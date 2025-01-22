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Экономика Путин поручил проиндексировать пенсии и соцвыплаты: на сколько они вырастут и когда ждать

Путин поручил проиндексировать пенсии и соцвыплаты: на сколько они вырастут и когда ждать

Президент провел первое заседание по вопросам экономики

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10 комментариев

Путин выступил за повышение социальной справедливости

Источник:

В ближайшее время для россиян проиндексируют пенсии и социальные выплаты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседание по экономическим вопросам.

— Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%. Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также сделать дополнительную индексацию, — заявил Путин.

Путин дал поручения правительству по индексации выплат

Источник:

Президент назвал в качестве приоритетов бюджета — повышение социальной справедливости и поддержка малообеспеченных граждан. Поэтому, в том числе, будут проиндексированы социальные выплаты на 5,7%.

Индексация — это регулярное увеличение выплат, таких как пенсии или зарплаты, с целью компенсации инфляции. Таким образом поддерживается покупательная способность граждан.

Он попросил Правительство в самые короткие сроки принять необходимые действия для реализации этих и других решений по индексации социальных выплат и пособий.

С 1 января страховые пенсии были проиндексированы на 7,3% для более чем 38 млн неработающих и работающих пенсионеров. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что выплаты будут скорректированы в соответствии с реальным уровнем инфляции, как только Росстат опубликует окончательные данные о росте цен. По предварительной оценке ЦБ РФ, годовая инфляция может составить до 8,5–8,7%. Уже в декабре, по данным Росстата, показатель достиг 9,52%. Можно говорить о том, что в итоге пожилые граждане недополучили повышение. Однако правительство наделено полномочиями в случае превышения годового уровня инфляции до 1 февраля принять решение по доиндексации пенсий.

ПО ТЕМЕ
Владимир Путин Выплаты и пособия Социальная справедливость Пенсии Индексация
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Комментарии
10
Гость
18 минут
120 лет назад царёк расстрелял голодных русских людей с детьми и женами, это было Кровавое Воскресенье после этого был лозунг "не бойтесь , Свобода или смерть" он привёл к победе народа над эксплуататорами и кровопийца в 1917г
Гость
16 минут
Граждане Российской Федерации 🇷🇺 имеют право на достойную пенсию по инвалидности и пенсию по старости!!! А если нет то и голосовать не будем мы имеем полное право на это
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