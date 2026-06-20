«Зачем уничтожаем красоту»: директор зоопарка пристыдил ярославцев за свалку у озера

На берегу озера Техас скопилась куча мусора Источник: Теймураз Бараташвили / Vk.com

Директор ярославского зоопарка и депутат областной думы Теймураз Бараташвили пристыдил жителей города за свалку на берегу озера рядом с зоопарком.

«Зачем мы уничтожаем ту самую красоту, к которой всегда стремимся? Я постоянно задаю себе этот вопрос и никак не нахожу ответа. Рядом с зоопарком раскинулся уголок настоящей природной гармонии. Карьер Техас — одно из любимейших мест отдыха горожан. Здесь гуляют дети, сюда приезжают за тишиной и покоем, здесь природа будто делится своей энергией. Но горько видеть, как эта хрупкая красота обрастает чуждым мусором — следствием чьей-то беспечности», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что как депутат регулярно получает письма с просьбами привести в порядок ту или иную территорию.

«Люди искренне хотят видеть свой край ухоженным, и я их прекрасно понимаю. И все же, честно говоря, порой кажется, что мы гонимся за тенью: едва успеваем убрать в одном месте, как в другом снова появляются пакеты, бутылки и остатки пикников», — добавил Бараташвили.

Директор зоопарка подчеркнул, что знает, насколько важна чистота для всего живого.

«Твердо уверен: забота о природе начинается с малого. Не нужны громкие слова или масштабные проекты — достаточно просто не оставить после себя следа. Убрать за собой — это не труд, а знак уважения прежде всего к самому себе», — высказался Теймураз Бараташвили.

В комментариях ярославцы указали, что в этом месте не помешали бы мусорные контейнеры. Также люди отметили, что многие приезжают отдыхать на Техас на машинах.

«Что трудно положить мусор в багажник и вывезти в контейнер у дома? Просто народ привык, извините, срать везде, и нет этому никакого оправдания», — возмущаются под постом директора зоопарка.