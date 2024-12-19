Семьям, которые не получают выплаты из-за высоких доходов, дадут компенсацию

О нововведении сказал Владимир Путин Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Президент Владимир Путин в ходе прямой линии поднял вопрос, когда граждане не могут получить положенные выплаты. Это случается, когда средний доход семьи превышает установленные нормы, но часто эта сумма больше буквально на 50–70 рублей.

— Мы должны, учитывая эти ситуации, делать перерасчет НДФЛ и потом возвращать 7% от уплаченного налога, это компенсирует часть недополученных средств, — ответил президент на вопрос многодетной мамы из Сургута.

Речь идет о новом налоговом вычете, на который смогут рассчитывать семьи с детьми. У них появится возможность вернуть часть зарплаты, которая уходит на оплату налогов. Семейную налоговую выплату смогут получить сразу оба родителя.