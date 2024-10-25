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Экономика Маткапитал вырастет почти до миллиона рублей: как изменится выплата на первого и второго ребенка в ближайшие три года

Маткапитал вырастет почти до миллиона рублей: как изменится выплата на первого и второго ребенка в ближайшие три года

Госдума утвердила новые суммы в первом чтении

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Сумму маткапитала проиндексируют на размер инфляции

В 2025 году материнский капитал проиндексируют на 7,3%, в 2026 году — на 4,5%, в 2027 году — на 4%. Это следует из бюджета Социального фонда на 2025 год и плановый период последующих двух лет, который Госдума 24 октября утвердила в первом чтении.

В 2024 году маткапитал на первого ребенка составляет 630,4 тысячи рублей, а на второго — 833 тысячи рублей. Полная сумма начисляется, если выплату на первенца семья не получала. Если же она была, то начисляют доплату — 202,6 тысячи рублей.

После индексации в 2025 году за первого ребенка планируется платить 676,4 тысячи рублей, в 2026 году — 706,8 тысячи рублей, в 2027 году — 735,1 тысячи рублей. Суммы маткапитала за второго ребенка тоже вырастут: в 2025 году — 893,8 тысячи рублей, в 2026 году — 934,1 тысячи рублей, в 2027 году — 971,4 тысячи рублей.

Полная сумма на второго ребенка начисляется в случае, если ранее родители не получали права на маткапитал. Например, если первый ребенок родился в семье до 2020 года. В случае если на первого ребенка материнский капитал был получен, то за второго ребенка на его счет доначисляется разница. В 2025 году она составит 217,4 тысячи рублей, в 2026-м — 227,2 тысячи рублей, в 2027-м — 236,3 тысячи рублей.

Материнский капитал будет расти каждый год

Средства маткапитала, которые уже были начислены, но не потрачены, также будут проиндексированы на 7,3%. С недавних пор остатки маткапитала можно получить на руки. Правда, только если на счету осталась совсем небольшая сумма — до 10 тысяч рублей.

Направить средства семейного капитала можно на:

  • улучшение жилищных условий;

  • образование детей;

  • формирование накопительной пенсии мамы;

  • социальную адаптацию детей с инвалидностью;

  • ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет.

По данным правительства, чаще всего средства материнского капитала россияне тратят именно на улучшение жилищных условий. Сегодня семьям с детьми также доступна льготная программа семейной ипотеки, а многодетные родители могут рассчитывать на субсидию в размере 450 тысяч рублей на ее погашение.

ПО ТЕМЕ
Материнский капитал СФР Госдума РФ Законы Бюджет
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Гость
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