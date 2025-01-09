«Я посмотрела на эти цены — глаза выпали!» В России красную рыбу продают по баснословным ценам. Что происходит?

Рыба стала недоступной для многих горожан Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Цены на красную рыбу взлетают вверх. Причем резкое подорожание началось еще несколько месяцев назад, продолжилось перед Новым годом и, по словам экспертов, не собирается останавливаться после каникул. В магазинах и на рынках многих городов цена за килограмм этой рыбы уже переваливает за 2000 рублей. Люди, увидев ценники, начинают отказываться от этой роскоши. Кажется, что на праздник у них вместо бутербродов со сливочным маслом и ломтиком рыбы остается только хлеб — он пока еще стоит «человеческих» денег.

Корреспонденты V1.RU прогулялись по магазинам, посмотрели ценники на красную рыбу. А также поговорили с экономистом, шеф-поваром и известным бизнесменом, чтобы получить хоть какое-то успокоение и веру в светлое будущее с форелью и лососем. Но не получилось.

«Я как глянула на ценники, у меня глаза на этой рыбе и остались»

Пенсионерка Нина Владимировна уже много лет покупает красную рыбу на оптовой базе. Говорит, раньше она засаливала рыбу, а к празднику делала из нее бутерброды с авокадо. На Новый год готовила и свое любимое блюдо — запекала в духовке с картошкой. Но на днях пенсионерка сходила на базар и вернулась оттуда с почти пустым пакетом.

— У меня постоянно рыба дома была. Покупала каждый месяц. Брала либо кету, либо горбушу. Кета раньше стоила 370 рублей за килограмм. Горбуша стоила, кажется, 260 рублей. А сейчас ее уже ближе к 500 продают, — говорит Нина Владимировна. — Пошла туда, а продавец мне говорит, что подорожала рыба. Я как глянула на ценники, у меня глаза там и остались. Взяла только скумбрию. Всё, на Новый год и праздники была без рыбы. В магазин ходить бессмысленно. Во-первых, там очень дорого, накрутка идет, а во-вторых, там одну кожу да кости продают.

В супермаркете «Перекресток» продают и охлажденную рыбу Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Рейд по красной рыбе: рынок, бюджетный и премиум-магазины

Фотограф V1.RU прогулялся по премиум- и бюджетным магазинам и посмотрел, какую рыбу там продают и сколько придется на нее потратить. В «Магните» кусок 200-граммовой слабосоленой форели от «Балтийского берега» стоит со скидкой 470 рублей. 110-граммовый кусочек горбуши продают за 160 рублей. За 280 рублей можно купить 150 граммов форели от фирмы «Северный остров».

В соседней «Пятерочке» 150-граммовый кусок форели от «Атлантики» продают за 313 рублей. Кета этой же фирмы стоит 209 рублей за 110 граммов. Самый дешевый вариант предлагает «Красная цена» — форель за 279 рублей.

А вы будете покупать красную рыбу на Новый год? Источник: Алексей Волхонский / V1.RU Выбора много, но цены кусаются Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Во «ВкусВилле» цены на красную рыбу в несколько раз выше. Так, например, 200-граммовый кусок филе форели стоит 570 рублей, 100 граммов ломтиков нерки обойдутся вам в 350 рублей. Самый дешевый вариант красной рыбы здесь — 100 граммов копченых ломтиков горбуши за 227 рублей.

На рынке можно купить целую тушку Источник: Алексей Волхонский / V1.RU Или взять стейки Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В «Перекрестке» 400 граммов филе форели стоят 900 рублей. 120 граммов семги от «Русского моря» обойдутся вам в 570 рублей. Самый дешевый вариант для бутербродов — 150 граммов копченых ломтиков горбуши за 300 рублей. Однако в супермаркете продают и охлажденную рыбу: цена за стейк варьируется от 1800 до 2200 рублей.

Евгений Купко рассказал, что с начала года красная рыба подорожала на 30% Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











2024 год — рекордно низкий по вылову красный рыбы за последние 20 лет

Предприниматель и владелец крупных сетей общественного питания «СушиВёсла» и «Блинберри» из Волгограда Евгений Купко рассказал V1.RU, что за последние несколько месяцев красная рыба выросла в цене на 20%, а с начала года — более чем на 30%. И связано это, по его словам, с дефицитом сырья.

— 2024 год стал рекордно низким за последние 20 лет по вылову лососевых. Рынок импорта лососевых заметно просел из-за слома цепочек поставок и увеличения логистических издержек. Большую часть форели Россия импортирует, поэтому ее стоимость привязана к курсу валют, а также стоит учитывать зависимость российской аквакультуры от импортных поставок корма и мальков. Всё это напрямую влияет на значительный рост цены, — говорит Евгений Купко.

Горожане признаются, что были вынуждены отказаться от бутербродов с красной рыбой на Новый год Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Ранее Росрыболовство сообщало, что вылов в 2024 году оказался на уровне 215,4 тысячи тонн. Это в два раза меньше, чем в прошлом году. Для сравнения: в 2023 году в сети попались 609 тысяч тонн красной рыбы.

При этом Евгений Купко отмечает, что резкий скачок цен на красную рыбу не повлиял на стоимость роллов и блинов с рыбой в их заведениях.

— Мы очень тщательно выбираем сырье для своей сети, используем только холодноводную морскую форель, из которой делают слабосоленое филе по нашей рецептуре. При этом мы не сокращаем количество форели в наших роллах и не поднимаем цены пропорционально росту цен поставщиков, — считает бизнесмен. — Рост курса доллара и другие причины носят временный характер. В этом сезоне меньше рыбы, в следующем сезоне будет больше… Гости не должны переплачивать.

О проблемах с красной рыбой начали говорить еще в начале осени. Но лучше не стало Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Ранее Евгений Купко заявлял, что не видит каких-либо действенных мер со стороны правительства по развитию аквакультуры лососевых в России.

— Красная рыба у нас в два раза дороже, чем в Европе, а потребительская способность населения сильно ниже. При этом я не вижу, чтобы что-то серьезное или системное предпринималось нашим правительством для развития отрасли, — подчеркнул Евгений Купко. — Очень хотелось бы, чтобы у нас был хороший, качественный, а-ля норвежский, но свой собственный охлажденный лосось. Но я или не знаю о каких-то достаточных мерах в этом направлении, или не вижу их, а ведь это, между прочим, пищевая безопасность нашей страны.

«Люди переходят на судака и щуку»

Победитель популярного кулинарного шоу «Молодые ножи» Андрей Садчиков в разговоре с корреспондентом V1.RU отметил тенденцию, что горожане стали переходить с морской рыбы на блюда из местной рыбы. И, по его мнению, не только потому, что она дешевле.

— Резкий рост цен на продукты начался ближе к середине 2023 года. Что касается подорожания красной рыбы, то оно связано с логистикой, сменой стран, кто нам ее завозит. Неизменными поставщиками остались Чили, Турция, — говорит Андрей Садчиков. — Если говорить про оптовую закупку красной рыбы, то еще что-то можно взять по адекватной цене. Килограмм филе форели стоит примерно 2000 рублей, тушка красной рыбы — 1000 рублей. Если это свежая рыба, то 2500 рублей. Но в магазинах цены выше в несколько раз. Туда мы даже не смотрим.

Если вы видите, что в заведении за последний год цены не сильно поменялись, значит, в этом заведении сильно ухудшилось качество. Андрей Садчиков су-шеф, победитель шоу «Молодые ножи»

— В последнее время спрос у людей на красную рыбу снижается. Люди просто устали от нее. Если мы говорим про сферу общепита, мы же всё равно привязаны к определенным трендам, — объясняет Андрей Садчиков. — Сначала тренд появляется где-то в Москве, потом он доходит до регионов. И тут такая же история. В Москве лосось уже никому не интересен. Сейчас у них в топе морепродукты: гребешок, устрицы, рапаны. Но еще года 3–4 назад Москва «сидела» на лососе. И у нас в городе люди постепенно переходят к местной рыбе: на судака, щуку… К тому же это еще и дешевле.

Эксперты сходятся во мнении: нужно развивать хозяйства по разведению красной рыбы в регионах Источник: Алексей Волхонский / V1.RU По прогнозам экспертов, после Нового года рыба не подешевеет Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Со слов Андрея Садчикова, проблему с ростом цен на красную рыбу может решить развитие форелевых хозяйств в регионе.

— Нужно развивать форелевые хозяйства в регионах. По ЮФО много осетровых ферм. Почему бы не придумать что-то с форелью, хотя бы с речной? Я знаю, что у нас есть это в области, но этого недостаточно. Я не готов покупать рыбу, которую вырастили в бассейне Волгограда, по 1000 рублей за килограмм. Мне дешевле тогда в Москве ее купить, — считает су-шеф. — Нужно увеличивать местный рынок. Потому что у нас в Волгограде это как экзотика: «О, я в Волгограде, поехал, рыбу в бассейне поймал». Надо сделать так, чтобы это было нормой и чтобы цена была адекватная. Есть ли прогнозы? У нас как: мы к Новому году цены поднимаем, а после праздников их не опускаем. Вот и весь прогноз.

А вы заметили рост цен на рыбу? Или проходите мимо прилавков, закрыв глаза? Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Профессор экономики, автор телеграм-канала «Ваш карман & Тренды рынка» Игорь Бельских назвал еще одну причину, по которой стремительно подорожала рыба, — наценка торговых сетей.

— В России перед Новым годом дорожает всё, что связано с праздничным столом, — считает профессор Бельских. — Красная рыба относится к тому виду товаров, цены на которые не регулирует наше государство. Это же не товар первой необходимости, а, по сути, деликатес. Торговые сети могут ставить на нее любую цену в зависимости от потребительского спроса. Кроме того, курс доллара растет. Это тоже влияет на цену красной рыбы. Прибавим новогодний ажиотаж, когда люди массово покупают деликатесы на праздничный стол. Новый год для российских семей — это же повод поесть хорошие продукты, типа красной рыбы. И они должны за это заплатить сполна.