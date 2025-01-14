Заберут ли вклады россиян и что будет с зарплатами. Эксперты — о российской экономике в 2025 году

Поговорили с экспертами, что будет с зарплатами, ценами, рублем, ключевой ставкой в 2025 году Источник: Ирина Шарова











Российская экономика, несмотря на санкции и относительную изоляцию от передовых стран, продолжает развиваться. Обрушения, как после начала СВО предполагали различные эксперты, не произошло. Наши коллеги из 72.RU поговорили с экспертами о том, чего ждать в 2025 году.

Что будет с ценами? Продукты и бензин подорожают

В 2025 году ожидайте рост цен на продукты питания и бензин. Это очевидный факт: рубль обесценивается, инфляция становится больше.

В этом видео эксперты рассуждают, что будет с российской экономикой в 2025 году Источник: Надежда Александрова / Городские порталы

— Январь будет спокойный. А дальше [цены] поползут вверх. Инфляцию никто не отменял . Обесценивание рубля тоже есть . Поэтому цены будут расти. Скачок цен на бензин будет в районе конца февраля — в марте. Это тоже традиционно, ежегодно, — отметил в разговоре с корреспондентом 72.RU Максим Марамыгин, доктор экономических наук, профессор УрГЭУ.

Константин Селянин, кандидат экономических наук, обращает внимание, что одним из самых выросших в цене продуктов в 2024 году был картофель, сливочное масло и молоко. По его словам, многое в сельском хозяйстве зависит от импорта. Это привело к росту себестоимости продукции, а также к падению урожайности.

— Прав Путин, который говорит, что люди стали есть больше мяса. Но и картошки тоже. Вырос спрос на самые простые продукты, а предложение упало. В 2025 году будет то же самое независимо от курса доллара, СВО. Но, к сожалению, будут дорожать самые простые продукты питания. И опять-таки пострадают самые малоимущие , — говорит экономист.

Собеседник также уверен, что бензин тоже будет дорожать.

Заберут ли вклады у россиян? Нет, это будет «харакири для властей»

Другая тема, не более щепетильная, — возможная заморозка или изъятие банковских вкладов у россиян. О подобном начали говорить осенью как о методе с бешеной инфляцией при снижении ключевой ставки. Однако опрошенные эксперты не верят, что население оставят без накоплений.

Марамыгин считает, что замораживание банковских депозитов принесет больше негативный эффект, чем экономический, и не верит в такие действия властей.

— Я в это не верю. Вы прекрасно понимаете, замораживание вкладов коснется половины населения. Половины — это только по самым оптимистичным прогнозам, а то и порядка 65% населения. В условиях, когда снаружи всё непросто, зачем создавать внутри страны вот этот негативный фон? Совершенно незачем , — рассуждает профессор.

Алексей Кричевский, финансовый эксперт и автор Telegram-канала «Экономизм», в беседе с корреспондентом 72.RU уверяет, что ни изъятия, ни заморозки вкладов не будет. В качестве аргумента он называет одну причину — это будет «харакири для властей» .

Что будет с зарплатами? У кого-то их поднимут

Марамыгин считает, что будет ползучий рост зарплат.

— На промышленных предприятиях поднимают зарплату, потому что иначе у них оборонщики высосут кадры — просто заберут, перекупят. Так как средняя по региону растет, то бюджет тоже вынужден поднимать. А учитывая, что начинается тогда очень серьезная конкуренция за кадры и во внеоборонных отраслях, то, естественно, частник тоже начинает поднимать заработную плату, иначе у него люди просто уйдут. Поэтому я думаю, что заработные платы будут расти до окончания СВО , — предполагает эксперт.

По его предположению, оборонные предприятия с серьезным надрывом поработают еще год после окончания СВО — забить склады, создать страховой запас из вооружений. А затем, продолжает экономист, начнется постепенное сокращение гособоронзаказа. И потребностей в высоких зарплатах не будет. Как прогнозирует Марамыгин, в течение двух-трех лет после окончания спецоперации рынок заработных плат стабилизируется.

Алексей Кричевский обращает внимание, что каждый год происходит индексация пенсий и зарплат бюджетников. Однако сомневается, что в коммерческой сфере продолжится зарплатная гонка: деньги у предпринимателей заканчиваются.

— Вторая половина года будет очень сложной в плане закрытия предприятий и банкротств. Ключевой ставкой ЦБ за последние полтора года размазал в клочья малый и средний бизнес. Люди брали кредиты под 22% годовых и планировали рефинансироваться. И у них есть проблемы: либо не одобряют, либо готовы рефинансировать под 30–35%. Кому это надо — непонятно. Потому что это уже не бизнес, а благотворительность. Пойдут банкротства и освобождение рабочей силы. Это будет триггер, чтобы рост зарплат все-таки остановился, — рассуждает собеседник.

Что будет с рублем? Не исключен доллар по 120

В течение всего прошлого года курс рубля находился в районе 90 за доллар. Иногда уходил за этот показатель выше, а иногда ниже. Сказывались различные факторы, например спрос и предложение валюты, а также американские санкции, введенные сначала в отношении Мосбиржи, а затем против Газпромбанка. Обвал рубля начался осенью. Своего пика он достиг в конце ноября. Как раз в тот период, когда под санкции попал Газпромбанк и ряд других кредитных организаций. Тогда на рынке Forex курс доллара приближался к отметке в 115 рублей. А Центральный банк устанавливал 29 ноября курс американской валюты выше 109. Затем ситуация немного стабилизировалась, и рубль укрепился. Но нацвалюта продолжит падение, думают наши собеседники.

По уверениям Алексея Кричевского, ждать возвращения курса доллара к двухзначным показателям — очень опрометчиво. Согласно его прогнозу, к концу 2025 года доллар будет стоить около 120 рублей .

По мнению Марамыгина, в январе рубль должен укрепиться до 98–102 за доллар. Что произойдет дальше, по его словам, будет понятно после прихода Дональда Трампа к власти.

Константин Селянин отмечает, что раз курс является не рыночным, то «сколько надо, столько и подкрутят». По его мнению, к этому не придется прибегать, если в первой половине года прекратится СВО, боевые действия.

— Поскольку курс не рыночный, то сколько надо, столько и подкрутят. А подкрутить, собственно, скорее всего, придется [для пополнения бюджета]. Единственный, наверное, вариант: если прекратят в первой половине года СВО, боевые действия, к этому не придется прибегать. Но тем не менее курс не рыночный, остается под влиянием не столько экономических факторов. Его можно подкрутить в ту и в другую сторону. Особенно соблазнительно — в сторону ослабления, — предполагает собеседник.

В Совкомбанке ожидают в первом квартале средний курс рубля 14 за юань, 102 за доллар, 106 за евро. В целом на 2025 год они закладывают средний курс рубля на уровне 14,6 за юань, 108 за доллар и 112 за евро . В базовый сценарий они закладывают сохранение геополитической и санкционной ситуации. В таком случае рубль сезонно крепок в первом квартале из-за низкого спроса на импорт и высокого притока валюты от экспорта. Во втором квартале возможно умеренное ослабление курса рубля: растет спрос на валюту для закупки импорта и зарубежных туристических поездок.

В «БКС Мир инвестиций» ожидают доллар в среднем на уровне 101,5 рубля и 104,5 к концу 2025 года. Средний курс юаня может сложиться в пределах области 13,5–14,5 рубля, евро — 105–110 . По словам Дениса Буйволова, аналитика «БКС Мир инвестиций», ключевой риск для курса рубля — нарушение каналов трансграничных переводов валюты, что может создавать дисбаланс предложения на внутреннем рынке и повышение волатильности.

Он не исключает, что в I–II кварталах доллар на какое-то время вернется к двузначному уровню. Буйволов объясняет, что фундаментально курс валют будет зависеть от динамики цен на энергоносители и металлы, баланса между объемами экспорта и импорта, ключевой ставки Центрального банка, регуляторного фактора и изменения макроэкономических показателей — темпов роста ВВП, потребительской активности, уровня бюджетного дефицита.

Что будет с ключевой ставкой?

В первой половине 2024 года Центральный банк сохранял ключевую ставку на уровне 16%. К активным действиям регулятор перешел в конце июля. Тогда ЦБ поднял ставку сразу до 18%. В сентябре — на 100 базисных пунктов. На этом Центробанк не остановился: в октябре увеличил показатель до 21%. Тем самым Банк России обновил многолетний рекорд по ключевой ставке. Она стала выше, чем в феврале 2022 года, после начала спецоперации. Жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ пытается справиться с растущей инфляцией, но у него это не получается. Бизнес недоволен действиями Центрального банка, на «Итогах года» Владимиру Путину задавали вопрос по ключевой ставке. На следующий день после этого Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

Алексей Кричевский называет решение политическим, которое «было продиктовано сверху». По итогам 2025 года он не ждет ставку ниже 18% годовых . В худшем случае, по его мнению, она может превысить 21%. В среднем, по его предположению, показатель будет около 20% — от 19,5% до 20,5%.

Как признается Максим Марамыгин, его приятно удивило такое решение ЦБ.

— Инфляция в России порождается бюджетной политикой. Ключевая ставка, конечно, помогает немножечко абсорбировать. Расчеты показывают: чтобы обуздать инфляцию, надо поднять ключевую ставку до 45–50%. Но это нереально. Это просто смерть всей гражданской экономики, — говорит он.

Экономист надеется на здравый смысл: Банк России больше не прибегнет к повышению показателя. Потому что, по его словам, эффективность от этого действия невысокая, но имеет серьезный разрушительный эффект. Бизнес берёт кредиты под 35–40%, себестоимость продукции становится больше, а это приводит к росту цен и разгоняет инфляцию.

— Поэтому я и говорю, что на сегодняшний день ключевая ставка — это не тот фактор, который должен быть использован, чтобы остудить экономику. Необходимо вводить так называемые количественные ограничения кредитования. Это можно сделать административным путем. Банк России просто не хочет этого делать, — продолжает профессор.

При этом он допускает, что ЦБ начнет понижать ключевую ставку в 2025 году.

— Если действительно в январе — начале февраля наметятся какие-то позитивные действия того, что происходит на СВО, и действительно станет понятно, что горячая фаза остужается, я думаю, в апреле–мае Банк России приступит к медленному понижению ключевой ставки. Буквально через 2–3 месяца после ослабления горячей фазы ключевая ставка пойдет вниз, — объясняет свою позицию Марамыгин.

Каким будет 2025 год? Российская экономика не рухнет

Максим Марамыгин считает, что этот год будет похож на прошедший, и не видит больших негативных всплесков. Также он отмечает, что большое влияние на экономику будут оказывать события на западе страны.

— Если горячая фаза [СВО] закончится, я очень надеюсь, что начнется развитие гражданских отраслей. Я абсолютно убежден: большее внимание будет уделено авиастроению. У нас оно существенно должно ускориться, потому что на сегодняшний день всё, что связано с авиа, работает на оборонку. Отсюда и все переносы в гражданской авиации. Потому что заводы выполняют гособоронзаказы — штампуют военные самолеты. Окончание фазы СВО приведет к тому, что эти мощности начнут переходить к гражданской авиации, — говорит он.

Как объясняет собеседник, загрузка промышленности не упадет, а вот ее структура начнет переходить в сторону гражданской продукции. Это, как уверяет эксперт, будет обратным процессом к 90-м годам.

— В 90-х годах мы постепенно сдавали сегменты экономики западникам, а сейчас начнем более активно многие из них поддавливать под себя, уходя от импорта — я надеюсь, навсегда — по целому ряду отраслей. В том числе, кстати говоря, и высокотехнологичных. Поэтому я смотрю со здоровым оптимизмом, спокойным. Работы немерено. Главное — закончить горячую фазу [СВО]. Потому что точки над i поставлены: западники ушли с рынка, оставили ниши. Теперь их им просто так не отдадут, — резюмировал Марамыгин.

Селянин уверен, что российская экономика, как и любая другая, выдержит всё . Последние годы это показали.

— Никаких крушений экономик не бывает. Мы видим, что даже в пресловутом Иране, который 40 лет под санкциями, экономика есть. Вопрос, какая она. И насколько уютно там живется людям? Скорее всего, нет. Но то что она не может рухнуть, как говорят некоторые совсем оголтелые экономисты, я уверен. Но это вовсе не означает, что жить при этом будет хорошо и весело, — подытожил экономист.

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