«Сеем практически в песок». Эксперты — о том, как погодные аномалии скажутся на урожае зерна и ценах на хлеб

Хлеб растет в цене и в хорошую погоду Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Союз экспортеров зерна понизил прогноз урожая зерна в России в 2024 году до 124,6 миллиона тонн. Это на 1,3 миллиона тонн меньше предыдущей оценки. Главными причинами аналитики называют засуху в Сибири и нехватку почвенной влаги в почве в ряде регионов Центральной России. Кроме того, сказывается и политика: режим КТО всё еще действует в Брянской, Белгородской и Курской областях, являющихся важными аграрными регионами.

Союз экспортеров зерна стал очередным аналитическим центром, который заявил об ухудшении прогнозов. Ранее это сделали «Совэкон», Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) и другие. Подробности — в материале MSK1.RU.

А Минсельхоз против

Дольше всех держался, конечно, сам Минсельхоза, который упорно отказывался ухудшать годовой прогноз. Однако в итоге министр Оксана Лут согласилась с тем, что ведомство должно пересмотреть свою оценку урожая из-за погодных условий. По словам Лут, на Россию за год налетели все возможные напасти: пыльные бури, саранча, заморозки, и, в довершение всего, засуха. «Сеем практически в песок», — заявила министр, уточнив, что в ряде регионов дождя не было с апреля.

Правда, вне зависимости от снижения урожая, по словам Лут, продовольственная безопасность России полностью обеспечена. Сколько бы ни собрали зерновых, их хватит для россиян, которые в год потребляют 85–87 млн тонн.

В том, что родные аграрии накормят, россияне и не сомневались. А вот сколько будет стоить хлеб и как это скажется на экономике в целом, волнует намного больше.

Руководитель аналитического департамента финансовой компании AMarkets Артем Деев говорит, что снижение урожая не окажет ощутимого влияния на экономику.

— Причина — в изначально высокой базе, так как в прошлом и позапрошлом году удалось добиться рекордного сбора зерновых, — говорит Деев. — Даже с учетом ухудшения прогноза до 124,6 млн тонн спад относительно прошлого года является ощутимым, но речи о проблемах на внутреннем рынке не идет. А в случае злоупотреблений со стороны экспортеров (поставки в ущерб внутреннему потреблению) у государства есть четкий механизм для исправления ситуации: обложение экспортеров пошлинами и введение временного эмбарго на вывоз зерна из страны (который действовал, к примеру, в первой половине 2024 года).

Между тем, по мнению Деева, снижение прогноза Минсельхоза России может повлиять на международные котировки по зерну и вызвать кратковременный ценовой всплеск. А это, в свою очередь, компенсирует снижение экспортных поставок. Также возможно, что сельхозпроизводители снизят темпы модернизации своих предприятий для создания продукции более высокой переработки, считает Деев. Другие эксперты тоже считают, что последствия могут быть серьезными.

Цены растут, независимо от погоды

— Снижение урожая может вызвать рост цен на зерно. Естественно, такой рост цен отразится на конечных продуктах в розничных сетях, — объясняет доктор экономических наук Юрий Ляндау, профессор РЭУ им. Плеханова. — Но есть и позитивный аспект. Удорожание всей цепочки производства и реализации продукции из зерновых приводит к увеличению объемов НДС.

— Насколько обычные люди ощутят рост цен на хлеб, учитывая, что они регулируются правительством?

— Вы правы, что действуют постановления правительства о предельно допустимых ценах на хлеб. Однако если мы берем не просто нарезной батон, а что-то полезное для здоровья, например, хлеб со злаками, цельнозерновой, то цены на такую продукцию растут далеко не в соответствии с инфляцией, заявленной Центробанком. И, замечу, цены на такие хлебобулочные изделия постоянно растут, вне зависимости от погодных условий, урожайности.

Маркетолог Никита Сенников в беседе с MSK1.RU обращает внимание на то, что снижение урожая может отразиться на покупателях хлеба не только напрямую (через рост цен на хлеб), но и опосредованно (рост цен в ресторанном секторе).

— Рост цен на хлеб, выпечку и крупы отразится на ресторанном бизнесе. Увеличение себестоимости продуктов потребует пересмотра меню или увеличения цен, что может повлиять на покупательскую способность и приток клиентов, — объясняет Сенников. — Кроме того, понижен прогноз по урожаю ячменя и кукурузы, что напрямую затронет животноводческую отрасль. Эти культуры являются важными компонентами кормов для скота, и рост цен на корма неизбежно приведет к удорожанию мясных и молочных продуктов. Это снова отразится на ресторанах, которые зависят от доступности и цен на мясо и молочные продукты.

— При этом Минсельхоз заявляет, что все внутренние потребности новый урожай покроет.