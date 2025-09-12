Зачем раскопали могильник с радиоактивными отходами времен СССР. Репортаж из секретной зоны

После выемки грунта техника прошла обработку Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В часе езды от Екатеринбурга полным ходом идет работа по захоронению радиоактивных отходов. Зараженные остатки производства Уральского электрохимического комбината (УЭХК) шестьдесят лет лежали под слоем грунта в могильнике № 1 и ждали своего часа. Сейчас их достают на свет божий, чтобы похоронить еще раз — но уже навечно. Корреспонденты E1.RU побывали на одном из самых закрытых предприятий страны, чтобы посмотреть, как поступают с фонящими отходами, и рассказать об этом читателям.

Город Новоуральск, один из шести крупнейших городов Свердловской области, появился благодаря УЭХК — его построили вслед за комбинатом в 1954 году. Посторонний попасть туда не сможет: в городе действует пропускной режим. Новоуральск буквально обнесен забором с колючей проволокой, проникнуть за который можно только через КПП, если есть пропуск или персональное приглашение.

Уральский электрохимический комбинат вошел в строй в 1949 году, это было первое в СССР промышленное предприятие по разделению изотопов урана газодиффузионным методом. До 1989 года оно производило оружейный уран. Сейчас на комбинате производят низкообогащенный уран для атомной энергетики. УЭХК входит в состав Топливной компании Росатома ТВЭЛ. Она объединяет предприятия ядерного топливного цикла, которые делают газовые центрифуги для обогащения урана, обогащают уран и производят ядерное топливо.

Режим на самом комбинате в разы строже, чем на периметре Новоуральска, но с сопровождающими мы проходим и его. От заводской проходной нас везут по огромной территории. Исполняющий обязанности начальника отдела охраны окружающей среды Виталий Сенников по пути развеивает мифы про «фонящий Новоуральск».

Комбинат надежно охраняется — и не только воронами Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

«Много говорят, что тут у нас радиация. Ну вот, например, в части радиационного воздействия максимальная эквивалентная доза, которую мы замеряем на наших постах контроля, никогда не превышает 15 микрозиверт в час. Для сравнения: на гранитной набережной Невы 45 микрозиверт в час», — приводит показательный пример Виталий Сенников. На душе сразу становится как-то спокойнее.

Могильник за десятки лет порос лесом, но три года назад деревья убрали, чтобы извлечь отходы Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Автобус подъезжает к огромному белому шатру со входом в виде синего морского контейнера с надписью «Санпропускник». Там нас встречает руководитель проектного офиса по обращению с радиоактивными отходами Юрий Скосырский.

Он рассказывает, что под шатром скрыт могильник № 1 — забетонированная яма, куда с 1951 по 1964 год сбрасывали радиоактивные отходы, а потом похоронили их под двухметровым слоем земли. Других технологий захоронения в то время еще не было. В могильник попадали зараженная обувь и одежда, детали, провода, грунт, резиновые перчатки и другие предметы, которые, соприкоснувшись с источником излучения, превратились в радиоактивные отходы 3-го или 4-го класса опасности.

«То, что подлежит переработке, перерабатываем сжиганием, прессованием, измельчением и так далее. Но в могильнике всё истлело, смешалось с грунтом», — объясняет Юрий Скосырский.

+1

В 2011 году государство приняло закон об обращении с радиоактивными отходами, а создало федеральные целевые программы и национального оператора по обращению с таким опасным мусором. По этому закону и действует УЭХК, «переупаковывая» отходы времен СССР и отдавая на утилизацию свежий производственный мусор.

Для раскопок могильника собирались поставить надувной шатер из Германии, но началась СВО, договоренности сорвались, и местные инженеры разработали модель шатра самостоятельно: на сваи поставили дуги, на которые натянули в два слоя полихловиниловое покрытие. Получилась «теплица», по площади сопоставимая с футбольным полем.

Шатер напоминает гигантскую теплицу Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Проход внутрь — через санпропускник, он сделан из транспортного контейнера. Внутри чисто, как в операционной. Нам выдают белые плащи, чепчики, бахилы, перчатки и маски. Всё это немного напоминает времена ковида.

Внутри ангара — площадь из бетонных плит, с узорами ромбиком. Кажется, сейчас такие на заводах ЖБИ уже не делают. Плиты пролежали полвека под двухметровым слоем грунта. Над ними успели вырасти деревья, но сейчас ненужные заросли убрали, грунт вывезли, а плиты оголили. В дальней части выкопана яма размером с двухэтажный дом, видны бетонные стены. Это — разрытая часть могильника, откуда уже вывезли отходы. Вторую половину опустошат в ближайшие год-полтора. Куда же всё это направляют?

От могильника мы едем в другое здание. Оно еще больше, чем ангар. Внутри — идеально ровные бетонные полы и контейнеры для отходов. Эти емкости доставили сюда уже наполненными, а здесь завершили дело — накрыли контейнеры крышками с железобетоном, загерметизировали их и подготовили к передаче национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами.

За дверью — огромный ангар Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Это здание предназначено для промежуточного хранения отходов Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Стенки контейнеров из железобетона, крышку тоже бетонируют, а швы надежно запаивают в специальном цеху, который находится здесь же Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Это тоже тара для ядерных отходов Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Контейнеры отличаются друг от друга и предназначены для утилизации отходов разных классов опасности Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В этом цеху контейнеры герметизируют Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Оператор навечно захоронит эти контейнеры на специальном «кладбище». Объект постоянного хранения находится в нескольких километрах — за периметром Уральского электрохимического комбината.

Вы доверяете атомной энергетике? Конечно: это современная, дешевая и безопасная технология Нет, это небезопасно Принимаю ее как данность

В 2019 году весь мир обсуждал Новоуральск, потому что на УЭХК снова стали свозить урановые «хвосты». Экологические активисты разогнали скандал, и комбинат пригласил журналистов на экскурсию, чтобы показать, как именно проходит переработка «хвостов». Почитайте репортаж E1.RU из цехов электрохимического комбината.