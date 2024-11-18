В России заговорили о заморозке вкладов россиян. Могут ли у них забрать накопления — видео

— Сейчас это только прощупывание. Вряд ли такая мера, как заморозка, и уж тем более изъятие вкладов произойдет в этом году. Будут смотреть на реакцию общества. Но эта мера не исключена — частичная заморозка. Если будет понятно властям, что реакция общества слабая, никто против этого особо не протестует, то это произойдет с довольно высокой вероятностью. Но именно заморозка, а не изъятие. Однако, как показывает практика, заморозка и изъятие — очень похожие понятия. Надо иметь это в виду. Это возможно. Не нужно воспринимать от меня как призыв бежать в банки и снимать вклады. С таким призывом я не выступаю, но хорошо пойму тех людей, которые так сделают, — сказал Константин Селянин, экономист.