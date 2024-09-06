Хотите дешево — поработайте мозгами. Туроператоры и гид объяснили, почему на Байкале так дорого отдыхать

Туроператоры и гид объяснили, почему отдых на Байкале такой дорогой Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Лето закончилось, а это значит, что на Байкале завершился очередной туристический сезон. Он отметился не только длинными очередями на паромную переправу на остров Ольхон, но и возмущениями по поводу слишком высоких ценников на проживание. Так, например, блогер Таня Романова была шокирована тем, что далекие Мальдивы могут быть доступнее, чем Байкал под боком. Она изучила цены в топовых отелях на Ольхоне и выяснила, что отдых ее семьи обойдется в полмиллиона рублей. На эти деньги, заметила блогер, можно с комфортом съездить на Мальдивы. Невозможность забронировать номер на Ольхоне удивила и блогера-дизайнера Артемия Лебедева. Он посоветовал своим подписчикам выкупать номера заранее. Наши коллеги из «ИрСити» решили разобраться, почему у нас так дорого.

Опрос в Telegram-канале показал, что большинство проголосовавших (а это более 900 человек) считают цены на отдых на Байкале завышенными.

Байкал конкурирует со всей Россией

Эксперты сходятся во мнении, что отдых на Байкале может бить по карману — даже по сравнению с российскими направлениями, такими как Сочи, Крым и Алтай. Кстати, не только игроки рынка соглашаются с претензиями туристов. Недавно глава агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова заметила, что отдых на Байкале действительно нельзя назвать доступным.

По данным заместителя генерального директора и основателя туроператора «Байкалика» Алексея Стрелюка, опубликованные в соцсетях цены на проживание на острове Ольхон не определяют цены по всему озеру Байкал. Блогер показала цены в топовом отеле да еще и в пик сезона.

Блогер Таня Романова в шоке от цен на Ольхоне Источник: Тatistyle_ph / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Двухместный благоустроенный номер со всеми удобствами, качественным текстилем и сантехникой в высокий сезон обойдется от 15 до 20 тысяч рублей, в низкий — от 6 до 10 тысяч. Алексей Стрелюк Заместитель генерального директора и основатель туроператора «Байкалика»

Алексей Стрелюк подчеркивает, что в определенные периоды, например в конце июля — начале августа или на февральские праздники, цены будут еще выше. Причем зимой Байкал еще дороже. Это связано с раскрученностью такого бренда, как байкальский лед, который больше нигде не увидишь.

— Туры летом на Байкал дешевле, чем зимой, это связано с тем, что летний Байкал в глазах путешественников менее уникален, чем зимний, то есть он так же красив, как и летний Алтай, Кавказ или Сахалин. Летом Байкалу приходится конкурировать со всей Россией, — объяснил эксперт. По его мнению, на теплое время года у озера пока нет уникального торгового предложения, это требует времени и глубокой проработки.

Нужны деньги, чтобы жить целый год

На цены влияют сразу несколько факторов. Одним из первых Алексей Стрелюк называет загрузку отелей, доходы от которой распределяются на весь год.

— Те отели, которые являются именно бизнесом, требуют содержания достаточно большой команды в течение всего года. В сравнении с другими регионами Байкал выигрывает, потому что у нас есть два сезона, тем не менее плотная загрузка — больше 80% — бывает не более пяти месяцев в году. Соответственно, отелю нужно за это время заработать столько денег, чтобы содержать себя полностью в течение года, платить персоналу зарплату и амортизировать свой отель, — пояснил эксперт.

Стоимость рабочей силы на Байкале выше средней по стране — примерно на 15%, чем в среднем по России, считает директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков, плюс — дорогое питание. Это связано с высокими затратами на доставку продуктов и развитие ресторанной инфраструктуры. В итоге, по некоторым оценкам, стоимость продуктов на Байкале может быть на 20–30% выше средней по стране.

На цены влияет и отсутствие инженерных коммуникаций. По данным Министерства регионального развития, около 70% инфраструктуры Байкала требует модернизации.

Как говорит собственник компании «Дыхание Байкала» Алена Машкина: «Байкал, куда ни поедешь, — сплошной эндемик и экозона».

На Ольхоне, например, отели возят белье в стирку на материк, вода привозная — всё это влияет на стоимость номеров. Алена Машкина Собственник компании «Дыхание Байкала»

— В последнее время, особенно в сезон, цены у нас стремятся к сочинским, а в самих номерах ничего не меняется. Не во всех отелях, конечно, но в большинстве лучше не становится ни по комфорту, ни по инфраструктуре, — заметила эксперт.

Еще один фактор — это ограниченность инфраструктуры. На том же острове Ольхон отели, которые соответствуют трем звездам, можно пересчитать по пальцам одной руки.

— А спрос крайне высокий. Отельеры понимают, что в пиковые даты они могут ставить высокие цены, и кто-то это всё равно выкупит. Это нормальные рыночные отношения, — заметил Алексей Стрелюк.

При этом нужно учитывать, что построить новый объект размещения — это очень дорогое удовольствие для бизнесмена. По данным директора по стратегии компании «Финам» Ярослава Кабакова, средняя стоимость строительства одного квадратного метра жилья на Байкале превышает 50 тысяч рублей. Это, конечно же, сказывается на конечной стоимости проживания для туристов.

Как часто вы ездите на Байкал? Летом и зимой. Мне одного раза в год достаточно. Бывал(-а) пару раз в жизни, больше не хочу. Из-за цен ни разу так и не побывал(-а) на Байкале. Не езжу и не жалею — за такие деньги реально проще в Таиланд сгонять.

Седеешь от цен на трансфер

Байкал удален от основных магистралей и крупных городов, что увеличивает расходы на транспортировку туристов и грузов. По данным Росавиации, стоимость авиабилетов до Иркутска и Улан-Удэ может составлять до 30% от общего бюджета путешествия.

Цены на трансфер какие-то заоблачные. Говорю как человек, который чуть не поседел в этом сезоне! Алена Машкина Собственник компании «Дыхание Байкала»

По словам Алены Машкиной, трансфер в нашем регионе стоит баснословных денег.

— Я понимаю, что бездорожье: два раза съездил — две недели на ремонте. Но я много путешествую и всегда сравниваю: на Кавказе, в Киргизии да много где еще дороги не лучше, по километражу иногда даже больше. Но цены совсем другие, — замечает эксперт.

Она поделилась, что недавно видела предложение о трансфере Иркутск — Листвянка на автобусе за 100 тысяч рублей с человека.

— Некоторые наши туристы, кстати, относятся к нам с недоверием поначалу, потому что насмотрелись на такие цены и спрашивают, почему у нас Ольхон не 10 тысяч, а всего 3? Что с нами не так? — иронизирует эксперт.

Байкал — это не про «полежать тюленчиком на пляжике»

Замглавы «Байкалики» Алексей Стерлюк подчеркивает, что отдых на Байкале довольно специфичен, и это, кстати, тоже влияет на цены.

Из-за особенностей климата и природного ландшафта здесь невозможно просто лежать на пляже, отдых на Байкале — это всегда приключения и исследование природы. И если сопоставлять цены на аналогичные туры в разных регионах и даже странах, то Байкал совершенно точно не будет экстремально дорогим, замечает Алексей Стрелюк. У него множество составляющих: трансфер (летом — автобусы, зимой — хивусы), сопровождающие службы безопасности, гиды, организация активностей (в том числе и с разнообразным инвентарем или транспортом).

Корректнее сравнивать тур по Байкалу не с пакетным туром на Мальдивы, а с туром в Патагонию, в Исландию или в Новую Зеландию. Алексей Стрелюк Заместитель генерального директора и основателя туроператора «Байкалика»

— Приключенческий отдых всегда дорогой. И дорогой он по объективным причинам, потому что любые составляющие, где задействовано много людей и техники, требуют расходов. Поэтому корректнее сравнивать, например, семидневный тур по Байкалу не с пакетным туром на Мальдивы, а с туром в Патагонию, в Исландию, в Новую Зеландию, где будет схожий набор активностей. То есть специальный транспорт, специальные обученные сопровождающие, наличие полевого питания, наличие снаряжения и других поддерживающих вещей. Если мы будем сравнивать Байкал с этими направлениями, то у нас недорого, — подчеркнул Стрелюк.

По его мнению, некорректно сравнивать приключенческий тур на Байкале с пакетным туром в те локации, где этот вид туризма является экономико-образующей отраслью, то есть в Таиланд, Вьетнам, на Мальдивы или в Турцию. В этих странах, подчеркивает эксперт, исторически развитая сфера с большими сетевыми отелями.

Снизятся ли цены?

По мнению экспертов, в короткой перспективе — да, ведь летний сезон завершился, до февраля и марта еще далеко, соответственно, цены чуточку спадут. А в дальней перспективе ожидать, что отдых на Байкале станет дешевым, не стоит.

Замглавы «Байкалики» Алексей Стрелюк считает, что так или иначе спрос будет расти, и вопрос его удовлетворения, особенно с точки зрения инфраструктуры, всё равно решится.

— Претензия о том, что там негде жить, — это показатель хорошего спроса. Хотя он такой, очень волнообразный. И естественно, что будут появляться игроки, которые будут реализовывать этот спрос, — заметил эксперт.

Уже сейчас известно о развитии территории от Тальцов до Листвянки, а также о застройке Байкальска. Эти локации включены в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал». Но, по мнению Алексея Стрелюка, сложности с высокими ценами на отдых именно на острове Ольхон могут сохраняться из-за специфики локации, ее ограничений, особенностей логистики, проблем с обслуживанием и ограничениями на покупку земли под коммерческую недвижимость.

Глава компании «Дыхание Байкала» Алена Машкина считает, что львиная доля туризма ориентирована на иностранных или иногородних гостей, поэтому цены рассчитываются на их кошельки.

Лично мое мнение — всем нужно сбавить пыл. Алена Машкина Собственник компании «Дыхание Байкала»

— К сожалению, этого не произойдет, так как впереди зимний сезон. Уже не найти свободных номеров в отеле за 2 месяца до нужной даты, как и хивусов. Но всегда есть альтернатива, можно отдохнуть по своему карману. Другой вопрос, что для иногородних гостей это сложно, так как они не знают местности и не понимают, стоит ли Иркутск — Листвянка 100 тысяч или нет, — подчеркивает эксперт.

К бюджетному отдыху нужно готовиться

Самыми дорогими локациями на Байкале являются, конечно же, Листвянка, Ольхон и Малое море. «Потому что там хоть какая-то инфраструктура есть», — подчеркивает гид с 12-летним стажем Дарья. Но даже указанные локации требуют гигантских вложений в инфраструктуру из-за спроса и необходимости элементарных удобств. Среди недооцененных локаций на Байкале можно отметить малые населенные пункты на побережье, такие как Большое Голоустное и Слюдянка, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Глава компании «Дыхание Байкала» Алена Машкина признается, что всегда предлагает туристам посетить Тажеранские степи.

— Там и песчаный пляж — бухта Ая, и пещеры, и виды потрясающие. Там есть чем заняться и ленивому, и активному, в Ае есть отель, и, кстати, не такой уж и дорогой, на берегу есть настилы для палаток, — заметила эксперт.

Она считает, что отдых на Байкале необязательно должен быть дорогим, просто нужно потратить время и поискать вариант либо обратиться к знающему человеку.

Такого же мнения придерживается и гид Дарья.

— Можно и бюджетно отдохнуть, но тогда самому нужно поработать над логистикой хорошенько, быть готовым к тому, что не всё тогда получится посмотреть, жить в бюджетном жилье или в палатке, передвигаться на маршрутках. В этом нет ничего страшного, так тоже можно прекрасно отдохнуть, — говорит она.

Гид советует туристам, планирующим самостоятельный отдых, вникнуть в нюансы региона, тщательно посмотреть карту дорог, расписать маршрут по дням и ответственно отнестись к выбору жилья.