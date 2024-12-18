НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-10°C

Сейчас в Ярославле
Погода-10°

пасмурно, без осадков

ощущается как -17

0 м/c,

 744мм 79%
Подробнее
6 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Саша Петров станет папой
Суд из-за проблем в новостройке
Дебош в электробуссе
Конкурс на новогоднее украшение
Как снизить риск инсульта
Какие дачи скупают
Закрыли кафе «Дом актера»
Интервью со 115-летней
Что дарить на Новый год
Экономика К Новому году готовы? Цены на икру в России начнут снижаться: когда получится закупиться по более низкой стоимости

Цены на икру в России начнут снижаться: когда получится закупиться по более низкой стоимости

Дефицита деликатеса ждать не стоит

743
30 комментариев

Бутерброды с икрой станут дешевле после Нового года

Источник:

Цены на красную икру резко взлетели с начала осени. Раньше 100 граммов деликатеса можно было купить за 500 рублей. К декабрю за такую банку приходится отдавать в два раза больше денег. К этому привели низкий улов и повышение спроса. Но дефицита красной икры не будет, уверен председатель Рыбного союза Александр Панин, а цены на нее пойдут вниз уже после Нового года.

— После Нового года цена пойдет потихоньку вниз на 10%. Потом к Масленице чуть-чуть подрастет. На рынке уже сейчас можно найти икру горбуши по цене 10 500 рублей за кг, а также и по 8500–9000 рублей, — сказал Александр Панин. Он подчеркнул, что дефицита не ожидается и икры спокойно хватит даже до Масленицы.

Цены на икру за год взлетели больше чем в два раза — на 114%, по данным сервиса «Ценозавр». За баночку деликатеса в 90–100 граммов приходится платить больше 1000 рублей вместо привычных 500 рублей.

Цены на красную икру растут весьма стремительно

Источник:

Стоимость начала достигать 13 000 рублей за килограмм. В сентябре она выросла на 12,6%, по данным Росстата. В октябре — на 11,8%, однако в ноябре рост начал замедляться и деликатес подорожал лишь на 5,4%.

По словам Панина, текущий рост цен можно объяснить инфляцией и повышением ключевой ставки, передает РИА Новости. Но главное — сокращением объемов производства. Более того, в этом году произошло искусственное завышение цен. Трейдеры еще в августе начали говорить о низком улове, чем спровоцировали ажиотаж и увеличение стоимости.

Люди стали закупаться икрой в ожидании дефицита, ведь при правильном хранении она не испортится в течение долгого времени. Для этого икру на развес можно заморозить. Главное — дать ей растаять в холодильнике, чтобы не испортить вкусовые качества.

ПО ТЕМЕ
Икра Цена Деликатесы Снижение цен Дефицит Новогодний стол
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
30
Гость
7 часов
После оплаты жкх нищим пенсионерам на хлеб, картошку и макароны уже не хватает!
Гость
7 часов
Не нашел ответа на вопрос, заявленный в заголовке статьи... Так когда цена на икру начнет снижаться? И от себя добавлю еще один вопросик: кто будет отвечать за ложь в прогнозах?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Анонимное мнение
Мнение
«Даем друг другу в долг»: как раздельный бюджет помогает не грызться с женой. Откровенный монолог мужа
Анонимное мнение
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление