«Важны дополнительные меры правительства». Эксперт объяснил, что значат слова Путина про рост цен на продукты в магазинах

Во время прямой линии Владимира Путина модераторы конференции передали президенту вопрос от граждан о том, что рост цен в магазинах совсем не похож на те цифры, что сообщают нам официально.
Президент ответил, что Россия справится с ростом цен, и признал, что правительство должно активнее работать над развитием отдельных отраслей. По словам главы государства, основная причина подорожания продуктов — рост потребления, спрос, за которым не поспевают производители. Каждый год в стране увеличивается не только производство молока, но и его потребление.
Однако молока не хватает для производства масла — на этот продукт цены выросли на 33%. Вторая причина — проблемы с объемами урожаями, третья — подорожание производства, рост мировых цен и санкции. Упомянул Владимир Путин и недоработки властей.
У нас постоянно растет производство продуктов питания. Плюс 3% ежегодно. По мясу мы полностью себя обеспечиваем. У нас потребление мяса в год — примерно 80 килограммов на человека, а в мире — 42 килограмма. Вроде бы хватает. Потребление мяса выросло в два раза.
Доцент кафедры экономической теории Финансового университета Дмитрий Морковкин прокомментировал MSK1.RU заявление президента:
— Нам действительно необходимо развивать внутреннее производство и для обеспечения продовольственной безопасности, и для наполнения внутреннего рынка. Если объем производства будет расти, это будет развивать конкурентную среду и позволит
ценам снижаться, — отметил эксперт в разговоре с MSK1.RU. — Но тут важны еще дополнительные меры правительства, которые необходимо использовать, в том числе по поддержке проектов импортозамещения.
Производство у нас так или иначе связано
с использованием импортного оборудования. Станки и аппаратура поступают либо из дружественных стран, либо с наценкой по параллельному импорту.
Также Морковкин отметил, что на цены влияет волатильность валютного курса. На 19.12.2024 курс доллара в России — 102,77 ₽ / 1 $. А инфляция, по самым свежим данным президента, составляет 9,2%–9,3%.
Всё о том, как в Гостином дворе проходит прямая линия Владимира Путина, собираем в режиме онлайн.