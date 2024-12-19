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Экономика Итоги с Путиным Семьям, которые не получают выплаты из-за высоких доходов, дадут компенсацию

Семьям, которые не получают выплаты из-за высоких доходов, дадут компенсацию

Им вернут часть уплаченного налога

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1 комментарий

О нововведении сказал Владимир Путин

Источник:

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии поднял вопрос, когда граждане не могут получить положенные выплаты. Это случается, когда средний доход семьи превышает установленные нормы, но часто эта сумма больше буквально на 50–70 рублей.

— Мы должны, учитывая эти ситуации, делать перерасчет НДФЛ и потом возвращать 7% от уплаченного налога, это компенсирует часть недополученных средств, — ответил президент на вопрос многодетной мамы из Сургута.

Речь идет о новом налоговом вычете, на который смогут рассчитывать семьи с детьми. У них появится возможность вернуть часть зарплаты, которая уходит на оплату налогов. Семейную налоговую выплату смогут получить сразу оба родителя.

— Эта семейная выплата будет назначаться начиная с 2026 года за 2025 год работы. То есть по итогам работы за год и по итогам уплаченных налогов на доходы физических лиц и мама, и папа — оба смогут получить обратно 7% от выплаченных налогов, — поясняла Городским порталам ранее депутат Госдумы Светланы Бессараб.

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Владимир Путин Пособия и выплаты Прямая линия Семьи с детьми
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Комментарии
1
Инженер1
47 минут
В абсолютном выражении, сколько на руки получают, умолчал.
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