Бьют не по паспортам, а по картам: почему российские банки начали блокировать счета порядочных клиентов

Банки объясняют блокировки карт клиентов защитой от мошенников Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Для борьбы с мошенниками Центробанк разрешил банковским структурам блокировать любые сколько-нибудь подозрительные транзакции. После этого владельцы карт столкнулись с массовой блокировкой.

— Я покупала в магазине ноутбук за 45 тысяч рублей, — рассказала читательница MSK1.RU Светлана Королева. — Карты с собой не было, попыталась оплатить по QR-коду, и в этот момент счет заблокировался. Затем пришлось долго звонить в банк, лично ездить в отделение и снимать блокировку.

От греха подальше женщина перевела все деньги на другую карту в другом банке и спокойно оплатила с нее.

«Уровень мошенничества остается очень высоким»

— На основании нового закона банки должны отслеживать с 25 июля все переводы денежных средств, совершаемые клиентами, — объясняет инвестиционный советник Юлия Кузнецова. — Банк вправе приостановить доступ к электронному средству платежа (к нему относится и банковская карта). Если банк заметит подозрительные операции — он блокирует перевод до двух дней. Далее, если клиент не связался с банком, денежные средства размораживаются.

— Действительно ли в России так много «карточных» мошенников, что потребовались такие жесткие меры?

— Уровень мошенничества остается очень высоким. Во втором квартале этого года (апрель — июнь) мошенники похитили у клиентов банков 4,8 миллиарда рублей, что на 6,7% больше показателя за первый квартал. И это примерно на четверть больше, чем в среднем в прошлом году.

«Мошенники могут даже создать ваш цифровой клон»

Доктор экономических наук профессор Российского экономического университета имени Плеханова Юрий Ляндау говорит MSK1.RU, что цифровые мошенники становятся всё изобретательнее.

— Мошенники могут получить доступ к персональным данным, паролям от банковских приложений и вывести деньги на подставные счета. Благодаря нейросетям возможно создание цифровых двойников человека, и такой цифровой аватар может использоваться для доступа в банковские приложения. Остро стоит проблема использования технологий социальной инженерии, когда человек сам дает мошеннику все данные от своего кошелька. Фактически идет «гипнотизирование» жертвы, и человек, находясь под воздействием психологического давления, сам предоставляет все данные мошенникам. И помочь здесь очень тяжело, — объясняет Ляндау. — Поэтому в качестве мер защиты следует использовать блокировку сомнительных операций, чтобы понять, действительно ли человек действует по своей воле и адекватно понимает происходящее.

Не платите много с новой карты и ведите себя «нетипично»

Как показывает практика, банки пытаются перестраховаться и блокируют любые операции, вызывая недовольство клиентов. А как минимизировать риск, если вы добропорядочный клиент?

— Банк России описывает критерии сомнительных операций, среди которых транзакции на счета, по которым уже были совершены сомнительные операции, нетипичное поведение клиента и т. д., — объясняет старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

— А что это вообще значит: «нетипичное поведение»? Не слишком ли расплывчатая формулировка?

— Условно этот критерий прописан, но подробных характеристик нет, поэтому банки вправе самостоятельно решать, что является типичным, а что нет. Например, к таким операциям может относиться перевод крупной суммы на свой же счет в другом банке. Допустим, вы закрываете крупный вклад и переводите деньги по СБП. С точки зрения банковской системы безопасности это может вызвать подозрения.

— Что посоветуете делать клиентам, чтобы свести к минимуму риск блокировки?

— Минимизировать риски блокировки можно, если вы совершаете операции по карте, которой пользуетесь регулярно. В том числе для совершения покупок в магазинах, оплаты ЖКУ, мобильной связи и т. д. Банк должно насторожить, если вы часто делаете переводы физическим лицам при отсутствии другой активности, — говорит Гусятникова.

Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов объясняет MSK1.RU, что не стоит совершать большое количество переводов в течение одного дня (как одному и тому же лицу, так и разным).

— В случаях, если совершение таких операций необходимо, лучше проводить переводы в офисе банка, где сотрудник сможет идентифицировать личность клиента, — рекомендует Кузнецов. — Кроме того, не стоит активно совершать и принимать переводы на новую карту, операции по которой ранее вообще не совершались. Дополнительной мерой безопасности могло бы стать указание назначений переводов.

— А что делать, если вы столкнулись с блокировкой карты?

— Необходимо обратиться в банк, клиентом которого вы являетесь, с заявлением. Его рассмотрят в течение 15 дней, — говорит Полина Гусятникова. — Кроме того, заявление можно написать напрямую в Центробанк. Если вам откажут в снятии блокировки, можно обратиться в суд. Но следует помнить, что блокировка карты не означает того, что вы не можете воспользоваться деньгами, которые находятся на счету. Снять их можно в любом отделении банка по паспорту.

А вы сталкивались с «карточными» мошенниками? Да, и потерял свои деньги Звонили, но я их быстро раскусил Нет, никогда

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