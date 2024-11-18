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Экономика Кризис-2024 В России заговорили о заморозке вкладов россиян. Могут ли у них забрать накопления — видео

В России заговорили о заморозке вкладов россиян. Могут ли у них забрать накопления — видео

Поговорили с экономистами по этому поводу. Чего ожидать?

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8 комментариев

Эксперты заговорили о заморозке вкладов россиян. Экономист Алексей Зубец предположил, что при снижении ставки могут быть введены специальные процедуры снятия денег населения. В этом видео эксперты рассуждают, могут ли власти ограничить доступ к банковским сбережениям.

— Сейчас это только прощупывание. Вряд ли такая мера, как заморозка, и уж тем более изъятие вкладов произойдет в этом году. Будут смотреть на реакцию общества. Но эта мера не исключена — частичная заморозка. Если будет понятно властям, что реакция общества слабая, никто против этого особо не протестует, то это произойдет с довольно высокой вероятностью. Но именно заморозка, а не изъятие. Однако, как показывает практика, заморозка и изъятие — очень похожие понятия. Надо иметь это в виду. Это возможно. Не нужно воспринимать от меня как призыв бежать в банки и снимать вклады. С таким призывом я не выступаю, но хорошо пойму тех людей, которые так сделают, — сказал Константин Селянин, экономист.

До этого эксперты рассуждали, что будет с российской валютой до конца года и ждать ли ее ослабления.

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Комментарии
8
Гость
2 часа
Зачем отбирать? просто обесценят и всё, повторение из поколения в поколение, но народ не обучаемый и танцует на граблях с радостью, АССА
Гость
1 час
Русским людям здесь ничего не принадлежит кроме оков и цепей которые мы передаём по наследству
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