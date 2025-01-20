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Экономика Советник президента встретился с главой итальянской бизнес-ассоциации

Советник президента встретился с главой итальянской бизнес-ассоциации

Они обсудили сотрудничество на международных форумах, включая ПМЭФ

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1 комментарий

Президент ассоциации «Познаём Евразию» Антонио Фаллико призвал бизнес-сообщество к участию в международных форумах

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Российские бизнес-форумы будут сотрудничать с итальянской некоммерческой ассоциации «Познаём Евразию». Ее глава Антонио Фаллико встретился с советником президента РФ Антоном Кобяковым в Москве.

Они обсудили перспективы торгово-экономических отношений на пространстве Большой Евразии и возможности для взаимодействия на полях международных форумов.

Ранее, на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме в Рас-эль-Хайме (ОАЭ), Антонио Фаллико пригласил его участников присоединиться к крупнейшим международным мероприятиям в 2025 году. Это Петербургский экономический форум, который состоится с 18 по 21 июня, Восточный экономический форум? назначенный на даты с 3 по 6 сентября? и Российская энергетическая неделя — она пройдет с 15 по 17 октября.

По словам президента ассоциации, экономическая дипломатия будет способствовать диалогу между предпринимателями разных стран и стабилизации геополитической обстановки.

— Проведение Веронского Евразийского экономического форума позволяет развивать межстрановой бизнес-диалог в Большой Евразии: в мероприятии традиционно участвуют свыше тысячи человек из более чем 30 стран мира. С 2022 года форум расширил географию своего проведения и вышел за пределы Италии: в 2022 году он состоялся в Азербайджане, в 2023 году — в Узбекистане, в 2024 году — в ОАЭ. Встречи широкого круга представителей предпринимательских сообществ для свободного обсуждения наиболее актуальных проблем делового сотрудничества особенно важны в нынешних геополитических условиях, — отметил Антонио Фаллико.

Большая Евразия — геополитическое пространство, объединяющее более двух третей населения планеты. Одной из целей сотрудничества всех входящих в него стран является реализация проектов, направленных на процветание экономик стран-участниц.

— Развитие международной кооперации и поиск совместных решений призван сохранить единое экономическое пространство, характеризующееся продолжающимся участием ряда европейских компаний в ведении бизнеса с российскими партнерами. У нашей страны есть много возможностей для представителей европейского бизнеса, разделяющих общие ценности, по широкому кругу направлений деятельности: это и энергетика, и инфраструктура, транспорт, финансы, медицина. Уверен, что совместная работа в рамках форумных треков в текущем году позволит добиться продвижения и реализации новых бизнес-проектов, — заявил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

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Комментарии
1
Гость
24 минуты
Ого! Не шаман из Эритреи или племени Мумба-Юмба, а целый делец из Италии! Прям достойный уровень советника президента великой страны!
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