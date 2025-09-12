НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Зачем раскопали могильник с радиоактивными отходами времен СССР. Репортаж из секретной зоны

Зачем раскопали могильник с радиоактивными отходами времен СССР. Репортаж из секретной зоны

Корреспонденты E1.RU проникли на один из самых охраняемых объектов в Свердловской области

181
После выемки грунта техника прошла обработку

После выемки грунта техника прошла обработку

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В часе езды от Екатеринбурга полным ходом идет работа по захоронению радиоактивных отходов. Зараженные остатки производства Уральского электрохимического комбината (УЭХК) шестьдесят лет лежали под слоем грунта в могильнике № 1 и ждали своего часа. Сейчас их достают на свет божий, чтобы похоронить еще раз — но уже навечно. Корреспонденты E1.RU побывали на одном из самых закрытых предприятий страны, чтобы посмотреть, как поступают с фонящими отходами, и рассказать об этом читателям.

Город Новоуральск, один из шести крупнейших городов Свердловской области, появился благодаря УЭХК — его построили вслед за комбинатом в 1954 году. Посторонний попасть туда не сможет: в городе действует пропускной режим. Новоуральск буквально обнесен забором с колючей проволокой, проникнуть за который можно только через КПП, если есть пропуск или персональное приглашение.

Уральский электрохимический комбинат вошел в строй в 1949 году, это было первое в СССР промышленное предприятие по разделению изотопов урана газодиффузионным методом. До 1989 года оно производило оружейный уран.

Сейчас на комбинате производят низкообогащенный уран для атомной энергетики. УЭХК входит в состав Топливной компании Росатома ТВЭЛ. Она объединяет предприятия ядерного топливного цикла, которые делают газовые центрифуги для обогащения урана, обогащают уран и производят ядерное топливо.

Режим на самом комбинате в разы строже, чем на периметре Новоуральска, но с сопровождающими мы проходим и его. От заводской проходной нас везут по огромной территории. Исполняющий обязанности начальника отдела охраны окружающей среды Виталий Сенников по пути развеивает мифы про «фонящий Новоуральск».

Комбинат надежно охраняется — и не только воронами

Комбинат надежно охраняется — и не только воронами

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

«Много говорят, что тут у нас радиация. Ну вот, например, в части радиационного воздействия максимальная эквивалентная доза, которую мы замеряем на наших постах контроля, никогда не превышает 15 микрозиверт в час. Для сравнения: на гранитной набережной Невы 45 микрозиверт в час», — приводит показательный пример Виталий Сенников. На душе сразу становится как-то спокойнее.

Могильник за десятки лет порос лесом, но три года назад деревья убрали, чтобы извлечь отходы

Могильник за десятки лет порос лесом, но три года назад деревья убрали, чтобы извлечь отходы

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Автобус подъезжает к огромному белому шатру со входом в виде синего морского контейнера с надписью «Санпропускник». Там нас встречает руководитель проектного офиса по обращению с радиоактивными отходами Юрий Скосырский.

Он рассказывает, что под шатром скрыт могильник № 1 — забетонированная яма, куда с 1951 по 1964 год сбрасывали радиоактивные отходы, а потом похоронили их под двухметровым слоем земли. Других технологий захоронения в то время еще не было. В могильник попадали зараженная обувь и одежда, детали, провода, грунт, резиновые перчатки и другие предметы, которые, соприкоснувшись с источником излучения, превратились в радиоактивные отходы 3-го или 4-го класса опасности.

«То, что подлежит переработке, перерабатываем сжиганием, прессованием, измельчением и так далее. Но в могильнике всё истлело, смешалось с грунтом», — объясняет Юрий Скосырский.

Вход в шатер лежит через санпропускник
Юрий Скосырский пригласил нас войти внутрь
Юрий Скосырский — один из организаторов перезахоронения отходов
+1
Под плитами еще остаются отходы, но половину из них уже вывезли

В 2011 году государство приняло закон об обращении с радиоактивными отходами, а создало федеральные целевые программы и национального оператора по обращению с таким опасным мусором. По этому закону и действует УЭХК, «переупаковывая» отходы времен СССР и отдавая на утилизацию свежий производственный мусор.

Для раскопок могильника собирались поставить надувной шатер из Германии, но началась СВО, договоренности сорвались, и местные инженеры разработали модель шатра самостоятельно: на сваи поставили дуги, на которые натянули в два слоя полихловиниловое покрытие. Получилась «теплица», по площади сопоставимая с футбольным полем.

Шатер напоминает гигантскую теплицу

Шатер напоминает гигантскую теплицу

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Проход внутрь — через санпропускник, он сделан из транспортного контейнера. Внутри чисто, как в операционной. Нам выдают белые плащи, чепчики, бахилы, перчатки и маски. Всё это немного напоминает времена ковида.

Внутри ангара — площадь из бетонных плит, с узорами ромбиком. Кажется, сейчас такие на заводах ЖБИ уже не делают. Плиты пролежали полвека под двухметровым слоем грунта. Над ними успели вырасти деревья, но сейчас ненужные заросли убрали, грунт вывезли, а плиты оголили. В дальней части выкопана яма размером с двухэтажный дом, видны бетонные стены. Это — разрытая часть могильника, откуда уже вывезли отходы. Вторую половину опустошат в ближайшие год-полтора. Куда же всё это направляют?

От могильника мы едем в другое здание. Оно еще больше, чем ангар. Внутри — идеально ровные бетонные полы и контейнеры для отходов. Эти емкости доставили сюда уже наполненными, а здесь завершили дело — накрыли контейнеры крышками с железобетоном, загерметизировали их и подготовили к передаче национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами.

За дверью — огромный ангар

За дверью — огромный ангар

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Это здание предназначено для промежуточного хранения отходов

Это здание предназначено для промежуточного хранения отходов

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Стенки контейнеров из железобетона, крышку тоже бетонируют, а швы надежно запаивают в специальном цеху, который находится здесь же

Стенки контейнеров из железобетона, крышку тоже бетонируют, а швы надежно запаивают в специальном цеху, который находится здесь же

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Это тоже тара для ядерных отходов

Это тоже тара для ядерных отходов

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Контейнеры отличаются друг от друга и предназначены для утилизации отходов разных классов опасности

Контейнеры отличаются друг от друга и предназначены для утилизации отходов разных классов опасности

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В этом цеху контейнеры герметизируют

В этом цеху контейнеры герметизируют

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Оператор навечно захоронит эти контейнеры на специальном «кладбище». Объект постоянного хранения находится в нескольких километрах — за периметром Уральского электрохимического комбината.

Вы доверяете атомной энергетике?

Конечно: это современная, дешевая и безопасная технология
Нет, это небезопасно
Принимаю ее как данность

В 2019 году весь мир обсуждал Новоуральск, потому что на УЭХК снова стали свозить урановые «хвосты». Экологические активисты разогнали скандал, и комбинат пригласил журналистов на экскурсию, чтобы показать, как именно проходит переработка «хвостов». Почитайте репортаж E1.RU из цехов электрохимического комбината.

Также почитайте объяснение физика-ядерщика. Он рассказал, что такое «хвосты» и опасны ли они на самом деле.

Даниил Румянцев
Даниил Румянцев
Заместитель главного редактора E1.RU
УЭХК Комбинат Атом Атомная промышленность Новоуральск ЗАТО Ядерные отходы Могильник
