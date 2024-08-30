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Экономика Прибавка разгонится в три раза: пенсии работающих будут расти быстрее

Прибавка разгонится в три раза: пенсии работающих будут расти быстрее

Теперь работа поможет увеличить выплаты пожилым

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1 комментарий

Работа не станет помехой для получения большего количества пенсионных баллов

Работающим пенсионерам увеличат количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые они могут получать, с 3 до 10. Об этих изменениях говорится в паспорте национального проекта «Кадры». Если проект примут, выплаты смогут расти гораздо быстрее.

Сейчас все работающие граждане и неработающие пенсионеры копят ИПК для формирования будущих выплат. За один год их количество достигает максимум 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Работающие пенсионеры тоже увеличивают свои выплаты за счет них, но гораздо медленнее. За год работы можно рассчитывать максимум на 3 ИПК (их еще называют пенсионными баллами).

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) — это показатель, от которого зависит размер пенсии. Баллы начисляют за каждый год работы или иной деятельности, которая учитывается при расчете пенсии.

Баллы рассчитываются исходя из зарплаты пенсионера. Сейчас в расчет для тех, кто продолжил трудиться на пенсии, идет зарплата в 55,6 тысячи рублей. Это 3 балла. Всё, что пенсионер получает выше, не учитывается. Для получения 10 баллов у неработающих зарплата должна была составлять 130 тысяч 416,67 рубля. Теперь обе категории сравняются в правах. Ведь работающим также вернули ежегодную индексацию.

По данным Соцфонда, средний размер пенсии работающего пенсионера по состоянию на 1 июля 2024 года составил 17,8 тысячи рублей, а неработающего — 21,7 тысячи рублей.

В паспорте проекта точно не говорится, кого коснутся изменения, пишет РБК. Там лишь указано, что для одной из категорий граждан увеличат количество возможных баллов с 3 до 10. А такие ограничения действуют только для работающих пенсионеров.

Увеличение баллов затронет большое количество граждан, сказал старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

—  По очень грубым оценкам, я бы сказал, что это примерно около трети работающих пенсионеров, то есть около 2,5–3 млн человек, — отметил Виктор Ляшок.

Стоимость одного балла каждый год меняется с учетом индексации. В 2024 году она составила 133 рубля. Чтобы рассчитать индивидуальную прибавку к пенсии, нужно умножить свое количество баллов на эту сумму. Получается, что максимальное увеличение пенсии работающего пенсионера в 2024 году составит 399 рублей.

Стоимость баллов растет каждый год

Предполагается, что на увеличение лимита баллов потратят почти 722 млрд рублей до 2030 года из внебюджетных источников. Пока структура документа не утверждена и нацпроект дорабатывается.

Всего же на нацпроект «Кадры» в 2025–2030 годах заложен почти 1 трлн рублей. Помимо увеличения ИПК предусмотрены еще несколько проектов.

  1. «Управление рынком труда». В рамках этого проекта будут создавать прогноз на пятилетний период о кадрах, необходимых экономике.

  2. «Образование для рынка труда». Он направлен на увеличение трудоустройства выпускников вузов до 77% в первый год выпуска и до 81,4% во второй. В приоритете — профессии будущего, в частности работа с искусственным интеллектом.

  3. «Активные меры содействия занятости». Этот проект предусматривает переквалификацию сотрудников, создание рабочих мест для инвалидов, снижение нелегальной занятости и развитие молодежного предпринимательства.

  4. «Человек труда». Он направлен на увеличение престижа рабочих профессий. Для этого планируется проводить ярмарки трудоустройства, фестивали профессий, программы по профессиональной ориентации молодежи.

В этом году власти вернули индексацию работающим пенсионерам, которой они были лишены с 2016 года. В феврале 2025 года среднее минимальное увеличение пенсий должно составить около 1,3 тысячи рублей. Помимо этого, прибавки стоит ждать и в апреле.

В этом году у работающих пенсионеров была еще одна небольшая прибавка. В августе пенсии пересчитали с учетом накопленных за год индивидуальных пенсионных коэффициентов.

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Комментарии
1
Гость
30 августа 2024, 10:11
Работать до гроба Zа баллы а жить когда? или нам жить не положено 😡 только платить налоги
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