, — заявил Путин.

Путин дал поручения правительству по индексации выплат Источник: Kremlin.ru

Президент назвал в качестве приоритетов бюджета — повышение социальной справедливости и поддержка малообеспеченных граждан. Поэтому, в том числе, будут проиндексированы социальные выплаты на 5,7%.

Индексация — это регулярное увеличение выплат, таких как пенсии или зарплаты, с целью компенсации инфляции. Таким образом поддерживается покупательная способность граждан.

Он попросил Правительство в самые короткие сроки принять необходимые действия для реализации этих и других решений по индексации социальных выплат и пособий.