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Экономика Кризис-2024 «Судьба рубля предрешена». Доллар всё ближе к психологической отметке — почему и чего ждать?

«Судьба рубля предрешена». Доллар всё ближе к психологической отметке — почему и чего ждать?

Вчера внебиржевой курс на время и вовсе преодолел 100-рублевую планку, но затем вернулся к 99. И это не конец

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Эксперт уверен, что рубль будет слабеть и дальше

Российская валюта продолжает свое падение. В четверг на некоторое время внебиржевой курс доллара превысил психологическую отметку в 100 рублей. Эксперты не прогнозируют позитивных исходов и ожидают дальнейшего падения российской нацвалюты.

Что произошло?

В четверг, 14 ноября, спустя 13 месяцев внебиржевой курс доллара обновил максимум с октября 2023 года. Вчера он достиг отметки в 100,7 рубля. Долго на этом показателе американская валюта не продержалась и ближе к вечеру опустилась до 99,15 рубля.

Центральный банк на 15 ноября установил курс доллара в размере 99 рублей. Днем ранее он был 98,36 рубля.

В чем причина?

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, в качестве основной причины ослабления рубля называет снижение продажи валюты экспортерами. По его предположению, это может быть связано со снижением нефтяных цен Brent в районе 70–75 долларов за баррель либо с ослаблением требований обязательной продажи валютной выручки (с октября их снизили до 25%, максимальный показатель был 80%, но в течение 2024 года его постепенно уменьшали. — Прим. ред.) и санкционными издержками на возврат валюты в страну.

Среди негативных факторов для рубля Васильев отмечает сезонно возрастающий в конце года отток капитала, спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников, повышенные бюджетные расходы, которые идут также на закупку импорта. В пользу рубля: профицит торгового баланса, высокие процентные ставки.

Кроме этого, Михаил Васильев заявляет о рисках повторения прошлогоднего сценария, когда рубль слабел, пока власти не вернули обязательную продажу валютной выручки.

В беседе с корреспондентом 72.RU Константин Селянин, экономист, объясняя причины падения рубля, отмечает сохраняющий большой спрос на валюту со стороны импортеров. Но ее приходится покупать в разных местах, в том числе в Китае. Что прибавляет издержки. Он также отмечает замедление притока валюты в Россию.

Что дальше?

Эксперты уверены, что рубль достигнет отметки в 100 рублей до конца года. Не исключили они и превышение этого показателя.

— Локальному укреплению рубля в конце ноября может способствовать налоговый период. До 28 ноября экспортёры обязаны уплатить налоги и на последней неделе ноября будут активнее продавать валютную выручку для расчетов с бюджетом. Мы полагаем, что курс рубля до конца года будет торговаться в диапазоне 98104 за доллар, 103109 за евро и 13,514,3 за юань, — прогнозирует Васильев.

Селянин называет цифру 100 за доллар символической, психологической отметкой.

— Судьба рубля предрешена. Здесь весь вопрос, как Центробанк будет пытаться вот эту ситуацию нарисовать так, чтобы она была там более-менее правдоподобной и не шокировала россиян. Но всё это скажется. Когда вы приходите в магазин и покупаете импортный товар, всё это рушится сразу — все эти сказки про инфляцию 8%, про доллар по 99. Потому что вы покупаете тот же самый импортный товар, но видите, что он стал дороже на 20%, — отмечает экономист.

По его предположению, к концу года доллар будет стоить больше 100 рублей.

— Я думаю, что потенциал падения до 120 есть. Наверное, в этом году мы его не увидим. Центральный банк будет оборонять несколько недель отметку в 100, но к концу года будет выше и закрепится. В следующем году это будет привычная цифра. Доллар по 100 будет восприниматься примерно как сейчас доллар по 30, — резюмирует Селянин.

Ранее мы рассказывали, что Центральный банк в очередной раз повысил ключевую ставку. Теперь этот показатель достигает 21%. При этом не исключено, что его увеличат еще раз в конце декабря.

Недавно в России снова заговорили о возможной заморозке вкладов граждан. По этому поводу мы поговорили с экспертами. Читайте наш разбор в этом материале.

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Доллар Рубль Валюта Курс валют Девальвация рубля Кризис-2024
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Комментарии
11
Гость
1 час
Деньги печатают в связи с оргомными расходами на СВО. Станок шпарит без остановки, покупальная способность рубля снижается из-за постоянного роста ни чем не обеспеченной денежной массы у населения.
Гость
1 час
Ждём путинских прорывов и рывков... на ближайшие 20 лет.
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