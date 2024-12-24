Украшения и косметику покупайте сейчас, авто и гаджеты — после праздников: как не спустить все деньги в конце года

С января товары становятся «прошлогодними», поэтому продавцы дают скидки на машины, бытовую технику Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Перед Новым годом многие бегают в суете в поисках подарков окружающим и себе. Магазины пытаются заманить акциями, но цены в преддверии праздника, как правило, выше. Поэтому эксперты рекомендуют немного подождать: едва схлынет ажиотаж, опустятся и цены. Что и когда можно купить с максимальной выгодой, а на что цены будут расти с начала следующего года, эксперты рассказали нашим коллегам из NGS.RU.

Покупательский зуд

Заведующая кафедрой маркетинга, рекламы и связи с общественностью НГУЭУ Любовь Шадрина говорит, что в преддверии Нового года у большинства людей, даже у прагматиков, появляется покупательский зуд. И каждый бренд стремится присоединиться к празднику и заявить о себе. Отсюда массовая новогодняя реклама, многочисленные розыгрыши и праздничные акции.

— Всё это вызывает у нас эмоции: приятные, связанные с новогодними заботами, встречами и празднованиями, а также тревогу, когда мы думаем, что подарить, понравится ли подарок, как отметить праздник и как накрыть праздничный стол, — говорит она.

К дорогим покупкам относится и красная икра, особенно в этом году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Эмоции связаны как с приятными ожиданиями, так и с неопределенностью в будущем. Это приводит к спонтанным покупкам: люди не думают о бюджете, не знают чувства меры, готовы переплачивать за красивую новогоднюю упаковку. К этому добавляются ассоциативные покупки, без которых не обходится Новый год: алкоголь, мандарины, красная икра, шоколад, десерты и другое.

— Это праздничный стереотип, и маловероятно, что в ближайшее время что-то поменяется, какой бы экономический кризис ни происходил. Маркетологи активизируются, а покупатели готовят кошельки к Новому году, — уверена Любовь Шадрина.

Новый год — особый праздник, когда люди не могут отказаться от покупки, чего бы это ни касалось: продуктов питания, одежды, сувенирной продукции или чего-то габаритного и крупного, вроде машины, электроники или мебели.

Как не потратить лишнего

Эксперты советуют составлять список покупок и не ходить в магазины голодными Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Чтобы лишних трат не было, Любовь Шадрина советует, во-первых, планировать покупки заранее, составив список и бюджет, чтобы избежать импульсивных решений в последний момент.

Во-вторых, не ходить на шопинг голодными. Исследования показывают, что сытые покупатели меньше поддаются импульсивным покупкам.

В-третьих, стоит устанавливать лимиты на каждую категорию расходов (например, на подарки и угощения), чтобы сосредоточиться на важных вещах.

В-четвертых, можно следить за скидками и акциями в магазинах, но оставаться верными своему бюджету.

В-пятых, по возможности ходите за покупками с близкими — это создает атмосферу праздника и помогает делить расходы.

На какие товары цены вырастут

На ювелирные украшения и на часы обычно цены растут к Новому году Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Заместитель заведующего, старший преподаватель кафедры маркетинга, рекламы и связи с общественностью НГУЭУ Анна Иноземцева на основании данных исследования «СберТаргет» назвала несколько категорий товаров, цены которых с высокой вероятностью вырастут. Среди них часы и ювелирные изделия — они традиционно показывают устойчивый рост до и после праздников.

— Изделия из стекла и хрусталя также ожидают ценового роста с повышением интереса к подарочным товарам. Косметика и парфюмерия, учитывая растущий потребительский интерес к подаркам в этой категории, также смогут продемонстрировать потенциальный рост цен. Одежда и обувь, как правило, связаны с модными трендами и обладают высокой вероятностью удорожания после окончания праздничного сезона, — добавила эксперт.

Что еще можно купить со скидкой

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев говорит, что если вы готовы к тратам, то покупка автомобиля в новогодние праздники — неплохое решение. С наступлением нового года новые машины становятся прошлогодними, и дилеры стремятся как можно быстрее их распродать. Скидка может начаться от 5% и далее по усмотрению сторон. Скидки на прошлогодние машины будут расти до мая — до 10–15%.

Скидки на прошлогодние машины будут расти до мая месяца — до 10–15% Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Как правило, бывают существенные скидки на бытовую технику: многие заканчивают ремонт к концу года и начинают задумываться о быте и комфорте.

— А если вы ее приобретаете комплектом, то даже не в сезон за покупку сразу холодильника, плиты или духовки и стиральной машины можно получить скидку от 20%, — отметил Александр Тимофеев.

По его словам, на электронику и гаджеты в новогодние праздники тоже можно получить дополнительные скидки — с наступлением нового года компании стремятся заменить прошлогодние линейки товаров новыми, и само обновление предполагает удешевление устаревших моделей.

— Как правило, на те модели, которые оказались не распроданы в декабрьском ажиотаже, уже со 2 января можно получить дополнительные скидки, — сказал Александр Тимофеев.

Но, добавил он, если еще подождать, то с 15 января могут быть еще большие «финальные скидки» — компании вынуждены их делать, чтобы не затаривать склады и полностью обновить ассортимент товаров новинками. Здесь можно выгодно приобрести не только электронику, но и одежду, обувь, аксессуары и товары со сроком годности.