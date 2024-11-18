«Дешевые деньги будут не скоро». Шесть вопросов экономисту о том, куда сейчас вкладываться

Одна из выгодных сейчас инвестиций — вклады в банках Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Новая рекордная ставка Центробанка в 21% и растущая инфляция лишний раз заставляют задуматься о своих финансах и сбережениях. Наши краснодарские коллеги из 93.RU задали шесть вопросов по этой теме доктору экономических наук и заслуженному экономисту Кубани Александру Полиди.

— Куда лучше вложить деньги и не прогадать?

— Самый лучший вариант инвестирования — это диверсификация риска. То есть, когда есть крупная сумма, категорически нельзя ее использовать на какой-то один вариант инвестирования. Целесообразно распределить средства на:

депозит в банке, потому что сегодня это очень высокая доходность;

фондовые активы: облигации, акции (речь идет о российских компаниях. — Прим. ред.), но это с горизонтом не менее 5–10 лет;

золото, в частности металлические золотые счета, потому что это хороший вариант, который дает никак не меньше чем 15–20% доходности в год.

— Стоит сейчас инвестировать в недвижимость?

— Если это перспективный район с хорошими вариантами роста — да. Но если это вложение с использованием кредита, например ипотеки, — нет, сейчас для этого не время.

Нужно понимать, что ипотека, доступная широким массам, не будет дешеветь быстро. В лучшем случае мы вернемся к ипотечным ставкам в районе 13–15% годовых никак не раньше, чем через два года. Поэтому ипотека сейчас сильно удорожает недвижимость и, соответственно, снижает доходность инвестиций в недвижимость.

Если есть свободная квартира, то сейчас ее выгодно сдавать в аренду, потому что ставки арендной платы в крупных городах за год выросли на 20–25%.

Что касается перепродажи квартир с наценкой, то сейчас это сделать практически невозможно. Вторичный рынок, на котором и так мало ипотеки, и так затрудненные условия финансирования, сейчас не позволяет в абсолютном большинстве случаев перепродавать квартиру с наценкой.

Инвестировать в недвижимость сейчас позволить себе могут далеко не многие Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











— Почему вклады — это выгодная сейчас инвестиция?

— Сейчас ставки по вкладам как минимум в два раза превышают уровень инфляции, и эта ситуация уникальна. Это ситуация, которая не может длиться долго, но в любом случае та политика Центрального банка, которая есть сейчас, дает основания говорить, что дешевые деньги будут не скоро. Это точно не через год, не через полтора, а скорее 2–3 года.

Поэтому это хорошее время для открытия депозитных счетов, потому что депозиты дают сейчас никак не меньше 21% годовых, притом что инфляция будет в районе 10–11%. Примерно то же самое я ожидаю на следующий год.

— Могут в России в ближайшее будущее заморозить вклады, чтобы предотвратить инфляцию?

— Это невероятный сценарий, потому что, если это произойдет, это будет означать крах банковской и денежной системы, на что Центральный банк, естественно, никогда не пойдет. И сейчас, самое главное, нет для этого никаких оснований и нет такой цели. Поэтому это абсолютно бессмысленное утверждение.

— Ожидается, что к Новому году доллар достигнет 100 рублей и даже больше. Стоит сейчас скупать валюту?

— Доллар, скорее всего, достигнет 100 рублей, но вопрос: это будет к Новому году или уже после? Потому что большие расходы государства сейчас требуют больших бюджетных поступлений. Самый понятный и самый быстрый путь для бюджетных поступлений — это прибыль сырьевых компаний, это экспортная валютная выручка, которая тем выше, чем ниже курс рубля. Поэтому, да, будет 100 рублей за доллар, тем более что инфляция этому способствует. Это реалистичный вопрос.

Скупать валюту сейчас затруднительно и не так просто купить большую сумму. Но скупать ее ради того, чтобы валюта просто лежала, это не вариант накопления, это вариант скорее сохранения денег. Хотя в своем инвестиционном портфеле, если мы говорим о крупных суммах, для снижения рисков стоит иметь валюту.

По данным на 12 ноября, курс доллара — 96 рублей Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»











— Стоит ли вкладываться в юань и открывать юаневый депозит?