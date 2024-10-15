Минфин резко повысит акциз на сладкую газировку и квас: как изменится цена напитков и когда это произойдет

Как отразится нововведение на стоимости сладкой газировки Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











С Нового года в России увеличат акцизы на сладкую газировку. Производители будут платить по 10 рублей налога с 1 литра продукции вместо 7 рублей. Помимо этого, акциз начнет распространяться и на квас, следует из проекта поправок во вторую часть Налогового кодекса, который разработал Минфин. Для чего вводится такая мера и как она повлияет на цены, — в нашем материале.

Что меняется в законе

Акциз на газированные напитки с определенным количеством сахара ввели в России в середине 2023 года. На данный момент его платят производители безалкогольных напитков (не выше 1,2% этилового спирта), в составе которых есть сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), сироп с сахаром или мед. 7 рублей с каждого литра уходят в казну государства, когда количество углеводов составляет более 5 г на 100 мл.

Акциз — это косвенный налог на товары широкого внутреннего потребления. Его платит производитель, но закладывает эту сумму в цену товара. Цель акцизов — регулировать спрос.

Чтобы еще сильнее сократить потребление сахара гражданами, в Госдуме предложили снизить порог для уплаты акциза до 2 г на 100 мл. Однако в Минфине обнаружили, что производители специально занижали количество сахара в напитках, чтобы уйти от уплаты налога.

Теперь Минфин намерен бороться с высоким содержанием сахара другим способом. В новой версии поправок решили не ужесточать требование по сахару, а увеличить сам акциз. Согласно документу с 1 января 2025 года он будет составлять 10 рублей за 1 л вместо текущих 7 рублей. Помимо этого, налог будут платить и производители кваса, в котором объемная доля этилового спирта не превышает 1,2%: напиток признали сахаросодержащим.

Всё это, по мнению Минфина, необходимо для снижения потребления сахара населением. Помимо этого, таким образом в счет государства поступают деньги: 8,3 миллиарда рублей в 2023 году. В текущем году, по прогнозам, сумма вырастет до 20 миллиардов рублей. Эти средства Минфин направляет на финансирование мер в области здравоохранения, в том числе на борьбу с сахарным диабетом.

Как это отразится на стоимости

Если покупать сладкую газировку в больших объемах, стоимость вырастет заметно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Государство предлагает поднять акциз сразу на 42% — с 7 до 10 рублей за литр сладкой газировки и ввести такой налог для производителей кваса. Однако платить эти деньги будет покупатель.

— При повышении акциза будет увеличиваться конечная стоимость для потребителей. Но сладкие напитки — это не самый дорогой сегмент продуктов питания, и повышение цены будет незначительным, — объяснил в беседе в Городскими порталами Максим Чирков.

Максим Чирков — доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления.

Стоимость литровой бутылки при новом акцизе вырастет на 3 рубля, 1,5-литровой — на 4,5, а за два литра напитка придется отдать на 6 рублей больше.

— С одной стороны, казалось бы, это не очень большая сумма. С другой — если перемножить это на годовое потребление, то сумма будет внушительная. Или в рамках семьи, или, допустим, в оплате каких-нибудь праздничных мероприятий, где всегда принято употреблять такого рода продукты, — отметил эксперт.

Когда ждать повышения цен

Вероятнее всего, рост цен на сладкие газировки и квас будет постепенным и практически незаметным. Ожидать подъема следует уже к Новому году.

— В конце года происходит традиционное повышение цен, растет спрос в праздничные дни. К тому же в этот период люди склонны не рассчитывать свои траты и делать спонтанные покупки, — предполагает Максим Чирков.

Скорее всего, производители начнут закладывать в цену будущее повышение акцизов в предновогодние дни. А с 1 января налог будет в полном объеме включен в стоимость газировки.

Помимо этого, на цену будет влиять инфляция. А значит, рост цен, в том числе на сладкую газировку, будет происходить.

Как отреагируют покупатели и производители

Покупатели начнут выбирать продукцию без сахара Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Несмотря на то, что повышение цен будет незначительным, оно действительно может сказаться на спросе. Покупатели будут стремиться выбирать менее сладкие напитки. Это объясняется двумя причинами: во-первых, они будут более доступны по цене, а во-вторых, они выглядят более полезными для здоровья.

Производители в свою очередь могут поменять технологию производства, чтобы снизить количество сахара в своей продукции.

— В целом для производителей, конечно, будет смысл смещать номенклатуру производства в сторону напитков, содержащих меньше сахара. Но и эти изменения будут относительно незаметны, так как процесс будет идти медленно, — считает экономист.