Экология «Захоранивать будет негде»: ярославский природоохранный прокурор заявил о нехватке мусорных полигонов

«Захоранивать будет негде»: ярославский природоохранный прокурор заявил о нехватке мусорных полигонов

Власти озвучили перспективы обращения с коммунальными отходами

441
В Ярославской области будут закрывать существующие мусорные полигоны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области будут закрывать существующие мусорные полигоны

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославская область может столкнуться с нехваткой площадок для переработки и захоронения коммунальных отходов. Об этом 20 октября на заседании комитета региональной думы по ЖКХ и энергетике заявил Ярославский межрайонный природоохранный прокурор Андрей Калугин.

«Основная проблема в том, что объемы образующихся отходов превышают темпы развития системы для их размещения. Доля образования ТКО ежегодно растет. В 2024 году это уже 401 тысяча тонн. Остаточная вместимость на 1 января составляла 7 миллионов 269 тысяч. Если мы говорим про строительство мусоросортировочных станций, которое с 2021 года каждый год переносится, доля извлечения вторресурсов составит 15%. 85% пойдут на захоронения. И при отсутствии новых объектов захоранивать их будет негде», — выступил прокурор.

Он призвал правительство региона проработать вопрос либо реконструкции существующих объектов для увеличения их мощности, либо строительства новых.

«В территориальной схеме у нас заложен ряд объектов, подлежащих реконструкции. Например, полигон в Рыбинском районе у деревни Аксеново. Там предусмотрены мероприятия. Мы были на прошлой неделе — никаких мероприятий не проводится», — отметил Андрей Калугин.

Между тем, как сообщила и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Наталья Беляева, сейчас в Ярославской области функционирует 9 мусорных полигонов. Исходя из того, что по указу президента, к 2030 году все отходы должны будут подлежать обязательной сортировке, количество полигонов хотят сокращать.

«Ожидается сокращение в два раза отходов, направляемых на полигоны», — уточнила Наталья Беляева.

«А логистику вы просчитывали? Вы планируете закрыть полигоны и открыть сортировочные станции но расстояние увеличится. Соответственно, увеличится собираемость с населения?», — задал вопрос председатель комитета Андрей Щенников.

Наталья Беляева ответила, что вопрос находится в проработке.

«Рассматривается вопрос, где строить станции. Потом к ним будут пристраиваться полигоны», — прокомментиовала она.

Депутаты призвали чиновников сосредоточить внимание на работе по организации раздельного сбора мусора и необходимости проработки новой территориальной схемы утилизации отходов с учетом больших расстояний между муниципальными округами.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Мусор Полигон ТКО Ярославская областная дума Природоохранная прокуратура
Комментарии
5
Гость
1 час
Когда осуществляли мусорную реформу, подняли оплату для населения по вывозу и утилизации бытовых отходов, объяснили это строительством мусороперерабатывающего завода. Обещали завод к 2019 году. Где новый завод?
Гость
1 час
Так к нам в основном везут мусор из московской области. Своего мусора мизерный процент. И в итоге мы крайние оказались. Гениально!
